Το υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε τις Βραχείες Λίστες των Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων 2025 (για τις εκδόσεις 2024). Πρόκειται για τις Βραχείες Λίστες στις οποίες κατέληξαν οι τρεις αρμόδιες Επιτροπές: α) η Επιτροπή Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας, β) η Επιτροπή Κρατικών Βραβείων Παιδικού Βιβλίου, και γ) η Επιτροπή Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης.

Οι Βραχείες Λίστες συνοδεύονται από αιτιολογημένη Έκθεση κάθε Επιτροπής, στην οποία εξετάζονται οι τάσεις της λογοτεχνικής παραγωγής, αποτιμάται η στάθμη των λογοτεχνικών έργων της υπό κρίση περιόδου (εκδοτικό έτος 2024) και στην οποία αναφέρεται η αιτιολογημένη γνώμη κάθε Επιτροπής συνολικά και κάθε μέλους της ξεχωριστά.

Μεταξύ των συγγραφέων οι οποίοι διεκδικούν το Βραβείο Μυθιστορήματος είναι η Ιωάννα, Καρυστιάνη, ο Δημοσθένης Κούρτοβικ, η Σοφία Νικολαΐδου και ο Μίνως Ευσταθιάδης.

Οι Βραχείες Λίστες τίτλων υποψήφιων για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας 2025 (Βραβείο Μυθιστορήματος, Βραβείο Διηγήματος-Νουβέλας και Βραβείο Ποίησης), για τα Κρατικά Βραβεία Δοκιμίου-Μαρτυρίας 2025 (Βραβείο Δοκιμίου-Κριτικής και Βραβείο Μαρτυρίας-Βιογραφίας- Χρονικού-Ταξιδιωτικής Λογοτεχνίας) καθώς και για το Κρατικό Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα 2025, έχουν ως εξής:

Βραχεία Λίστα για το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος 2025

Μίνως Ευσταθιάδης, Σου γράφω από την κοιλιά του κτήνους, εκδ. Μεταίχμιο

Δημήτρης Καρακίτσος, Αυτός ο χειμώνας, εκδ. Αντίποδες

Ιωάννα Καρυστιάνη, Κορνιζωμένοι, εκδ. Καστανιώτη

Δημοσθένης Κούρτοβικ, Ο ήχος της σιωπής της, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Σοφία Νικολαΐδου, Δικά μας παιδιά, εκδ. Μεταίχμιο

Φοίβος Οικονομίδης, Γιακαράντες, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Άγης Πετάλας, Κυμύλη ή η νήσος των δυνατοτήτων, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Βασιλική Πέτσα, Δεν θ’ αργήσω, εκδ. Πόλις

Ελένη Πριοβόλου, Βαθύ το σκοτάδι πριν την αυγή, εκδ. Καστανιώτη

Βραχεία Λίστα για το Κρατικό Βραβείο Διηγήματος – Νουβέλας 2025

Αχιλλέας ΙΙΙ, Τέλος πάντων, εκδ. Ίκαρος

Ελεάννα Βλάχου, Νατάλια Στ., εκδ. Το Ροδακιό

Αταλάντη Ευριπίδου, Εκείνοι που δεν έφυγαν, εκδ. Πόλις

Αχιλλέας Κυριακίδης, Το κερί του Καρτέσιου και άλλα διηγήματα, εκδ. Πατάκη

Νίκος Λυγγούρης, Εφτά ιστορίες της άνοιξης, εκδ. Άγρα

Μαρία Μαμαλίγκα, Μερκάντο, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Έλενα Μαρούτσου, Ντόμινο. Η τέχνη των αλυσιδωτών πτώσεων, εκδ. Κίχλη

Νικήτας Σινιόσογλου, Απομονωτήριο λοιμύποπτων ζώων, εκδ. Κίχλη

Γιώργος Σκαμπαρδώνης, Φάλτσα κεφαλής, εκδ. Πατάκη

Βραχεία Λίστα για το Κρατικό Βραβείο Ποίησης 2025

Ζέφη Δαράκη, Accordion, εκδ. Ύψιλον / Βιβλία

Λένια Ζαφειροπούλου, Φύση μισή. Τα χειρόγραφα από το σπίτι του λόφου, εκδ. Πόλις

Κώστας Καναβούρης, Τα παιδιά του Ζαμπρίσκι Πόιντ. Μικρή ανθολογία προβλημάτων, εκδ. Πόλις

Διονύσης Καψάλης, Όπως οι αμπελουργοί, εκδ. Άγρα

Ελένη Κεφάλα, Direct Orient, εκδ. Περισπωμένη

Θεώνη Κοτίνη, Με το σώμα, εκδ. Ενύπνιο

Πάνος Κυπαρίσσης, Tattoo, εκδ. Ενύπνιο

Δήμητρα Κωτούλα, Λάμια, εκδ. Πατάκη

Βραχεία Λίστα για το Κρατικό Βραβείο Δοκιμίου – Κριτικής 2025

Δημήτρης Αγγελάτος, Τὰ χέρια κ’ οἱ φωνὲς καρφώθηκαν στὸν ἀέρα. Λογοτεχνία και γλυπτική. Διαμεσική και διακαλλιτεχνική ερμηνευτική προσέγγιση της Νεοελληνικής ποίησης στα μεταπολεμικά χρόνια, εκδ. Gutenberg

Άννα Καρακατσούλη, «Το ξίφος του πνεύματος». Βιβλίο, πολιτισμική ηγεμονία και άκρα δεξιά στην Ελλάδα μετά το 1974, εκδ. Gutenberg

Βασίλειος Καρακώστας, Φιλοσοφία της Φυσικής. Χώρος και χρόνος, κβαντική θεωρία και πραγματικότητα, εκδ. Gutenberg

Διονύσης Καψάλης, Ελεγεία και επιτύμβιο. Μεταμορφώσεις του πένθους, εκδ. Άγρα

Λυκούργος Κουρκουβέλας, Φραντς Κάφκα. Πολιτική και Κουλτούρα στη Μεταπολεμική Εποχή, εκδ. Πεδίο

Γιάννης Παπαθεοδώρου, Άγραφες ιστορίες για τις Ακυβέρνητες Πολιτείες του Στρατή Τσίρκα, εκδ. Άγρα

Δημήτρης Τζιόβας, Ιστορία, έθνος και μυθιστόρημα στη Μεταπολίτευση: Τραύμα, Μνήμη και Μεταφορά, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Στέφανος Τραχανάς, Ο κύκλος. Επιστήμη και δημοκρατία σε ανήσυχους καιρούς, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Δημήτρης Κ. Ψυχογιός, Η πολιτική στη Ζωή και το Έργο του Ανδρέα Καρκαβίτσα, εκδ. Επίκεντρο

Βραχεία Λίστα για το Κρατικό Βραβείο Μαρτυρίας – Bιογραφίας – Χρονικού – Ταξιδιωτικής Λογοτεχνίας 2025

Δημήτρης Αγγελής, Σκίτσα δρόμων κι έναστρης νύχτας. Επιλογή από τα Ημερολόγια [Σημειώσεις ΙΙ Όνειρα ΙΙ Στίχοι], εκδ. Πόλις

Χριστίνα Αγριαντώνη, Ερμούπολη Σύρου, 1823-1940. Τόμος Α΄: Μια πρώιμη βιομηχανική πόλη στο Αιγαίο, Τόμος Β΄: Βιομηχανίες και βιομήχανοι, εκδ. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών

Ανδρέας Ασσαέλ, Στα κάτεργα του θανάτου. Ένα οδοιπορικό στα καταναγκαστικά ναζιστικά έργα Χριστιανών και Εβραίων στην Ελλάδα με 350 ανέκδοτες φωτογραφίες, εκδ. University Studio Press

Κωστής Καρπόζηλος, Ελληνικός κομμουνισμός. Μια διεθνική ιστορία (1912-1974), εκδ. Αντίποδες

Κωνσταντίνος Καψάσκης, Οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα, 1940-1947, εκδ. Αλεξάνδρεια

Χρήστος Νοταρίδης, Οι Τηλεγραφητές της Μικρασίας. Η Στρατιωτική Τηλεγραφική Υπηρεσία στη Μικρασιατική Εκστρατεία, εκδ. Επίκεντρο

Σοφία Τατίδου, Οι αυτοκτονίες των γυναικών στην Ελλάδα με την έλευση του 20ού αιώνα. Ένα διαχρονικό αίτημα χειραφέτησης, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Λύντια Τρίχα, Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Ο εμπνευστής του συνταγματικού κράτους, εκδ. Πατάκη

Βραχεία Λίστα για το Κρατικό Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα 2025

Μαρίνα Παπούλα, Μήτερ ημών, εκδ. Βακχικόν

Εύη Σέμπου, Ετερόκλητα, εκδ. Gutenberg

Θοδωρής Τσομίδης, Η γέννα. Μια ιστορία σε τρεις εποχές, εκδ. Πατάκη

Οι Βραχείες Λίστες τίτλων για τα Κρατικά Βραβεία Παιδικού Βιβλίου 2025 (Βραβείο Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου, Βραβείο Εικονογραφημένου Παιδικού Βιβλίου, Βραβείο Εφηβικού-Νεανικού Λογοτεχνικού Βιβλίου και Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων για παιδιά) έχουν ως εξής:

Βραχεία Λίστα για το Κρατικό Βραβείο Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου 2025

Κυριάκος Αθανασιάδης (κείμενο), Ναταλία Καπατσούλια (εικονογράφηση), Ο παράξενος Αδάμ και το φεγγάρι, εκδ. Ψυχογιός

Ιωάννης Γεραρής – Καρτελιάς (κείμενο), Βασίλης Κουτσογιάννης (εικονογράφηση), Είναι ο σκύλος μου ρομπότ;, εκδ. Ψυχογιός

Λίλια Κυρίτση – Κατερίνα Παπαστεργίου (κείμενο), Χριστίνα Πανοπούλου (εικονογράφηση), Φεγγαράκι στο χαρτί, Χαϊκού για παιδιά, εκδ. ΑΩ

Χριστίνα Φραγκεσκάκη (κείμενο), Πέτρος Μπουλούμπασης (εικονογράφηση), Το ποδήλατό του, εκδ. Καλειδοσκόπιο

Πέτρος Χριστούλιας, H Μαγεμένη, εκδ. Ίκαρος

Βραχεία Λίστα για το Κρατικό Βραβείο Εικονογραφημένου Παιδικού Βιβλίου 2025

Δέσποινα Ηρακλέους (κείμενο), Φωτεινή Στεφανίδη (εικονογράφηση), Το σπίτι μου, εκδ. Καλειδοσκόπιο

Αρετή Κατσαντώνη (κείμενο), Χρύσω Χαραλάμπους (εικονογράφηση), Η σελήνη στο Παρίσι, εκδ. Φουρφούρι

Αγγελική Μπόζου, Τι κοιτάζουν;, εκδ. Μικρή Σελήνη

Σοφία Πανίδου (κείμενο), Κώστας Μαρκόπουλος (εικονογράφηση), Βλέπω τον κόσμο όπως είμαι, εκδ. Παπαδόπουλος

Θοδωρής Παπαϊωάννου (κείμενο), Πέτρος Μπουλούμπασης (εικονογράφηση), Ευτυχία, εκδ. Ίκαρος

Τασούλα Τσιλιμένη (κείμενο), Χαρά Μαραντίδου (εικονογράφηση), Ένα δέντρο μεγαλώνει παντού, εκδ. Καλειδοσκόπιο

Κυριάκος Χαρίτος (κείμενο), Βασίλης Κουτσογιάννης (εικονογράφηση), Το μεταξένιο, εκδ. Μεταίχμιο

Νάντη Χατζηγεωργίου, Φτιάχνω έναν Πύργο, Οι Εκδόσεις των Συναδέλφων

Μαρία Χρυσικού (κείμενο), Zafouko Yamamoto (εικονογράφηση), Το ταξίδι της άγριας ρίγανης, εκδ. Πατάκη

Βραχεία Λίστα για το Κρατικό Βραβείο Εφηβικού – Νεανικού Λογοτεχνικού Βιβλίου 2025

Άντρη Αντωνίου (κείμενο), Ράνια Μακρυγιάννη (εικονογράφηση), Στον δρόμο για το σπίτι, εκδ. Ψυχογιός

Άννα Κουππάνου, Όταν μας άφησε η θάλασσα, εκδ. Πατάκη

Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης, Αμφίβια, εκδ. Πατάκη

Βέρα Πρατικάκη, Ξεδιπλώνοντας τα αστέρια, εκδ. Ψυχογιός

Μαρία Σκαμάγκα, Ο πολύγραφος ή το καλοκαίρι των ηρώων, εκδ. Μεταίχμιο

Αναστασία Σταματοπούλου (κείμενο), Βασίλης Κουτσογιάννης (εικονογράφηση), Ραγίσματα, εκδ. Καστανιώτη

Βραχεία Λίστα για το Κρατικό Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων για παιδιά 2025

Σάντη Αντωνίου (κείμενο), Έλενα Τσιγαρίδου (εικονογράφηση), Πόσα μέτρα είναι ο κόσμος μας; Η ζωή, το έργο και ο κόσμος του Αδαμάντιου Διαμαντή, εκδ. Καλειδοσκόπιο

Καλυψώ Γούλα – Μελίνα Ηλιοπούλου (κείμενο), Φίλιππος Φωτιάδης (εικονογράφηση), Φανταστική βόλτα στη Θεσσαλονίκη, εκδ. Καλέντης

Νίκος Μαθιουδάκης – Μάνος Μπονάνος (κείμενο), Αγγελική Μπόζου (εικονογράφηση), Το όνομά μου είναι… Κική Δημουλά, εκδ. Ίκαρος

Χρήστος Μπουλώτης (κείμενο), Φωτεινή Στεφανίδη (εικονογράφηση), Ο τελευταίος Κένταυρος του Πηλίου, εκδ. Π.Ι.Ο.Π.

Μαρίζα Ντεκάστρο (κείμενο), Αχιλλέας Ραζής (εικονογράφηση), 2194 ημέρες πολέμου, εκδ. Μεταίχμιο

Εύη Πίνη (κείμενο), Λέλα Στρούτση (εικονογράφηση), Η κυρά της Ελευσίνας και άλλες ιστορίες, εκδ. Πατάκη

Αλεξάνδρα Σέλελη (κείμενο), Πετρούλα Κρίγκου (εικονογράφηση), Ιστορίες για εφτάψυχα σκουπίδια, εκδ. Καλέντης

Οι Βραχείες Λίστες τίτλων για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνικής Μετάφρασης 2025 (Κρατικό Βραβείο Μετάφρασης έργου Ξένης Λογοτεχνίας σε Ελληνική Γλώσσα, Κρατικό Βραβείο Απόδοσης έργου της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στα Νέα Ελληνικά και Κρατικό Βραβείο Μετάφρασης Έργου Ελληνικής Λογοτεχνίας σε ξένη Γλώσσα) έχουν ως ακολούθως (οι τίτλοι παρατίθενται με αλφαβητική σειρά):

Βραχεία Λίστα Κρατικού Βραβείου Μετάφρασης έργου ξένης λογοτεχνίας σε ελληνική γλώσσα 2025

Ρόμπερτ Μούζιλ, Τρεις γυναίκες, μετάφραση Μαρίνα Αγαθαγγελίδου, εκδ. Αντίποδες

Σεσίλ Κουλόν, Ένα θηρίο στον παράδεισο, μετάφραση Τιτίκα Δημητρούλια, εκδ. Gutenberg

Ίταλο Καλβίνο, Ο δρόμος του Σαν Τζοβάνι, μετάφραση Δήμητρα Δότση, εκδ. Καστανιώτης

Ντενί Ντιντερό, Ο ανιψιός του Ραμώ, μετάφραση Γιώργος Καράμπελας, εκδ. Αντίποδες

Λουίζα Λαμπέ, Τα ερωτικά σονέτα, μετάφραση Ξάνθος Μαϊντάς, εκδ. Νίκας

Ντζαϊλί Αμαντού Αμάλ, Οι ανυπάκουες, μετάφραση Άγγελος Μουταφίδης, εκδ. Θίνες

Γκουράμ Ντοτσανασβίλι, Ο άνθρωπος που αγαπούσε πολύ τη λογοτεχνία, μετάφραση Δημήτρης Τσεκούρας, εκδ. Loggia

Βραχεία Λίστα Κρατικού Βραβείου Απόδοσης έργου της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στα νέα ελληνικά 2025

Αριστοτέλους Περί ποιητικής, μετάφραση Ιωάννα Γιατρομανωλάκη, εκδ. Καρδαμίτσα

Πλάτωνος Πολιτικός, μετάφραση Στέφανος Δημητρίου, εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης

Ανύτη, η Τεγεάτις, Τα ποιήματα, μετάφραση Τασούλα Καραγεωργίου, εκδ. Νίκας

Λουκιανός, Πλούταρχος, Θεόφραστος, Σημεία και τέρατα, Η δεισιδαιμονία και οι επικριτές της στην αρχαία Ελλάδα, μετάφραση Βάιος Λιαπής, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Ευριπίδου Μήδεια, Ιππόλυτος, Τρωάδες, μετάφραση Δήμητρα Χ. Χριστοδούλου, εκδ. Πατάκη

Βραχεία Λίστα Κρατικού Βραβείου Μετάφρασης έργου ελληνικής λογοτεχνίας σε ξένη γλώσσα 2025

Κωνσταντίνος Καβάφης, Poesia completa (τόμοι Ι & ΙΙ), μετάφραση Eusebi Ayensa, εκδ. Flβneur

Ρέα Γαλανάκη, Deux femmes, deux dιesses, μετάφραση Renι Bouchet, εκδ. Cambourakis

Κάλλια Παπαδάκη, Dendriti, μετάφραση Karen Emmerich, εκδ. World Editions

Δημοσθένης Παπαμάρκος, Gkiak, μετάφραση Valentina Gilardi, εκδ. Crocetti

Οδυσσέας Ελύτης, Aksion Esti, μετάφραση Nico Kacalidha, εκδ. Onufri

Μ. Καραγάτσης, Serge et Bacchus (τόμοι Ι & ΙΙ), μετάφραση Gιrard Balland & Dimitra Markovitsi, εκδ. L’ Harmattan

Αντώνης Σαμαράκης, Sökes:Hopp, μετάφραση Jens Matthiessen & Athanasia Tsiligkiri, εκδ. Ekstrφm & Garay

Ιάκωβος Καμπανέλλης, Η Αυλή των θαυμάτων, μετάφραση Khaled Raouf, εκδ. Jusur Publishing