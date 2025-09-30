Μία επιστημονική ανάλυση με τη βοήθεια εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, ανέδειξε το «The Lute Player» ως αυθεντικό έργο του Καραβάτζιο. Ο πίνακας είχε ενταχθεί τον 18ο αιώνα στη συλλογή του Badminton House στο Γκλόστερσαϊρ ως απλό αντίγραφο.

Με πιθανότητα 85,7%, οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν «ισχυρή ταύτιση» με επαληθευμένους πίνακες του σπουδαίου καλλιτέχνη της Αναγέννησης. Η μελέτη διεξήχθη από την Art Recognition, μια ελβετική εταιρεία ειδικευμένη στην πιστοποίηση έργων τέχνης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, ενώ σύμφωνα με την επικεφαλής της έρευνας, δρ Carina Popovici, «οτιδήποτε πάνω από 80% θεωρείται πολύ υψηλό» ποσοστό.

Το ταξίδι του λαουτίστα ανά τους αιώνες

Το 1597, ο Καραβάτζιο ζούσε στους δρόμους της Ρώμης ως φτωχός καλλιτέχνης, όταν ο Καρδινάλιος Francesco Maria Del Monte του παρείχε τροφή και κατάλυμα. Λίγο αργότερα, ο Καραβάτζιο φιλοτέχνησε το «The Lute Player», επιδεικνύοντας το ταλέντο του στον Del Monte και χαρίζοντας του τον πίνακα.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1620, η συλλογή Del Monte πωλήθηκε. Ο Antonio Barberini, μελλοντικός καρδινάλιος, αγόρασε πέντε έργα του Καραβάτζιο, συμπεριλαμβανομένου του «The Lute Player», το οποίο αγόρασε έναν αιώνα ο τρίτος Δούκας του Beaufort για το Badminton House.

Η Τζεραλντίν Νόρμαν, κορυφαία ειδικός στην αγορά τέχνης, πρόκειται να εξερευνήσει την πλήρη ιστορία του πίνακα σε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο βρίσκεται ήδη στα στάδια της παραγωγής.

Το 1969, ο οίκος Sotheby’s πούλησε το «Badminton Lute Player» ως αντίγραφο «μετά τον Καραβάτζιο» έναντι περίπου 855 ευρώ, ενώ το 2001 επαναπωλήθηκε ως έργο από τον «κύκλο του Καραβάτζιο», έναντι 81.300 ευρώ.

Ο αγοραστής τότε ήταν ο Βρετανός ιστορικός τέχνης και γκαλερίστας Κλόβις Γουίτφιλντ. Ο ιστορικός αναγνώρισε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου τα οποία αντιστοιχούσαν ακριβώς με την περιγραφή του Τζιοβάνι Μπαλιόνε στη βιογραφία του για τον Καραβάτζιο του 1642.

Ο συγκεκριμένος πίνακας του Ιταλού καλλιτέχνη αποτελεί την μία από τις τρεις εκδοχές που έχουν διασωθεί. Μία εξ αυτών, βρίσκεται στο Μουσείο Ερμιτάζ στη Ρωσία, και μία άλλη -στην οποία ο οργανοπαίκτης απεικονείζεται ως γυναίκα αντί για νεαρό άνδρα-, ανήκει στη συλλογή Wildenstein και εκτέθηκε πρώτη φορά στο Metropolitan Museum of Art μεταξύ 1990 και 2013. Ωστόσο, η ανάλυση της Art Recognition κατέληξε ότι η εκδοχή στη Wildenstein δεν είναι αυθεντικό έργο.

Πολλοί καλλιτέχνες αντέγραφαν το Καραβάτζιο ακόμη κι όσο ήταν εν ζωή

Ο δικηγόρος και λάτρης της τέχνης William Audland KC, ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο συγγραφής ενός βιβλίου για το «The Lute Player», δήλωσε: «Μια συνολική εξέταση των στοιχείων οδηγεί στο αντίθετο συμπέρασμα, το οποίο τώρα επιβεβαιώνεται και από την τεχνητή νοημοσύνη. Η εκδοχή της συλλογής του Badminton είναι ένας εκπληκτικός πίνακας που σου κόβει την ανάσα όταν τον βλέπεις».

Στο κατάλογο πώλησης του 2001, ο οίκος δημοπρασιών Sotheby’s αναφέρει ότι ζωγράφος μπορεί να ήταν ο Carlo Magnone, ο οποίος είχε φιλοτεχνήσει έαν αντίγραφο του «Lute Player» το 1642.

Ο George Gordon, πρόεδρος των «Sotheby’s Worldwide Old Master Paintings», χαρακτήρισε την «εκτενή» καταχώριση του καταλόγου «συνετή και ολοκληρωμένη» και τόνισε ότι αρκετοί καλλιτέχνες είχαν αντιγράψει πολλά έργα του Καραβάτζιο, ακόμη κι όσο ήταν εν ζωή.

Ο πίνακας της συλλογής του Badminton αυτή την στιγμή βρίσκεται στο Λονδίνο, ενώ η National Gallery έχει εξασφαλίσει επένδυση-ορόσημο ύψους 427,5 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε το έργο να ανήκει σε δημόσια συλλογή.

Με πληροφορίες από The Guardian

