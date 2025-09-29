Ένα μουσείο στην περιφέρεια της Δανίας απέκτησε τον διάσημο πίνακα της Αρτεμισία Τζεντιλέσκι «Susanna and the Elders» (1644–48), ένα μνημειώδες έργο της Ιταλίδας καλλιτέχνιδας του πρώιμου μπαρόκ.

Η συλλογή του Nivaagaard ανέφερε σε δήλωση ότι η απόκτηση του έργου αποτελεί «την πιο σημαντική προσθήκη στη συλλογή από το 1908», έτος ίδρυσης του μουσείου από τον Γιοχάνες Χάγκε. Βρίσκεται περίπου 40 λεπτά βόρεια της Κοπεγχάγης και αποτελεί πλέον το πρώτο ίδρυμα στη χώρα που αποκτά έργο της σπουδαίας ζωγράφου.

«Susanna and the Elders», Αρτεμισία Τζεντιλέσκι (1644–48)

Η σκηνή που αποτυπώνεται στον πίνακα, είναι μία θεματική στην οποία η Τζεντιλέσκι επέστρεφε συχνά, επιλέγοντας κάθε φορά και μία διαφορετική προσέγγιση. Ήταν μόλις 17 ετών όταν φιλοτέχησε το συγκεκριμένο έργο, γι’ αυτό και θεωρείται το παλαιότερο σωζόμενο δημιούργημά της, ενώ ασχολήθηκε ξανά με την ίδια θεματική και στον τελευταίο έργο της, το οποίο ολοκλήρωσε λίγο πριν τον θάνατο της, το 1656. Το έργο που απέκτησε η συλλογή Nivaagaard ανήκει στην ώριμη περίοδο της ζωγράφου και παρουσιάζει, σε φυσικό μέγεθος, τη Σωσάννα σχεδόν γυμνή και ευάλωτη.

Η διευθύντρια Άντρεα Ριγκ Καρμπεργκ κατάφερε το καλοκαίρι να επικρατήσει απέναντι σε δεκάδες διεθνείς γκαλερί και να εξασφαλίσει τον πίνακα για το μουσείο, έναντι ποσού που δεν αποκαλύφθηκε, παρά το μικρό μέγεθος της συλλογής του ιδρύματος.

Ο πίνακας ανήκε προηγουμένως σε ιδιωτική συλλογή και πουλήθηκε μέσω του Νίκολας Χολ, έμπορου έργων μεγάλων δασκάλων της τέχνης με έδρα τη Νέα Υόρκη, ο οποίος είχε επισκεφθεί το Nivaagaard το 2023 κατά τη διάρκεια διακοπών. «Μου προκάλεσε βαθιά έκπληξη», δήλωσε ο Χολ στους Sunday Times, περιγράφοντας το δανικό μουσείο ως «μικρό μεν, αλλά με μια αίθουσα που φιλοξενεί εντυπωσιακά έργα σπουδαίων καλλιτεχνών», πρόσθεσε.

Η Αρτεμισία ξεχώρισε σε μια εποχή που οι επαγγελματικές ευκαιρίες ήταν εξαιρετικά περιορισμένες. Η ζωγράφος έχει πλέον καθιερωθεί ως σύμβολο χάρη στους εντυπωσιακούς και τεχνικά άρτιους πίνακές της με δυναμικές γυναικείες μορφές, σε έργα όπως, «Η Ιουδήθ Αποκεφαλίζοντας τον Ολοφέρνη», «Κλεοπάτρα» και «Μαρία Μαγδαληνή».

Η αγορά του «Susanna and the Elders» (Η Σωσάννα και οι πρεσβύτεροι) κατέστη δυνατή χάρη σε γενναιόδωρες δωρεές από το Ίδρυμα New Carlsberg και το Ίδρυμα Aage and Johanne Louis-Hansen.

Με πληροφορίες από ARTnews

