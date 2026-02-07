Σπάνια αυτοπροσωπογραφία της Αρτεμισία Τζεντιλέσκι, στην οποία απεικονίζεται ντυμένη ως η Αικατερίνη της Αλεξάνδρειας, πωλήθηκε από τον οίκο δημοπρασιών Christie’s στην τιμή-ρεκόρ των 5,69 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 5,3 εκατομμύρια ευρώ).

Σύμφωνα με δημοσίευμα του artnet, το συγκεκριμένο έργο αποτελεί ένα από τα μόλις πέντε αυτοπορτρέτα που φιλοτέχνησε η σπουδαία ζωγράφος της Αναγέννησης, εκ των οποίων, τα τρία βρίσκονται ήδη σε μουσεία.

Το «Self-Portrait as Saint Catherine of Alexandria» (Αυτοπορτρέτο ως Αικατερίνη της Αλεξάνδρειας ή Αγία Αικατερίνη η Μεγαλομάρτυς) θεωρείται πιθανότατα το παλαιότερο από τα πέντε και εκτιμάται ότι δημιουργήθηκε πριν ακόμη κλείσει η καλλιτέχνις τα 20 της χρόνια, στη Φλωρεντία, όπου έζησε από το 1613 έως το 1620.

Η εντυπωσιακή αυτή επίδοση στη δημοπρασία σημειώθηκε την ίδια ημέρα που η National Gallery of Art στην Ουάσινγκτον ανακοίνωσε την απόκτηση ενός σημαντικού έργου της Τζεντιλέσκι, το «Mary Magdalene in Ecstasy» (Μαρία Μαγδαληνή σε Έκσταση, περίπου το 1625). Το έργο απεικονίζει τη Μαγδαληνή σε «μια έντονη κατάσταση πνευματικής μεταμόρφωσης», όπως ανέφερε το μουσείο σε ανακοίνωσή του, και παρουσιάζει θεματικές ομοιότητες με έναν χαμένο πίνακα του Καραβάτζιο του 1606.

Όπως σημείωσε η National Gallery of Art, η «συγκεκριμένη απόκτηση διευρύνει ουσιαστικά τη συλλογή του μουσείου με έργα του μπαρόκ, προσθέτοντας τον εμβληματικό πίνακα μιας από τις σημαντικότερες καλλιτεχνικές μορφές του 17ου αιώνα».

Το έργο είχε δοθεί υπό μορφή δανείου στο Nasjonalmuseet του Όσλο στη Νορβηγία από το 2022, ενώ υπάρχει νέο αίτημα από το Nivågård’s Malerisamling της Δανίας για την έκθεση με τίτλο, «Artemisia Gentileschi: The Triumph of Painting», η οποία εγκαινιαστεί τον Φεβρουάριο του 2028.

Με πληροφορίες από artnet, Finestre sull’ Arte