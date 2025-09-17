Η πολυβραβευμένη θεατρική επιτυχία «Giant» μεταφέρεται από το West End του Λονδίνου στο Broadway με πρωταγωνιστή τον Τζον Λίθγκοου στο ρόλο του σπουδαίου Βρετανού συγγραφέα, Ρόαλντ Νταλ.

Σε σκηνοθεσία του Βρετανού Νίκολας Χίτνερ, το «Giant» έρχεται στο Broadway έπειτα από μία σειρά από sold-out παραστάσεις στο West End και στο Royal Court Theatre.

Το έργο παρουσιάζει μια ταραγμένη περίοδο στη ζωή του διάσημου συγγραφέα παιδικών βιβλίων Ρόαλντ Νταλ, όταν κατηγορήθηκε για αντισημιτισμό στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Η υπόθεση συνοψίζεται ως εξής: «Ένας παγκοσμίου φήμης συγγραφέας παιδικών βιβλίων βρίσκεται υπό απειλή. Μια μάχη χαρακτήρων ξεσπά μετά από ένα σκάνδαλο και μία μοναδική ευκαιρία του δίνεται για να επανορθώσει».

«Το να συμμετέχω στο ”Giant” από τα πρώτα του βήματα υπήρξε η πιο απαιτητική αλλά και πιο συναρπαστική θεατρική εμπειρία της καριέρας μου», δήλωσε ο Λίθγκοου, ο οποίος επιστρέφει στο Broadway για πρώτη φορά από το 2019. «Ενσαρκώνω τον Ρόαλντ Νταλ, έναν άνθρωπο ακραίας πολυπλοκότητας, σε μια κρίσιμη μέρα της ζωής του. Η ιστορία διαδραματίζεται πριν από σαράντα χρόνια, αλλά αντηχεί έντονα με όσα συμβαίνουν σήμερα. Κανένα άλλο έργο στο οποίο έχω παίξει δεν είχε τόσο ισχυρό αντίκτυπο στο κοινό», πρόσθεσε ο 79χρονος ηθοποιός.

Από την άλλη, ο συγγραφέας του έργου, Μαρκ Ρόζενμπλατ, δήλωσε ότι, «το πρώτο μου θεατρικό, το ”Giant”, γράφτηκε στην κουζίνα μου χωρίς καμία βεβαιότητα ότι θα ανέβαινε ποτέ. Το γεγονός ότι έκανε πρεμιέρα στο θρυλικό Royal Court Theatre του Λονδίνου και στη συνέχεια στο West End, ήταν κάτι που άλλαξε τη ζωή μου. Και τώρα, μεταφέρεται στο Broadway με τον ασύγκριτο Τζον Λίθγκοου, είναι σαν όνειρο που έγινε πραγματικότητα», κατέληξε ο συγγραφέας.

«Το ”Giant” υπενθυμίζει με τον πιο δυνατό τρόπο ότι το ζωντανό θέατρο γεννά ουσιαστικό διάλογο και βαθύτερη σύνδεση. Η θερμή ανταπόκριση κοινού και κριτικών στο West End αποδεικνύει τη διορατικότητα και τη δύναμη της γραφής του Μαρκ Ρόζενμπλατ, αλλά και την εκθαμβωτική ερμηνεία του Ο Τζον Λίθγκοου. Είναι τιμή μας να φέρουμε αυτή την τόσο επίκαιρη παραγωγή στο Broadway την ερχόμενη άνοιξη», σχολίασαν οι παραγωγοί της παράστασης.

Ο Λίθγκοου, γνωστός από τους πρωταγωνιστικούς του ρόλους στις σειρές «3rd Rock from the Sun», «Dexter», «The Crown» και πρόσφατα στο «The Old Man», έχει εμφανιστεί στο Broadway 25 φορές, με βραβευμένες ερμηνείες σε έργα όπως τα, «The Changing Room», «M. Butterfly», «Requiem for a Heavyweight», αλλά και στα μιούζικαλ «Dirty Rotten Scoundrels» και «The Sweet Smell of Success». Τελευταία του εμφάνιση στο Broadway ήταν το 2019, ως Μπιλ Κλίντον στο έργο του Λούκας Νιναθ «Hillary and Clinton», στο πλάι της Λόρι Μέτκαλφ.

Σύντομα, ο Λίθγκοου θα συμμετάσχει ως Άλμπους Ντάμπλντορ στη νέα σειρά «Harry Potter» του HBO.

Η πρεμιέρα του «Giant» στην σκηνή του Broadway, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 για ένα περιορισμένο κύκλο παραστάσεων διάρκειας τεσσάρων μηνών.

Με πληροφορίες από Deadline