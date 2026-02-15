Ο Χαβιέ Μπαρδέμ και η Κέιτ Χάντσον θα είναι οι πρωταγωνιστές στην ταινία «Hello & Paris», μια ρομαντική κομεντί που αντλεί έμπνευση από το μυθιστόρημα της Ντέμπορα ΜακΚίνλεϊ «That Part Was True».

Το «Hello & Paris» θα είναι στο ύφος κλασικών ταινιών του είδους, όπως το «Άγρυπνος στο Σιάτλ», το «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» και το «Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας». Όπως αναφέρεται στη σύνοψη, «μετά από μια επεισοδιακή πρώτη συνάντηση στο Παρίσι, μια δυναμική, ανεξάρτητη αρχιτέκτονας τοπίου και ένας επιτυχημένος συγγραφέας που βρίσκεται σε κρίση, ξεκινούν μια σπιρτόζικη, υπερατλαντική επικοινωνία με θέμα τα βιβλία και τις συνταγές μαγειρικής, μόνο και μόνο για να ανακαλύψουν ότι το μόνο πράγμα που είναι πιο δύσκολο από το να είσαι μόνος, είναι να επιλέξεις να μην είσαι».

«Περισσότερο από ποτέ, πιστεύω ότι έχουμε ανάγκη από ιστορίες που μας φέρνουν κοντά και το Hello & Paris κάνει αυτό ακριβώς. Η ταλαντούχα σκηνοθέτις Ελίζαμπεθ Τσόμκο δημιούργησε μια υπέροχη ιστορία αγάπης, από εκείνες που γεμίζουν την καρδιά και μαγεύουν τις αισθήσεις», δήλωσε ο Πάτρικ Βάκσμπεργκερ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας παραγωγής 193. «Με το ασύγκριτο δίδυμο των Χαβιέ Μπαρδέμ και Κέιτ Χάντσον στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, αυτή η ταινία θυμίζει τα διαχρονικά κλασικά έργα που γνωρίζουμε και λατρεύουμε, αλλά με μια φρέσκια ανατροπή -και μια απολαυστική δόση μαγειρικής πανδαισίας», πρόσθεσε.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Ελίζαμπεθ Τσόμκο («What They Had»).

Το «Hello & Paris» είναι το πρώτο έργο της Χάντσον μετά την -ανέλπιστη- υποψηφιότητά της στα Όσκαρ για την ερμηνεία της της στην ταινία «Song Sung Blue» σε σκηνοθεσία Κρεγκ Μπρούερ με συμπρωταγωνιστή τον Χιου Τζάκμαν.