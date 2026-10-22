Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Διεθνής Ημέρα Κινουμένων Σχεδίων τιμά την ιστορική προβολή του Εμίλ Ρενό και γιορτάζεται παγκοσμίως από το 2002 με ποικίλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Η ASIFA Hellas διοργανώνει εορταστική βραδιά στις 24 Οκτωβρίου 2026 στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, παρουσιάζοντας βραβευμένες ελληνικές ταινίες animation.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζήτηση με τέσσερις γενιές Ελλήνων δημιουργών, οι οποίοι θα ανταλλάξουν εμπειρίες σχετικά με την τέχνη του κινουμένου σχεδίου.

Η εκδήλωση ολοκληρώνεται με προβολή διεθνών ταινιών μικρού μήκους, προσφέροντας στο κοινό μια αντιπροσωπευτική εικόνα της σύγχρονης παγκόσμιας δημιουργίας.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, με την προϋπόθεση της έγκαιρης κράτησης θέσεων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ιδρύματος.

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Η Διεθνής Ημέρα Κινουμένων Σχεδίων γιορτάζεται κάθε χρόνο, στην επέτειο της πρώτης δημόσιας προβολής κινούμενων εικόνων, του Théâtre Optique του Εμίλ Ρενό στο Παρίσι το 1892. Καθιερώθηκε το 2002 από την ASIFA International και έκτοτε εορτάζεται σε περισσότερες από 50 χώρες με προβολές, εργαστήρια και εκδηλώσεις αφιερωμένες στην τέχνη του animation.

Στο πλαίσιο του εορτασμού του International Animation Day 2026, η ASIFA Hellas παρουσιάζει την εορταστική βραδιά του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Το πρόγραμμα της βραδιάς αποτελείται από τρία μέρη.

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Προβολή βραβευμένων ελληνικών ταινιών (19:15 έως 20:00)

Οι ταινίες που διακρίθηκαν στα Ελληνικά Βραβεία Animation ΑΣΙΦΑ 2026:

The Water of the Sun

Σκηνοθεσία: Βαλασία Ντόντουλου — Παραγωγή: Εθνική Λυρική Σκηνή

Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής: Αποστόλης Κουτσογιάννης

Σκηνοθεσία: Βαλασία Ντόντουλου — Παραγωγή: Εθνική Λυρική Σκηνή Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής: Αποστόλης Κουτσογιάννης Sins

Σκηνοθεσία: Τόνυ Ζαγοραίος – Παραγωγή: YETI Pictures

Βραβείο Ηχητικού Σχεδιασμού: Αντώνης Γεωργού, Στράτος Διαμαντής

Σκηνοθεσία: Τόνυ Ζαγοραίος – Παραγωγή: YETI Pictures Βραβείο Ηχητικού Σχεδιασμού: Αντώνης Γεωργού, Στράτος Διαμαντής TIFF 66

Σκηνοθεσία: Στέφανος Ρόκος, Φωκίων Ξένος — Παραγωγή: Στέφανος Ρόκος & Out. There Collective

Βραβείο Καλύτερης Κατά Παραγγελία Ταινίας & Τηλεοπτικής Σειράς

Σκηνοθεσία: Στέφανος Ρόκος, Φωκίων Ξένος — Παραγωγή: Στέφανος Ρόκος & Out. There Collective Βραβείο Καλύτερης Κατά Παραγγελία Ταινίας & Τηλεοπτικής Σειράς How Smart Are Crows?

Σκηνοθεσία: Ίριδα Ζιόγκα — Παραγωγή: TED-Ed / Gerta Xhelo

Ειδική Μνεία Character Design: Κώστας Φιρινίδης

Σκηνοθεσία: Ίριδα Ζιόγκα — Παραγωγή: TED-Ed / Gerta Xhelo Ειδική Μνεία Character Design: Κώστας Φιρινίδης Προικοσύμφωνο

Σκηνοθεσία: Έλενα Γαζή, Dolan Bailey, Alejandra Diaz, Leonardo Dal Fabbro — Παραγωγή: BAU College of Arts & Design

Βραβείο Καλύτερης Σπουδαστικής Ταινίας: Έλενα Γαζή

Σκηνοθεσία: Έλενα Γαζή, Dolan Bailey, Alejandra Diaz, Leonardo Dal Fabbro — Παραγωγή: BAU College of Arts & Design Βραβείο Καλύτερης Σπουδαστικής Ταινίας: Έλενα Γαζή Dream

Σκηνοθεσία – Παραγωγή: Σεμίραμις Μαμάτα

Βραβείο Σεναρίου και Ειδική Μνεία: Σεμίραμις Μαμάτα

Σκηνοθεσία – Παραγωγή: Σεμίραμις Μαμάτα Βραβείο Σεναρίου και Ειδική Μνεία: Σεμίραμις Μαμάτα The Synthetic Age

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αρμενάκης — Παραγωγός: Αλέξης Αναστασιάδης

Βραβεία Καλύτερης Ταινίας «Στράτος Στασινός», Σκηνοθεσίας και Character Design: Δημήτρης Αρμενάκης

«Land Of No Man»

«Home_Mouse»

Συζήτηση: «4 γενιές ελληνικού animation συνομιλούν» (20:15 έως 21:15)

Η ASIFA Hellas θα φιλοξενήσει μια ανταλλαγή εμπειριών με τέσσερις γενιές Ελλήνων animator: τον Άγγελο Χατζηανδρέου, τον Παναγιώτη Ράππα, την Έφη Παππά και την Ελένα Γαζή. Τέσσερις δημιουργοί από τέσσερις διαφορετικές εποχές με μία κοινή τέχνη.

Άγγελος Χατζηανδρέου: Πρωτοπόρος του ελληνικού animation, από τους πρώτους animator του ιστορικού στούντιο των Αρώνη και Ευθυμιάδη. Δίδαξε την τέχνη του κινουμένου σχεδίου σε νέους δημιουργούς τη δεκαετία του ’70. Σχεδίασε και σκηνοθέτησε διαφημιστικές ταινίες και αργότερα συν ίδρυσε την εταιρεία Kino, σκηνοθετώντας live-action, διαφημιστικά και εταιρικά φιλμ.

Πρωτοπόρος του ελληνικού animation, από τους πρώτους animator του ιστορικού στούντιο των Αρώνη και Ευθυμιάδη. Δίδαξε την τέχνη του κινουμένου σχεδίου σε νέους δημιουργούς τη δεκαετία του ’70. Σχεδίασε και σκηνοθέτησε διαφημιστικές ταινίες και αργότερα συν ίδρυσε την εταιρεία Kino, σκηνοθετώντας live-action, διαφημιστικά και εταιρικά φιλμ. Παναγιώτης Ράππας: Animator, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός, με πορεία σε μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ και ευρωπαϊκές παραγωγές ταινιών 2D και 3D animation. Μέλος της Αμερικανικής (AMPAS) και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Η νέα του μεγάλου μήκους ταινία «Η Σταχομαζώχτρα» βγαίνει στους κινηματογράφους στις 17 Δεκεμβρίου 2026.

Animator, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός, με πορεία σε μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ και ευρωπαϊκές παραγωγές ταινιών 2D και 3D animation. Μέλος της Αμερικανικής (AMPAS) και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Η νέα του μεγάλου μήκους ταινία «Η Σταχομαζώχτρα» βγαίνει στους κινηματογράφους στις 17 Δεκεμβρίου 2026. Έφη Παππά: Σκηνοθέτις και animator, ειδικευμένη στο stop motion, με έδρα την Αθήνα και το Λονδίνο. Η ταινία της «My Stuffed Granny» απέσπασε πάνω από 20 διεθνή βραβεία και αι προβλήθηκε στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ του Annecy. Σκηνοθετεί επίσης διαφημιστικά και μουσικά βίντεο, ανάμεσά τους το «Little Elephant» με εκατομμύρια προβολές.

Σκηνοθέτις και animator, ειδικευμένη στο stop motion, με έδρα την Αθήνα και το Λονδίνο. Η ταινία της «My Stuffed Granny» απέσπασε πάνω από 20 διεθνή βραβεία και αι προβλήθηκε στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ του Annecy. Σκηνοθετεί επίσης διαφημιστικά και μουσικά βίντεο, ανάμεσά τους το «Little Elephant» με εκατομμύρια προβολές. Ελένα Γαζή: Εικαστικός και σκηνοθέτις με πτυχίο στις Εικαστικές Τέχνες και μεταπτυχιακό στο Stop-Motion Animation. Η ταινία της «Προικοσύμφωνο» απέσπασε φέτος το Βραβείο Καλύτερης Σπουδαστικής Ταινίας στα Ελληνικά Βραβεία Animation 2026.

Εικαστικός και σκηνοθέτις με πτυχίο στις Εικαστικές Τέχνες και μεταπτυχιακό στο Stop-Motion Animation. Η ταινία της «Προικοσύμφωνο» απέσπασε φέτος το Βραβείο Καλύτερης Σπουδαστικής Ταινίας στα Ελληνικά Βραβεία Animation 2026. Συντονιστής, Γιάννης Χριστοφόρου: Σκηνοθέτης και παραγωγός με δραστηριότητα στους τομείς του animation, του ντοκιμαντέρ και της διαφημιστικής παραγωγής. Η stop-motion ταινία του Underground (2024) έχει αποσπάσει πολυάριθμα εθνικά και διεθνή βραβεία, ενώ επιλέχθηκε στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων του Annecy. Παράλληλα, σκηνοθετεί animated documentaries και μουσικά βίντεο, έχοντας συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Corey Taylor. Το μουσικό του βίντεο “Culture Head” έχει αποσπάσει θετικές κριτικές από πολυάριθμα μουσικά έντυπα και περιοδικά. Το 2018 ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής Decoy Images, με κύριο αντικείμενο την παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου για την εγχώρια και τη διεθνή αγορά.

«OBBY»

Προβολή διεθνών ταινιών animation (21:30 έως 22:40)

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Μια επιλογή από το πρόγραμμα διεθνούς ανταλλαγής ταινιών της ASIFA International. Με ταινίες μικρού μήκους, της διεθνούς κοινότητας του animation, που ταξιδεύουν κάθε χρόνο από χώρα σε χώρα με αφορμή τον εορτασμό του International Animation Day. Μέσα από αυτές, το κοινό απολαμβάνει ένα πανόραμα της σύγχρονης διεθνούς δημιουργίας, διαφορετικές τεχνικές, ύφη και αφηγηματικές παραδόσεις από όλο τον κόσμο.

Paper Parts

Σκηνοθεσία: Thomas Range

Γερμανία

Σκηνοθεσία: Thomas Range Γερμανία OBBY

Σκηνοθεσία: Akuang Liu

Ταϊβάν

Σκηνοθεσία: Akuang Liu Ταϊβάν Home Mouse

Σκηνοθεσία: Chia Hui Lei

Εσθονία

Σκηνοθεσία: Chia Hui Lei Εσθονία Laguna Plena

Σκηνοθεσία: Carlon Hardt, Rimon Guimarães

Βραζιλία

Σκηνοθεσία: Carlon Hardt, Rimon Guimarães Βραζιλία Still February

Σκηνοθεσία: Anya Ryzhkova

Γερμανία

Σκηνοθεσία: Anya Ryzhkova Γερμανία Περιμένοντας τους Βαρβάρους

Σκηνοθεσία: Γιώργος Σηφιανός

Ελλάδα

Σκηνοθεσία: Γιώργος Σηφιανός Ελλάδα Land Of No Man

Σκηνοθεσία: Muling Tzai, Olivia Lin

Ταϊβάν/ΗΠΑ

Σκηνοθεσία: Muling Tzai, Olivia Lin Ταϊβάν/ΗΠΑ How a River is born

Σκηνοθεσία: Luma Flôres

Βραζιλία

Σκηνοθεσία: Luma Flôres Βραζιλία Outshine

Σκηνοθεσία: Eliza Dorothy Russell Keating

Ταϊβάν

Σκηνοθεσία: Eliza Dorothy Russell Keating Ταϊβάν Pressure

Σκηνοθεσία: Che Marcheti

Βραζιλία

Σκηνοθεσία: Che Marcheti Βραζιλία Starcrifice

Σκηνοθεσία: Wei Hsu

Ταϊβάν

Σκηνοθεσία: Wei Hsu Ταϊβάν You Are Not Part Of The Cake

Σκηνοθεσία: Ting-Jui Chen

Ταϊβάν/Ηνωμένο Βασίλειο

Info

Είσοδος Ελεύθερη. Απαραίτητη η κράτηση θέσεων στο https://mcf.gr/el/international-animation-day/

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