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Υπάρχουν ήρωες κινουμένων σχεδίων που τους θυμόμαστε από την εμφάνισή τους. Άλλους από τις ατάκες τους. Και υπάρχει ένας που αρκεί να ακούσεις το γέλιο του για να τον αναγνωρίσεις αμέσως.

Ο Γούντι ο Τρυποκάρυδος, ο ατίθασος κοκκινοκέφαλος ήρωας που τρέλαινε τους πάντες με τις σκανδαλιές του, γεννήθηκε το 1940 και κατάφερε να γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες στην ιστορία των κινουμένων σχεδίων.

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Ένας χαρακτήρας που δεν είχε την ευγένεια του Μίκυ Μάους ούτε την ατυχία του Ντόναλντ Ντακ. Είχε κάτι διαφορετικό: ένα σχεδόν αναρχικό χιούμορ, αστείρευτη ενέργεια και την ικανότητα να μετατρέπει κάθε κατάσταση σε χάος.

25 Νοεμβρίου 1940: Η πρώτη εμφάνιση του Γούντι

Η ιστορία ξεκινά στις 25 Νοεμβρίου 1940, όταν κυκλοφορεί στις αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες η μικρού μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων Knock Knock.

Ο Γούντι εμφανίζεται ως ένας ενοχλητικός τρυποκάρυδος που αναστατώνει τον Άντι Πάντα και τον πατέρα του, χτυπώντας ασταμάτητα τη στέγη του σπιτιού τους.

Το κοινό γνωρίζει έναν χαρακτήρα απρόβλεπτο, θορυβώδη και απολαυστικά ενοχλητικό.

Αυτή ήταν η πρώτη κινηματογραφική εμφάνισή του, όχι τηλεοπτική, όπως αναφέρεται μερικές φορές λανθασμένα. Η τηλεόραση θα ερχόταν αργότερα να πολλαπλασιάσει τη φήμη του.

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Η επιτυχία της εμφάνισης οδήγησε στην απόφαση να αποκτήσει τη δική του σειρά ταινιών.

Ο Γουόλτερ Λαντζ και η απίθανη ιστορία της δημιουργίας του

Δημιουργός του Γούντι ήταν ο Αμερικανός παραγωγός και σχεδιαστής κινουμένων σχεδίων Γουόλτερ Λαντζ, μία από τις σημαντικές προσωπικότητες της αμερικανικής βιομηχανίας animation.

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Σύμφωνα με μία διάσημη ιστορία, η ιδέα για τον χαρακτήρα γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του μέλιτος του Λαντζ με τη σύζυγό του, ηθοποιό Γκρέις Στάφορντ.

Ένας πραγματικός τρυποκάρυδος φέρεται να τους ενοχλούσε χτυπώντας τη στέγη του καταλύματός τους.

Η ιστορία αυτή έγινε μέρος του θρύλου του Γούντι, αν και η ακριβής ιστορική της βάση αμφισβητείται.

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Στη δημιουργία και στην αρχική σχεδίαση του χαρακτήρα συνέβαλαν επίσης οι καλλιτέχνες του στούντιο του Λαντζ, μεταξύ των οποίων ο Μπεν Χάρνταγουεϊ και ο Άλεξ Λόβι.

Το γέλιο που έγινε διάσημο σε ολόκληρο τον πλανήτη

Το μεγαλύτερο ίσως χαρακτηριστικό του Γούντι δεν ήταν η εμφάνισή του, αλλά το γέλιο του.

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Ένα εκρηκτικό, επαναλαμβανόμενο γέλιο που κατέληξε να αποτελεί την προσωπική του υπογραφή.

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Η αρχική φωνή του χαρακτήρα ανήκε στον θρυλικό Μελ Μπλανκ, τον άνθρωπο που χάρισε τη φωνή του και σε δεκάδες άλλους διάσημους ήρωες κινουμένων σχεδίων, μεταξύ των οποίων ο Μπαγκς Μπάνι και ο Ντάφι Ντακ.

Αργότερα, τη φωνή του Γούντι ανέλαβαν άλλοι ηθοποιοί, με τη Γκρέις Στάφορντ να συνδέεται ιδιαίτερα με τον χαρακτήρα για πολλές δεκαετίες.

Το γέλιο παρέμεινε αναγνωρίσιμο ακόμη και όταν άλλαζαν οι σχεδιαστές, οι ιστορίες και οι φωνές.

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ΒΙΝΤΕΟ

Από τον άγριο τρυποκάρυδο στον αγαπημένο τηλεοπτικό ήρωα

Στις πρώτες εμφανίσεις του, ο Γούντι είχε πολύ πιο άγρια όψη. Μεγάλο ράμφος, έντονα χαρακτηριστικά και σχεδόν ανεξέλεγκτη συμπεριφορά.

Με την πάροδο των ετών, η σχεδίασή του άλλαξε.

Το πρόσωπό του έγινε πιο φιλικό, το σώμα του απέκτησε πιο ισορροπημένες αναλογίες και ο χαρακτήρας του προσαρμόστηκε στις ανάγκες ενός ευρύτερου οικογενειακού κοινού.

Το 1957 έκανε πρεμιέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες η τηλεοπτική σειρά The Woody Woodpecker Show, η οποία έφερε τον Γούντι στα σπίτια εκατομμυρίων τηλεθεατών.

Η σειρά παρουσίαζε παλαιότερα κινηματογραφικά επεισόδια, αλλά και υλικό με τον ίδιο τον Γουόλτερ Λαντζ, ο οποίος εξηγούσε πλευρές της δημιουργίας των κινουμένων σχεδίων.

Ο Γούντι απέκτησε πλέον μία δεύτερη ζωή, πολύ μεγαλύτερη από εκείνη των κινηματογραφικών αιθουσών.

Από τα Όσκαρ στη Λεωφόρο της Δόξας

Ο Γούντι δεν περιορίστηκε στις παιδικές τηλεοπτικές εκπομπές.

Το 1948, το τραγούδι The Woody Woodpecker Song, με δημιουργούς τους Τζορτζ Τίμπλες και Ρέιμι Ίντρι, γνώρισε τεράστια επιτυχία και συνδέθηκε οριστικά με τον χαρακτήρα.

Η ταινία μικρού μήκους Wet Blanket Policy, στην οποία ακουγόταν το τραγούδι, απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Στις 13 Σεπτεμβρίου 1990, ο Γούντι απέκτησε το δικό του αστέρι στη διάσημη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, στη διεύθυνση 7000 Hollywood Boulevard.

Ήταν πλέον ένα αναγνωρισμένο κομμάτι της ιστορίας του αμερικανικού κινηματογράφου.

Σχεδόν 200 ταινίες κινουμένων σχεδίων

Από το 1940 έως το 1972, ο Γούντι πρωταγωνίστησε σε σχεδόν 200 κινηματογραφικές ταινίες μικρού μήκους.

Η δημοτικότητά του ξεπέρασε τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι περιπέτειές του προβλήθηκαν σε πολλές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, όπου έγινε αγαπημένος ήρωας πολλών γενεών.

Ακόμη και μετά το κλείσιμο του στούντιο του Λαντζ, ο χαρακτήρας συνέχισε να εμφανίζεται σε τηλεοπτικές παραγωγές, ταινίες και άλλες μορφές ψυχαγωγίας.

Ο Γούντι στον 21ο αιώνα

Το 1999 παρουσιάστηκε η νέα τηλεοπτική σειρά The New Woody Woodpecker Show, που επανέφερε τον χαρακτήρα σε μια διαφορετική γενιά θεατών.

Το 2017 κυκλοφόρησε κινηματογραφική ταινία με τον Γούντι, συνδυάζοντας πραγματικούς ηθοποιούς με ψηφιακό animation.

Το 2024 ακολούθησε η ταινία Woody Woodpecker Goes to Camp, επιβεβαιώνοντας ότι ο παλιός ήρωας εξακολουθεί να έχει θέση στη σύγχρονη βιομηχανία ψυχαγωγίας.

86 χρόνια μετά, το γέλιο του παραμένει αθάνατο

Από τις κινηματογραφικές αίθουσες του 1940 μέχρι τις σημερινές ψηφιακές πλατφόρμες, ο Γούντι ο Τρυποκάρυδος έχει διανύσει μια εντυπωσιακή διαδρομή.

Δεν υπήρξε ποτέ ο τέλειος ήρωας. Ήταν πεισματάρης, ενοχλητικός, σκανδαλιάρης και συχνά προκαλούσε ο ίδιος τις περιπέτειες που αντιμετώπιζε.

Ίσως αυτό ακριβώς να εξηγεί τη διαχρονική του επιτυχία.

Γιατί ο Γούντι δεν προσπαθούσε να είναι υπόδειγμα καλής συμπεριφοράς. Προσπαθούσε απλώς να διασκεδάσει.

Και 86 χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση, το πιο χαρακτηριστικό γέλιο των κινουμένων σχεδίων εξακολουθεί να προκαλεί χαμόγελα.

Πηγές: Smithsonian National Museum of American History, Hollywood Walk of Fame, ιστορικό αρχείο Walter Lantz Productions και Universal Pictures.