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Αρχικά το πουλί παρουσιάστηκε ως ένα μικρό ροζ πλάσμα, ενώ αργότερα απέκτησε τη γνωστή κίτρινη μορφή του υπό την καθοδήγηση του σκηνοθέτη Φριζ Φρέλενγκ.

Η καθιέρωση του διδύμου Τουίτι και Σιλβέστερ πραγματοποιήθηκε το 1947 στην ταινία Tweetie Pie, η οποία απέσπασε Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους.

Η διαχρονική επιτυχία των χαρακτήρων βασίζεται στην αντίθεση μεταξύ του φαινομενικά αδύναμου αλλά πανέξυπνου καναρινιού και του επίμονου γάτου.

Το δίδυμο, με τη συνδρομή της γιαγιάς και του σκύλου Έκτορα, εξελίχθηκε σε παγκόσμιο πολιτιστικό σύμβολο μέσω της τηλεόρασης και της εμπορικής αξιοποίησης.

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Ένα μικροσκοπικό κίτρινο καναρίνι με τεράστια γαλάζια μάτια, ένα αθώο χαμόγελο και μια απίστευτη ικανότητα να ξεφεύγει από τις πιο επικίνδυνες παγίδες.

Απέναντί του, ένας μαύρος γάτος με λευκό στήθος, κόκκινη μύτη και μία εμμονή που κρατά δεκαετίες: να καταφέρει επιτέλους να πιάσει και να φάει το μικρό πουλάκι.

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Ο Τουίτι και ο Σιλβέστερ αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια αντιπάλων στην ιστορία των κινουμένων σχεδίων.

Στις 21 Νοεμβρίου 1942 έκανε την πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση ο χαρακτήρας που αργότερα θα γινόταν γνωστός ως Tweety Bird.

Ο δημιουργός του, ο Αμερικανός σκιτσογράφος και σκηνοθέτης Μπομπ Κλάμπετ, δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί ότι το μικρό του δημιούργημα θα εξακολουθούσε να συγκινεί και να διασκεδάζει παιδιά και μεγάλους 84 χρόνια αργότερα.

Ο Μπομπ Κλάμπετ και η χρυσή εποχή των κινουμένων σχεδίων

Ο Ρόμπερτ Έμερσον Κλάμπετ, γνωστός ως Μπομπ Κλάμπετ, γεννήθηκε στις 8 Μαΐου 1913 στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας.

Από μικρός έδειξε ιδιαίτερη αγάπη για τη ζωγραφική, τα κόμικς και τον κινηματογράφο.

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Το 1931 εντάχθηκε στο στούντιο κινουμένων σχεδίων της Warner Bros, όπου συνεργάστηκε με δημιουργούς που διαμόρφωσαν τη χρυσή εποχή των αμερικανικών cartoons.

Στη δουλειά του κυριαρχούσαν οι υπερβολικές εκφράσεις, η εκρηκτική κίνηση, οι απρόβλεπτες καταστάσεις και το ανατρεπτικό χιούμορ.

Ο Κλάμπετ συνέβαλε επίσης στη δημιουργία και εξέλιξη άλλων γνωστών χαρακτήρων, μεταξύ των οποίων ο Porky Pig και ο Bugs Bunny.

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Ωστόσο, το μικρό καναρίνι που παρουσίασε το 1942 έμελλε να αποτελέσει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες δημιουργίες του.

21 Νοεμβρίου 1942: Η πρώτη εμφάνιση του Τουίτι

Ο Τουίτι πρωτοεμφανίστηκε στην ταινία μικρού μήκους A Tale of Two Kitties, σε σκηνοθεσία Μπομπ Κλάμπετ.

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Η ταινία κυκλοφόρησε στις 21 Νοεμβρίου 1942 από τη Warner Bros.

Εκείνος ο πρώτος Τουίτι δεν είχε ακόμη τη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα.

Ήταν ένα μικρό ροζ, σχεδόν γυμνό πουλάκι, με μεγάλο κεφάλι, τεράστια μάτια και μια προσωπικότητα πολύ πιο πονηρή από όσο θα περίμενε κανείς.

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Αντίπαλοί του ήταν δύο γάτοι, ο Babbit και ο Catstello, μια κωμική αναφορά στο διάσημο δίδυμο Abbott και Costello.

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Ο Σιλβέστερ δεν είχε ακόμη εμφανιστεί στο πλευρό του.

Αυτό είναι μια σημαντική ιστορική λεπτομέρεια: ο Τουίτι και ο Σιλβέστερ δεν δημιουργήθηκαν ταυτόχρονα ως κινηματογραφικό ζευγάρι.

Πώς το ροζ πουλάκι έγινε το διάσημο κίτρινο καναρίνι

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Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνιση του Τουίτι πραγματοποιήθηκε στα επόμενα χρόνια.

Ο χαρακτήρας απέκτησε κίτρινο φτέρωμα, πιο στρογγυλεμένες γραμμές και μια περισσότερο παιδική όψη.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή του διαδραμάτισε ο σκηνοθέτης Φριζ Φρέλενγκ.

Το 1947, στην ταινία Tweetie Pie, ο Τουίτι εμφανίστηκε για πρώτη φορά απέναντι στον Σιλβέστερ.

Η συνάντηση αυτή άλλαξε την ιστορία των κινουμένων σχεδίων.

Το μικρό καναρίνι απέκτησε τον ιδανικό αντίπαλο και ο γάτος τον πιο άπιαστο στόχο της ζωής του.

Η ταινία κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους στην τελετή του 1948.

Ήταν μια τεράστια επιτυχία για τη Warner Bros και η αρχή μιας συνεργασίας που θα κρατούσε δεκαετίες.

Τουίτι-Σιλβέστερ

Ο Σιλβέστερ: Ο πιο άτυχος γάτος της τηλεόρασης

Ο Σιλβέστερ έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 1945, στην ταινία Life with Feathers.

Το χαρακτηριστικό του ψεύδισμα, η έντονη προφορά και οι απίστευτες αποτυχίες του τον έκαναν αμέσως αναγνωρίσιμο.

Η φωνή του ανήκε στον θρυλικό Μελ Μπλανκ, ο οποίος χάρισε τη φωνή του και σε πολλούς άλλους χαρακτήρες των Looney Tunes.

Ο Σιλβέστερ προσπαθεί διαρκώς να ξεγελάσει τον Τουίτι.

Σκαρφαλώνει σε κτίρια, στήνει παγίδες, μεταμφιέζεται, χρησιμοποιεί μηχανήματα και κατασκευάζει απίθανους μηχανισμούς.

Και σχεδόν πάντα καταλήγει ο ίδιος θύμα των σχεδίων του.

Ο Τουίτι, αντίθετα, μοιάζει αθώος, αλλά αποδεικνύεται πανέξυπνος και πολλές φορές αρκετά σκανταλιάρης.

Αυτή η αντίθεση είναι η βάση της επιτυχίας τους.

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Η γιαγιά, ο Έκτορας και η πιο διάσημη φράση του Τουίτι

Σημαντικό ρόλο στις περιπέτειες του Τουίτι και του Σιλβέστερ έχει η αγαπημένη γιαγιά Granny, η οποία προστατεύει το καναρίνι από τις επιθέσεις του γάτου.

Η Granny εμφανίζεται ως μια καλοσυνάτη ηλικιωμένη γυναίκα, που όμως μπορεί να γίνει ιδιαίτερα αυστηρή όταν ανακαλύπτει τα σχέδια του Σιλβέστερ.

Σε αρκετές ιστορίες εμφανίζεται και ο Έκτορας, ένα μεγαλόσωμο μπουλντόγκ που κάνει τη ζωή του γάτου ακόμη δυσκολότερη.

Η χαρακτηριστική φράση του Τουίτι «I tawt I taw a puddy tat!», δηλαδή «Νόμιζα πως είδα ένα γατάκι!», έγινε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ατάκες στην ιστορία των κινουμένων σχεδίων.

Η ιδιαίτερη παιδική προφορά του χαρακτήρα, την οποία καθιέρωσε ο Μελ Μπλανκ, συνέβαλε αποφασιστικά στην επιτυχία του.

Από τον κινηματογράφο στην τηλεόραση και σε ολόκληρο τον κόσμο

Αρχικά, οι περιπέτειες του Τουίτι προβάλλονταν στις κινηματογραφικές αίθουσες ως ταινίες μικρού μήκους, πριν από τις μεγάλες παραγωγές.

Με την εξάπλωση της τηλεόρασης, οι Looney Tunes απέκτησαν ένα νέο, τεράστιο κοινό.

Ο Τουίτι έγινε αγαπημένος χαρακτήρας εκατομμυρίων παιδιών, ενώ οι επαναλήψεις των παλιών επεισοδίων επέτρεψαν σε διαδοχικές γενιές να γνωρίσουν τις περιπέτειές του.

Ακολούθησαν νέες τηλεοπτικές σειρές, κινηματογραφικές εμφανίσεις και ειδικές παραγωγές.

Το 1995 έκανε πρεμιέρα η σειρά The Sylvester & Tweety Mysteries, στην οποία το διάσημο δίδυμο συμμετείχε σε αστυνομικές περιπέτειες μαζί με τη Granny και τον Έκτορα.

Ο Τουίτι εμφανίστηκε επίσης στην ταινία Space Jam του 1996, δίπλα στον Μάικλ Τζόρνταν και τους υπόλοιπους χαρακτήρες των Looney Tunes.

Ένα καναρίνι που έγινε παγκόσμια εμπορική επιτυχία

Η επιτυχία του Τουίτι δεν περιορίστηκε στις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές οθόνες.

Το πρόσωπό του εμφανίστηκε σε σχολικές τσάντες, ρούχα, παιχνίδια, κούπες, αφίσες, ρολόγια και χιλιάδες άλλα προϊόντα.

Ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 1990, ο Τουίτι εξελίχθηκε σε ένα από τα δημοφιλέστερα σύμβολα της νεανικής ποπ κουλτούρας.

Η εικόνα του απέκτησε ξεχωριστή θέση ακόμη και στη μόδα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μικρός ήρωας, που δημιουργήθηκε σε μια εποχή παγκόσμιου πολέμου, κατάφερε να γίνει σύμβολο ανεμελιάς και χιούμορ.

Γιατί εξακολουθούμε να αγαπάμε τον Τουίτι;

Ίσως επειδή ο Τουίτι εκπροσωπεί κάτι πολύ ανθρώπινο.

Είναι μικρός, φαινομενικά αδύναμος και βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπος με έναν πολύ μεγαλύτερο αντίπαλο.

Όμως δεν παραδίδεται ποτέ.

Χρησιμοποιεί την εξυπνάδα, την παρατηρητικότητα και την ευρηματικότητά του για να ξεφύγει.

Ο Σιλβέστερ, από την άλλη πλευρά, παρά τις συνεχείς αποτυχίες του, δεν εγκαταλείπει ποτέ την προσπάθεια.

Αυτό το ατελείωτο κυνηγητό, που στηρίζεται περισσότερο στην κωμική υπερβολή παρά στον ρεαλισμό, εξακολουθεί να προκαλεί γέλιο.

Και αποδεικνύει ότι οι πραγματικά επιτυχημένοι χαρακτήρες των κινουμένων σχεδίων δεν χρειάζονται περίπλοκες ιστορίες για να παραμείνουν διαχρονικοί.

84 χρόνια μετά, το κυνηγητό συνεχίζεται

Ο Μπομπ Κλάμπετ πέθανε το 1984, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική δημιουργική κληρονομιά.

Ο Τουίτι, όμως, συνεχίζει να ζει.

Από το πρώτο ροζ πουλάκι του 1942 μέχρι το κίτρινο καναρίνι που γνωρίζουμε σήμερα, η διαδρομή του είναι μια μικρή ιστορία της ίδιας της εξέλιξης των κινουμένων σχεδίων.

Και μπορεί ο Σιλβέστερ να έχει δοκιμάσει σχεδόν κάθε πιθανό τρόπο για να τον πιάσει, αλλά το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο.

Ο Τουίτι καταφέρνει πάντα να ξεγλιστρά.

Ίσως τελικά αυτό να είναι και το μυστικό της διαχρονικής επιτυχίας του: ένα μικρό καναρίνι που μας έμαθε ότι η εξυπνάδα μπορεί να νικήσει τη δύναμη και ότι το γέλιο δεν έχει ηλικία.

Πηγές τεκμηρίωσης

Warner Bros. – Looney Tunes, ιστορία χαρακτήρων και κινηματογραφικές παραγωγές.

Academy of Motion Picture Arts and Sciences – Βραβεία Όσκαρ 1948, Tweetie Pie.

Wikimedia Commons – Πρωτότυπη ταινία A Tale of Two Kitties, 1942.

The Warner Brothers Cartoon Companion – Ιστορία και εξέλιξη του χαρακτήρα Tweety.

SanSimera – Σαν σήμερα, 21 Νοεμβρίου.