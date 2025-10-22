Μια κομψή εμφάνιση πραγματοποίησε η Έμμα Στόουν στην πρεμιέρα της ταινίας «Bugonia» στη Νέα Υόρκη.

Η πρεμιέρα του φιλμ έγινε το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, με την ηθοποιό να ποζάρει στον φωτογραφικό φακό με ένα μακρύ, ημιδιάφανο φόρεμα από τη συλλογή Louis Vuitton Άνοιξη 2026, το οποίο είχε λεπτό γκρι κέντημα.

Advertisement

Advertisement

Το μακιγιάζ της Έmμα Στόουν ήταν φυσικό, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε κότσο με μια ελαφριά φράντζα. Το look της συμπληρώθηκε με ένα ζευγάρι χρυσά σκουλαρίκια, το οποίο αποτύπωνε την αίσθηση της λιτότητας και της κομψότητας που τη χαρακτηρίζει.

Δείτε βίντεο από την εμφάνισή της: