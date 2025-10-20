Ανυπομονείτε να δείτε τι παράξενο έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Λάνθιμος και η Έμμα Στόουν με τη «Βουγονία»; Απλά ξυρίστε το κεφάλι σας για να μάθετε…

Η ταινία του Ελληνα πολυβραβευμένου σκηνοθέτη θα προβληθεί σε ειδική προβολή τη Δευτέρα (20/10) στο Λος Άντζελες, με μία μόνο προϋπόθεση: να αποχωριστείς τα μαλλιά σου. Όποιος θέλει να μπει στην αίθουσα για να δει την τελευταία συνεργασία του φημισμένου σκηνοθέτη και της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού πρέπει είτε να είναι ήδη φαλακρός ή να είναι διατεθειμένος να ξυριστεί από τον κουρέα που θα βρίσκεται στην είσοδο του «The Culver Theater».

«Είστε φαλακρός ή είστε διατεθειμένος να ξυρίσετε το κεφάλι σας;», αναγράφεται στην ανάρτηση της εκδήλωσης. «Τη Δευτέρα, 20/10, επισκεφθείτε το [The Culver Theater] για μια ΔΩΡΕΑΝ προβολή της ταινίας Bugonia – το νέο fever dream του Γιώργου Λάνθιμου, με πρωταγωνιστές την Έμμα Στόουν και τον Τζέσι Πλέμονς».

Η ανάρτηση προσθέτει ότι για τους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες με… μαλλιά, ένας κουρέας θα βρίσκεται στο θέατρο από τις 6 μ.μ. για να «τα ξυρίσει όλα», μάλιστα το όλο εγχείρημα πρόκειται να βιντεοσκοπηθεί, ενώ η είσοδος στην προβολή επιτρέπεται μόνο σε όσους είναι άνω των 18 ετών.

Η απαίτηση για ξυρισμένο κεφάλι αποτελεί ουσιαστικά έναν φόρο τιμής στον χαρακτήρα της Στόουν στην ταινία, όπου υποδύεται υψηλόβαθμη διευθύντρια φαρμακευτικής εταιρείας η οποία καταλήγει να απαχθεί από δύο συνωμοσιολόγους (Τζέσι Πλίμονς και Έινταν Ντέλμπις) που πιστεύουν ότι είναι εξωγήινη με απώτερο σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη. Σύμφωνα με το τρέιλερ, το δίδυμο αποφασίζει ότι τα μαλλιά της πρέπει να… φύγουν και καταφέρνουν να τα ξυρίσουν.

Αναμφίβολα πρόκειται για μια δραστική αλλαγή που η Στόουν αποδέχτηκε, κόβοντας τα φυσικά ξανθά μαλλιά της για τον ρόλο.

Η σταρ του «Bugonia» ξεκαθάρισε πάντως ότι της άρεσε το ξυρισμένο look, λέγοντας στο Vogue ότι «δεν υπάρχει καλύτερη αίσθηση στον κόσμο».

Η Στόουν αποκάλυψε ακόμα, ότι το κούρεμα της προκάλεσε έντονα συναισθήματα, καθώς της θύμισε τη μητέρα της, Κρίστα Στόουν, η οποία έχασε τα μαλλιά της όταν υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του μαστού μετά τη διάγνωσή της το 2008. Ωστόσο, όπως ανέφερε οι εμπειρίες τους ασφαλώς και δεν συγκρίνονται.

«Η μητέρα μου έκανε κάτι πραγματικά γενναίο. Εγώ απλώς ξύρισα το κεφάλι μου».

Η «Βουγονία» σηματοδοτεί την τέταρτη συνεργασία μεταξύ της Στόουν και του Λάνθιμου.

Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα του 82ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ενώ η πανελλήνια πρώτη προβολή της πραγματοποιήθηκε στις Νύχτες Πρεμιέρας. Αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου από την Tanweer.

