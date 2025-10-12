Παρά την μεγάλη επιτυχία που γνωρίζει εδώ και μία δεκαετία, ο Γιώργος Λάνθιμος παραδέχεται ότι εξακολουθεί να έχει πολύ ανάμεικτα συναισθήματα για μία συγκεκριμένη πτυχή της δουλειάς του: το promo των ταινιών του. Συνομιλώντας το Σάββατο στο πλαίσιο του London Film Festival με τον δημιουργό της σειράς «Succession» Τζέσι Άρμστρονγκ, ο Λάνθιμος ρωτήθηκε για την εμπορική επιτυχία.

«Θέλω να συμβαίνει, αλλά δεν θέλω με τον τρόπο που συμβαίνει», απάντησε χαμογελώντας. Όπως είπε, θέλει οι παραγωγοί να βγάζουν τα λεφτά τους και ο κόσμος να βλέπει τις ταινίες. «Αλλά δεν θέλω να γυρνάω σαν παλαβός, να περιφέρομαι σε όλο τον κόσμο, να πρέπει να εξηγώ την ταινία. Είναι σχεδόν ο ίδιος χρόνος με τη δημιουργία μιας ταινίας –αφιερώνεις τέσσερις έως έξι μήνες για τα γυρίσματα, έξι μήνες για το μοντάζ και μετά έχεις, περίπου, έξι μήνες για να προωθήσεις την ταινία. Δεν με ενθουσιάζει να βγαίνω φωτογραφίες και να λέω πράγματα στον κόσμο. Αναρωτιέμαι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος; Κάθεσαι με τους συνεργάτες σου και σου λένε για αυτή τη συνέντευξη και εκείνη τη συνέντευξη και εγώ λέω, δεν μπορείτε να παραλείψετε μερικές; Σε όλες θα λέω το ίδιο πράγμα 1000 φορές. Και δεν θυμάμαι τί έχω πει και μπερδεύομαι».

Όταν το κοινό στην αίθουσα ξέσπασε σε γέλια, ο Λάνθιμος πρόσθεσε: «Θα φτιάξω ένα avatar και θα το στέλνω», εξηγώντας ωτσόσο ότι «αυτό ακούγεται εντελώς αντίθετο με τις πεποιθήσεις μου [για την τεχνητή νοημοσύνη]!».

Ο διεθνής Έλληνας σκηνοθέτης επεσήμανε επίσης ότι, χάρη στην τεχνολογία, ό,τι και να πει, τελικά θα είναι έτσι κι αλλιώς παντού. «Γιατί λοιπόν πρέπει να το κάνω εκατομμύρια φορές; Δεν καταλαβαίνω, αλλά προφανώς είναι ένα ακόμα μοντέλο».

Ο Λάνθιμος μίλησε επίσης για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει με τους ηθοποιούς και για το γεγονός ότι τους δίνει την ελευθερία να δοκιμάσουν διαφορετικά πράγματα. Αν και παραδέχτηκε ότι τους δίνει αρκετή ελευθερία όσον αφορά τις ερμηνείες τους, σημείωσε ότι είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στο «τι δεν λειτουργεί» και ότι επισημαίνει όταν κάτι «δεν φαίνεται σωστό».

Με αυτό κατά νου, αποκάλυψε τι κάνει στο πλατό το οποίο εκνευρίζει την μούσα και πρωταγωνίστρια του Έμμα Στόουν.

«Απλά μιμούμαι τις κακές της λήψεις. Της λέω, το είπες έτσι… και εκείνη απαντά, εντάξει, δεν χρειάζεται να το κάνεις! Αλλά αυτό την ενοχλεί πολύ», σχολίασε χαμογελώντας.

Η «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου έκανε πρεμιέρα στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, στις 10 Οκτωβρίου, παρουσία του σκηνοθέτη, των πρωταγωνιστών Έμμα Στόουν, Τζέσι Πλέμονς, Έιντεν Ντέλμπις, του σεναριογράφου Γουίλ Τρέισι και του διευθυντή Φωτογραφίας Ρόμπι Ράιαν.

Με πληροφορίες από Variety, Hollywood Reporter