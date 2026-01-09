Η Έμμα Στόουν, σε συνέντευξη που έδωσε στο W Magazine, δήλωσε ότι δεν θα τολμούσε ποτέ να αναλάβει τον ρόλο της Miss Piggy στη νέα ταινία για τη διάσημη σταρ των «Muppets», την οποία ετοιμάζει ως παραγωγός μαζί με την Τζένιφερ Λόρενς, σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety.

Τον Νοέμβριο είχε επιβεβαιωθεί ότι η Στόουν και η Λόρενς συνεργάζονται για την παραγωγή μιας νέας ταινίας με επίκεντρο τη ντίβα-μαριονέτα, με το σενάριο να υπογράφει ο Κόουλ Έσκολα. Ωστόσο, ίσως τελικά κανείς δεν θα δει κάποια από τις δύο βραβευμένες με Όσκαρ ηθοποιούς να φορά το φτερωτό boa της Miss Piggy στη μεγάλη οθόνη. Όταν το W Magazine ρώτησε τη Στόουν αν θα υποδυθεί την Piggy, εκείνη φάνηκε σοκαρισμένη με την ίδια την ιδέα.

«Καταρχάς, κάτι τέτοιο είναι η μεγαλύτερη προσβολή προς τη Miss Piggy που έχω ακούσει ποτέ και δεν πρόκειται να επιτρέψω να σπιλωθεί το όνομά της έτσι», δήλωσε η Στόουν. «Γιατί να υποδυθώ μια κατά κυριολεξία σταρ; Είναι η σπουδαιότερη».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όχι, φυσικά και δεν θα παίξω τη Miss Piggy. Ούτε η Τζεν. Δεν έχουμε καμία αξία μπροστά της. Έχετε χάσει το μυαλό σας; Η Miss Piggy παίζει τη Miss Piggy. Θα είχε ήδη αποχωρήσει έξαλλη και μόνο με την υποψία αυτής της πρότασης».

Η ταινία της Miss Piggy την οποία ετοιμάζουν η Στόουν και η Λόρενς βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης στη Disney, η οποία κατέχει τα δικαιώματα του franchise των «Muppets». Την είδηση αποκάλυψε πρώτη η Λόρενς στο podcast «Las Culturistas» των Μπόουεν Γιανγκ και Ματ Ρότζερς, λέγοντας στους παρουσιαστές: «Δεν ξέρω αν επιτρέπεται να το ανακοινώσω, αλλά θα το κάνω… Η Έμμα Στόουν κι εγώ είμαστε παραγωγοί μίας ταινία για τη Miss Piggy και ο Κόουλ υπογράφει το σενάριο».

Παρότι η Miss Piggy θα υποδυθεί τον εαυτό της, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο η Στόουν και η Λόρενς να εμφανιστούν σε άλλους ρόλους στην ταινία.

