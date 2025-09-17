Ένα έργο του Banksy, αξίας περίπου 315.000 ευρώ, κλάπηκε από την Grove Gallery στο κέντρο του Λονδίνου μέσα σε μόλις 36 δευτερόλεπτα.

Πρόκειται για συλλεκτικό αντίτυπο από τη δημοφιλή σειρά «Girl with Balloon» του διάσημου καλλιτέχνη.

Ο 48χρονος Larry Fraser παραδέχθηκε την ενοχή του για διάρρηξη, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στους ενόρκους του Δικαστηρίου του Kingston, ενώ ο 54χρονος James Love, γνωστός για τη συλλογή του με έργα βασισμένα σε μοτίβα καρδιάς, βρίσκεται επίσης στο εδώλιο για την υπόθεση.

Συγκεκριμένα, ο Fraser έσπασε τη γυάλινη πόρτα της Grove Gallery περίπου στις 23:00 το βράδυ της 8ης Σεπτεμβρίου 2024, μπήκε μέσα και έκλεψε το έργο.

Σε κατάθεσή του, ο ιδιοκτήτης της γκαλερί, James Ryan, ανέφερε ότι το κλειστό κύκλωμα από κάμερες κατέγραψε 36 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που ο μασκοφόρος άνδρας άρχισε να σπάει την πόρτα έως ότου βγήκε με το έργο στα χέρια.

Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο Love, επισκέφθηκε τη γκαλερί το πρωί της διάρρηξης και βοήθησε στη φύλαξη του έργου μετά την κλοπή. Επίσης, τονίζεται ότι την ημέρα της διάρρηξης βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με τον Fraser.

Σύμφωνα με την ακροαματική διαδικασία, στη γκαλερί επρόκειτο να εκτεθούν 13 αυθεντικά έργα του Banksy, κάποια από αυτά υπογεγραμμένα. Ο Ryan εξήγησε ότι το έργο είχε τυπωθεί για πρώτη φορά το 2004 σε περιορισμένη έκδοση 150 αντιτύπων. Το συγκεκριμένο ήταν το νούμερο 72. «Ανήκε σε έναν ιδιώτη συλλέκτη και η αξία του ανέρχεται περίπου στα 315.000 ευρώ», τόνισε.

Μετά την αποχώρησή του από τη γκαλερί, ο Fraser μετέφερε το έργο σε ένα κοντινό κτίριο, όπου και το άφησε, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στη δίκη. Ο Sukhvinder Singh, νυχτοφύλακας του κτιρίου, περιέγραψε την έκπληξή του όταν δύο άνδρες τον έσπρωξαν για να μπουν στο κτίριο αργά το βράδυ της 8ης Σεπτεμβρίου.

Ο Singh κατέθεσε ότι παρατήρησε έναν πίνακα σε μια τουαλέτα, ο οποίος δεν υπήρχε εκεί νωρίτερα, περιγράφοντάς τον ως μια «κούκλα» που «κρατούσε κάτι σαν χαρταετό». «Μόλις παρατήρησα τον πίνακα εκεί, άκουσα έναν θόρυβο στην εξώπορτα. Κάποιος προσπαθούσε να βάλει ένα λευκό πλαστικό κομμάτι στην πόρτα προκειμένου να την ανοίξει», είπε στο δικαστήριο.

Όταν άνοιξε την πόρτα, μπροστά του βρέθηκαν οι δύο άνδρες. «Έπαθα σοκ», πρόσθεσε. «Με έσπρωξαν για να μπουν μέσα. Εκείνοι πήγαν κατευθείαν στο μπάνιο, πήραν τον πίνακα και έφυγαν. Τους ρώτησα ”γιατί μπήκατε μέσα, πώς μπήκατε;”. Ήρθαν βιαστικά, έμειναν μέσα δύο με τρία λεπτά το πολύ, πήραν τον πίνακα και έφυγαν», είπε στην κατάθεση του ο νυχτοφύλακας.

Ωστόσο, όσο ο Love αρνείται τις κατηγορίες, η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από BBC

