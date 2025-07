Ο πολυβραβευμένος Γιώργος Λάνθιμος παρουσιάζει την πρώτη του έκθεση φωτογραφίας στο Λος Άντζελες.

Η έκθεση με τίτλο «Yorgos Lanthimos: Photographs» εγκαινιάζεται στις 29 Μαρτίου στη Webber 939 Gallery.

Μπορεί να είναι η πρώτη έκθεση για τον Λάνθιμο, αλλά η ίδια η φωτογραφία αποτελεί εδώ και πολύ καιρό σημαντική πτυχή της πορείας του και είναι πλήρως συνυφασμένη με την κινηματογραφική του καριέρα.

Ο διεθνής Έλληνας σκηνοθέτης έχει υπογράψει καμπάνιες μόδας, editorial περιοδικών και δημοσιεύσει τρία λευκώματα με τις αινιγματικές φωτογραφίες του.

Στην έκθεση παρουσιάζεται το περιεχόμενο δύο εξ αυτών. Στο «I shall sing these songs beautifully» (MACK, 2024) περιλαμβάνονται φωτογραφίες από τα γυρίσματα της τελευταίας του ταινίας «Kinds of Kindness» που κυκλοφόρησε το 2024, με πρωταγωνιστές τους Έμα Στόουν και Τζέσι Πλίμονς.

Παρόμοια, πρόκειται να εκτεθούν στιγμιότυπα από τη δημιουργία του πολυβραβευμένου «Poor Things» (2023), τα οποία περιλαμβάνονται στο βιβλίο «Dear God, the Parthenon is Still Broken» (Void, 2024).

Τα μοναδικά στιγμιότυπα του Λάνθιμου τοποθετούνται σε αυθεντικά μέρη όπως η Νέα Ορλεάνη και η Βουδαπέστη, αλλά και σε εσωτερικά σκηνικά που αναπαριστούν το Λονδίνο, τη Λισαβόνα, την Αλεξάνδρεια και το Παρίσι.

Αυτή την περίοδο, έχει αφήσει πίσω του τις απεικονίσεις της κινηματογραφικής του δουλειάς κι έχει επικεντρωθεί στην φωτογράφιση τοπίων και ιδιαίτερα της πατρίδας του.

«Τώρα δημιουργώ ένα σύνολο έργων που δεν σχετίζονται με τις ταινίες μου. Έχει λάβει ξεχωριστή θέση στην ζωή μου και βρίσκεται πέρα από τα όρια της κινηματογραφικής μου δημιουργίας», δήλωσε ο σκηνοθέτης.

«Με ενδιέφερε απλώς η λήψη της φωτογραφίας σαν πρακτική, καθώς και η μαγεία ή η απογοήτευση που ακολουθεί, όταν κάνεις λάθη και προσπαθείς να βρεις τρόπο να τα διορθώσεις», πρόσθεσε.

Τον τελευταίο καιρό, ο Λάνθιμος, μετά από μία δεκαετία διαμονής στο Λονδίνο, επέστρεψε στην Αθήνα, την οποία προσεγγίζει πλέον με μία εντελώς διαφορετική οπτική.

«Όταν ξανακοιτάς μία φωτογραφία που έχεις τραβήξει, υπάρχουν τόσα πολλά που μπορείς να ξαναζήσεις ανάλογα με το ποιος είσαι και τι αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή», εξήγησε ο ίδιος.

Η φωτογραφική έκθεση του Γιώργου Λάνθιμου στο Λος Άντζελες θα διαρκέσει έως τις 24 Μαίου.

Με πληροφορίες από artnet, Deadline