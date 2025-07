Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους στο φεστιβάλ Coachella, οι Green Day τροποποίησαν στίχους από το τραγούδι τους «Jesus of Suburbia» για να στείλουν ένα ισχυρό αντιπολεμικό μήνυμα, αναφερόμενοι στα παιδιά που χάνουν τη ζωή τους από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Παλαιστίνη.

Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, Μπίλι Τζο Άρμστρονγκ, τραγούδησε τη φράση: «Runnin’ away from pain, like the kids from Palestine / Tales from another broken home», δηλαδή «Τρέχεις μακριά από τον πόνο, όπως τα παιδιά από την Παλαιστίνη / Ιστορίες από έναν ακόμη διαλυμένο τόπο».

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Green Day μετατρέπουν τη μουσική τους σε μέσο πολιτικής έκφρασης.

Όπως σημειώνει και το Variety, η μουσική τους αποτελεί πράξη αντίστασης, πιστή στις ρίζες της πανκ σκηνής που διαμόρφωσε τόσο τον ήχο όσο και την ταυτότητά τους.