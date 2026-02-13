Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (EBE) γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου φιλοξενώντας στο στούντιο τον Γιάννη Πετρίδη, εμβληματική μορφή του ραδιοφώνου, με διαρκή παρουσία 50 χρόνων στην Ελληνική Ραδιοφωνία.

Σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 16:00 συντονιζόμαστε στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη «Από τις 4 στις 5», που ειδικά για αυτή την ημέρα θα εκπέμψει από το στούντιο της ΕΒΕ για μια ώρα.

Παράλληλα ένα νέο podcast της EBE είναι διαθέσιμο για το κοινό, για την ιστορία του ραδιοφώνου – το μέσον που βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με τις ιστορικές εξελίξεις των δυο τελευταίων αιώνων- από τις πρώτες του μέρες ως σήμερα.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 13 Φεβρουαρίου. Η ημερομηνία καθιερώθηκε από την UNESCO το 2011, προς τιμήν της πρώτης μετάδοσης του ραδιοφώνου του ΟΗΕ το 1946. Κεντρικό θέμα του φετινού εορτασμού είναι «Ραδιόφωνο και Τεχνητή Νοημοσύνη» (Radio and Artificial Intelligence).