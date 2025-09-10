Για την Σίντνεϊ Σουίνι, το να ενσαρκώσει την πρωταθλήτρια πυγμαχίας Κρίστι Μάρτιν στην ταινία «Christy» σήμαινε μια πλήρη αλλαγή της εξωτερικής της εμφάνισης και της φυσικής της κατάστασης, καθώς έπρεπε να μάθει πυγμαχία, να αλλάξει το σώμα της αλλά και και να υποδυθεί ένα δύσκολο χαρακτήρα ύπο το βλέμμα της ίδιας της Κρίστι Μάρτιν.

Μιλώντας σε πάνελ στο στούντιο του Deadline στο Φεστιβάλ του Τορόντο, η Σουίνι, αναφέρθηκε στην παρουσία της Μάρτιν στα γυρίσματα: «Ομολογώ πως στην αρχή ήμουν πολύ αγχωμένη, γιατί, σκέφτηκα, “είναι ακριβώς εκεί, και εγώ την υποδύομαι”. Πρόκειται για μια τόσο απίστευτη γυναίκα που αποπνέει τέτοια έμπνευση, και ήθελα πραγματικά να την τιμήσω και να την δικαιώσω».

«Στην αρχή, λοιπόν, ήμουν πολύ νευρική», συνέχισε η ηθοποιός. «Ωστόσο, όταν περνάς χρόνο με την Κρίστι, την γνωρίζεις καλύτερα και έρχεσαι κοντά της, τότε θες απλά να την έχεις συνέχεια δίπλα σου. Λάτρεψα την παρουσία της, το ίδιο και το συνεργείο. Όλοι μας απολαμβάναμε την ενέργειά και την θετική διάθεση με την οποία ερχόταν πάντα στα γυρίσματα», κατέληξε η Σουίνι.

Ο ρόλος της απαιτούσε σκληρή προπόνηση ώστε να είναι πειστική ως πυγμάχος, ενώ με τη βοήθεια διατροφολόγου, πήρε 13 κιλά. «Το λάτρεψα απόλυτα», δήλωσε η ηθοποιός. «Ένιωθα πραγματικά τη δύναμη της Κρίστι όσο άλλαζε η εμφάνιση μου. Απόλαυσα κάθε στιγμή της προπόνησης και της δουλειάς με καταπληκτικούς προπονητές πυγμαχίας, γυμναστές βαρών και διατροφολόγους που με βοήθησαν να φτάσω στο επίπεδο που χρειαζόμουν για αν υποδυθώ την Κρίστι», πρόσθεσε η 27χρονη σταρ.

Ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Μίχοουντ εξήγησε ότι ένιωθε την ανάγκη να δημιουργήσει μια ταινία με κεντρικό άξονα μια δυνατή γυναικεία φιγούρα, της πιο φημισμένης μποξέρ των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και να αναδείξει τον καταπιεστικό και ελεγκτικό χαρακτήρα της σχέσης που απείλησε τη ζωή της Μάρτιν, όταν ο πρώην σύζυγός της προσπάθησε να την σκοτώσει το 2010.

«Σίγουρα μιλάμε για μία εκρηκτική προσωπικότητα, αλλά πίσω από αυτή κρύβεται μια απίστευτα σημαντική ιστορία την οποία δυστυχώς συναντάμε όλο και πιο συχνά πίσω από πολλές κλειστές πόρτες σε όλο τον κόσμο. Σχέσεις που μπορούν να γίνουν εξαιρετικά επικίνδυνες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και πραγματικά πιστεύω ότι ο πρωταρχικός σκοπός μου ήταν να κατανοήσω πως λειτουργούν τέτοιου είδους δυναμικές», κατέληξε ο Μίχοουντ.

Με πληροφορίες από Deadline