Οι γαλλικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την εξιχνίαση της «κλοπή του αιώνα» στο Λούβρο, αν και ειδικοί εκτιμούν πως οι πιθανότητες ανάκτησης των θησαυρών είναι ελάχιστες.

Μέσα σε μόλις επτά λεπτά, στο φως της ημέρας και στην καρδιά του Παρισιού, μια ομάδα ληστών πραγματοποίησε την τέλεια ληστεία. Οι δράστες, μεταμφιεσμένοι σε εργάτες, ανέβηκαν με αναβατόριο στον πρώτο όροφο του Μουσείου του Λούβρου, διέρρηξαν την περίφημη Πινακοθήκη Απόλλων και εξαφανίστηκαν με κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από τα γαλλικά κοσμήματα του στέμματος, χρονολογούμενα από την εποχή του Ναπολέοντα.

Οι ληστές χρησιμοποίησαν σκάλα τοποθετημένη σε φορτηγό για να αποκτήσουν πρόσβαση στην Πινακοθήκη Απόλλων, μία από τις πιο περίτεχνες αίθουσες του μουσείου, μέσω παραθύρου.

Εφοδιασμένοι με τροχό και καυστήρα, στόχευσαν δύο προθήκες υψηλής ασφαλείας. Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Παρισιού, η επιχείρηση διήρκεσε μόλις επτά λεπτά: «Στις 9:34 π.μ., μισή ώρα μετά το άνοιγμα, δύο άνδρες που φορούσαν κίτρινα γιλέκα έσπασαν ένα παράθυρο», ανέφερε η ανακοίνωση.

Οι δράστες «έφυγαν στις 9:38 π.μ.» με δύο σκούτερ, κινούμενοι κατά μήκος του Σηκουάνα.

Μεταξύ των κλοπιμαίων ήταν ένα σετ κολιέ και σκουλαρίκια με σμαράγδια, γαμήλιο δώρο του Ναπολέοντα στη δεύτερη σύζυγό του, Μαρία-Λουίζα της Αυστρίας, τον Μάρτιο του 1810. Το κόσμημα περιείχε 32 κομμένα σμαράγδια και 1.138 διαμάντια. Από τα εννέα αντικείμενα που αφαιρέθηκαν, οκτώ παραμένουν αγνοούμενα.

Η αναπαράσταση της κλοπής και η… Κιμ Καρντάσιαν

Η γαλλική δημόσια τηλεόραση παρουσίασε γραφική αναπαράσταση της κινηματογραφικής επιχείρησης, αφήνοντας το κοινό άφωνο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι τέσσερις ληστές έφτασαν στο σημείο γύρω στις 9 π.μ. με σκούτερ και όχημα με αναβατόριο, φορώντας στολές συνεργείου. Ανέβηκαν από την νότια πλευρά του μουσείου, που βλέπει στον Σηκουάνα, και χρησιμοποίησαν ισχυρό αλυσοπρίονο για να διαρρήξουν το τζάμι.

Το εργαλείο εγκαταλείφθηκε μέσα στο όχημα, γεγονός που αποδεικνύει – σύμφωνα με ειδικούς ασφαλείας – ότι η ληστεία ήταν καλά σχεδιασμένη και εξαιρετικά γρήγορη.

Οι δράστες διέφυγαν ανενόχλητοι, την ώρα που η περιοχή βρισκόταν σε σχετική ησυχία λόγω Κυριακής.

Το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τα κοσμήματα που έκλεψαν οι δράστες της διάρρηξης που θυμίζει κινηματογραφική ταινία, σε μόλις επτά λεπτά. Πρόκειται για

Την τιάρα από το σετ κοσμημάτων της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς.

Το κολιέ από το σετ με ζαφείρια της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς.

Ένα σκουλαρίκι από το σετ με ζαφείρια της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς.

Το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα στο συγκεκριμένο σετ οφείλεται στα ζαφείρια Κεϋλάνης.

Το σμαραγδένιο κολιέ από το σετ κοσμημάτων της αυτοκράτειρας Μαρίας Λουίζας. Το κολιέ έχει 32 σμαράγδια και 1.138 διαμάντια.

Ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με σμαράγδια από το σετ κοσμημάτων της Μαρίας Λουίζας.

Μια καρφίτσα γνωστή ως καρφίτσα-λειψανοθήκη.

Την τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας

Την καρφίτσα φιόγκο της αυτοκράτειρας Ευγενίας.

Η συγκεκριμένη καρφίτσα φιόγκος έχει 2.634 διαμάντια και αγοράστηκε από το μουσείο του Λούβρου για 6,72 εκατομμύρια ευρώ. Πριν από την απόκτησή του το 2008, βρισκόταν σε ιδιωτική συλλογή στις ΗΠΑ.

Οι γαλλικές αρχές έχουν «επιστρατεύσει» την εξειδικευμένη αστυνομική μονάδα BRB (Brigade de Répression du Banditisme) του Παρισιού – μια από τις πιο διάσημες ομάδες της αστυνομίας, με μακρά εμπειρία σε ληστείες υψηλού προφίλ, όπως αυτή του δαχτυλιδιού αρραβώνα της Κιμ Καρντάσιαν το 2016.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν κάμερες ασφαλείας, τηλεφωνικά αρχεία και εγκληματολογικά δεδομένα, ενώ ενεργοποιούνται και πληροφοριοδότες του δικτύου της BRB.

«Μπορούν να έχουν ομάδες που εργάζονται πάνω σε αυτό 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και για μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο ερευνητής Szkudlara, εκφράζοντας «100% εμπιστοσύνη» ότι οι κλέφτες θα συλληφθούν.

Η αστυνομία εστιάζει στα βίντεο των προηγούμενων εβδομάδων, αναζητώντας ύποπτες κινήσεις γύρω από το μουσείο, ενώ ελέγχει πιθανά ίχνη διαφυγής των δραστών μέσω των όχθων του Σηκουάνα.