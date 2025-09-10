Ένα σύντομης διάρκειας βίντεο με πρωταγωνίστρια μία Καρυάτιδα, το οποίο δημιουργήθηκε με τη συνδρομή της Τεχνητής Νοημοσύνης, κάνει τις τελευταίες ημέρες τον γύρο του διαδικτύου και συγκινεί.

Το βίντεο, μία υπενθύμιση του πάγιου αιτήματος της Ελλάδας για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, απεικονίζει την Καρυάτιδα να δραπετεύει από το Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου και να επιστρέφει στην Αθήνα και στο Μουσείο Ακρόπολης, μαζί με τις αδελφές της.

With AI's assistance, we envision the stolen Caryatid breaking free from the British Museum and reuniting with her sisters at the Acropolis Museum. May this vision come true. #Caryatid #AcropolisMuseum #BritishMuseum #Repatriation #ArtificialIntelligence pic.twitter.com/2lPMd9S21r — Greek City Times (@greekcitytimes) August 23, 2025

«Για αιώνες στέκομαι μόνη μου. Μια ξένη σε μια ξένη αίθουσα. Η μαρμάρινή μου καρδιά πονάει από τις φωνές που κάποτε γνώριζα. Ακούω βήματα, ψιθύρους. Όχι δικά μου, αλλά ποτέ το γέλιο των αδελφών μου. Ονειρεύτηκα τον ήλιο του Αιγαίου, της πόλης στην οποία η ψυχή μου σκαλίστηκε από πέτρα. Και τώρα είμαι σπίτι. Η Ακρόπολη ανατέλλει πριν από μένα. Οι αδερφές μου είναι πλάι μου. Μαζί ξανά βλέπουμε τον ουρανό αλύγιστες και αιώνιες» ακούγεται να λέει μια γυναικεία φωνή.