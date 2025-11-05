Παρά τις αρχικές καθησυχαστικές δηλώσεις της Γαλλίδας υπουργού Πολιτισμού μετά τη μεγάλη ληστεία στο Λούβρο, λίγες ημέρες αργότερα, ενώπιον της Γερουσίας, αναγνώρισε εκτεταμένες αδυναμίες στην ασφάλεια του εμβληματικού μουσείου.

Η Ρασιντά Ντάτι είχε υποστηρίξει ότι «τα συστήματα ασφαλείας του μουσείου δεν παρουσίασαν καμία δυσλειτουργία». Ωστόσο, δέκα ημέρες μετά, παραδέχθηκε πως «υπήρχαν πράγματι κενά στην ασφάλεια» και δεσμεύθηκε να «ρίξει φως στις αδυναμίες, τις παραλείψεις και τις ευθύνες».

Advertisement

Advertisement

Ακολούθησε ανακοίνωση επείγοντων μέτρων, καθώς η εσωτερική έρευνα έφερε στο προσκήνιο σοβαρές παραλείψεις στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας, με μέρος των συστημάτων να τίθεται εκτός λειτουργίας.

Τι αποκάλυψαν τα έγγραφα

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το CheckNews και αναδημοσίευσε η Libération, ήδη από το 2014 η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (Anssi) είχε εντοπίσει αδύναμους κωδικούς πρόσβασης σε κρίσιμους servers του μουσείου, με τους ειδικούς να αποκτούν εύκολα πρόσβαση σε συστήματα βιντεοεπιτήρησης. Μεταξύ των κωδικών ήταν το «Louvre» για server που διαχειριζόταν την κάμερα ασφαλείας, αλλά και το «Thales» για λογισμικό της εταιρείας Thalès.

Σε επόμενη έκθεση το 2017, καταγράφηκαν «σοβαρές ατέλειες» στις υποδομές, όπως η χρήση ξεπερασμένων λειτουργικών συστημάτων (Windows 2000 και XP), καθώς και συχνές βλάβες εξοπλισμού. Σε έγγραφο του 2025 γίνεται αναφορά ότι το λογισμικό ασφαλείας «Sathi», υπεύθυνο για το σύστημα βιντεοεπιτήρησης, βρισκόταν σε server με Windows Server 2003, έκδοση χωρίς υποστήριξη από τη Microsoft.

Συστήματα χωρίς αναβάθμιση για χρόνια

Παρ’ ότι οι ελεγκτικές αναφορές επισήμαναν επανειλημμένα τα προβλήματα, η αναβάθμιση δεν προχώρησε, αφήνοντας τη διαχείριση των πληροφοριών ανεπαρκή. Ορισμένα προγράμματα δεν είναι πλέον καν συμβατά με τις σύγχρονες ενημερώσεις ασφαλείας.

Το Λούβρο δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επισήμως για τις διορθωτικές ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η απουσία μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής εκσυγχρονισμού των συστημάτων συνέβαλε στη διεύρυνση των κενών ασφαλείας.