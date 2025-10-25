Στο Α΄ Νεκροταφείο αναπαύεται ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο οποίος απεβίωσε στις 21 Οκτωβρίου, σε ηλικία 81 ετών. Με χειροκροτήματα αποχαιρέτησε ο κόσμος που βρισκόταν στο Κοιμητήριο Αθηνών τον μοναδικό Νιόνιο, αλλά και με ένα τραγούδι από τη Χορωδία της ΕΡΤ. Τη σκυτάλη πήρε αμέσως μετά η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων με το αγαπημένο «Ας κρατήσουν οι χοροί».

Κατά την έξοδο της σορού του από τον ναό της Μητρόπολης,όπου τελέστηκε νωρίτερα σε κλίμα συγκίνησης η εξόδιος ακολουθία χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου, η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού παιάνισε τη «Συννεφούλα» και το «Μη μιλάς άλλο για αγάπη» με τον κόσμο να χειροκροτά και να τραγουδά τα λόγια των αγαπημένων του τραγουδιών.

Advertisement

Advertisement

Η σορός του βρισκόταν από τις 8:30 έως τις 11:30 στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, όπου πλήθος κόσμου, πολιτικοί, καλλιτέχνες, συγγενείς και φίλοι, απεύθυναν το τελευταίο «αντίο» στον ανεπανάληπτο δημιουργό που σφράγισε την ελληνική μουσική.

Επικήδειους εκφώνησαν μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η τέως πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης, ο γιος του, ο εγγονός του, ο Σταμάτης Φασουλής, η γιατρός Α. Κοτανίδου και ο Α. Κυριτσόπουλος.

Η αγαπημένη σύζυγος του Διονύση Σαββόπουλου Άσπα με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου