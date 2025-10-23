Τέσσερα 24ωρα μετά την «κλοπή του αιώνα» στο Λούβρο νέες αποκαλυπτικές εικόνες από την δράση της θρασύτατης συμμορίας στο μουσείο βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, φαίνονται οι κλέφτες να αποχωρούν από το Λούβρο, κατεβαίνοντας από τον 1ο όροφο με τη βοήθεια ανυψωτικής σκάλας (αναβατόριο).

Advertisement

Advertisement

🔴ALERTE INFO : Premières images du casse du Louvre à Paris : on y voit les cambrioleurs s’enfuir à bord d’un monte-charge avant de prendre la fuite à scooter. pic.twitter.com/MQ0uHEacZw — Les Spectateurs (@SpectateursFr) October 22, 2025

Οι κλέφτες που παραμένουν άφαντοι, όπως και τα κοσμήματα αξίας 88 εκατ. ευρώ που κατάφεραν να αρπάξουν, εμφανίζονται να φορούν κίτρινα γιλέκα, παριστάνοντας τους εργάτες, ώστε να μην κινήσουν τις υποψίες των περαστικών.

Οι δράστες επέλεξαν να χαθούν μέσα στο πολύβουο Παρίσι, προσποιούμενοι τους εργάτες και εκμεταλλευόμενοι το ότι δίπλα στο μουσείο γίνονταν εργασίες.

Ολα έγιναν μέσα σε 7 λεπτά εισέβαλαν. Ειδικοί εκτιμούν πως τα κλεμμένα κοσμήματα τα έχουν ήδη λιώσει ή σπάσει σε κομμάτια ενώ οι πιθανότητες να επιστρέψουν στο Λούβρο θεωρείται μηδαμινές,. ακόμη και οι αρχές της Γαλλίας καταφέρουν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους δράστες.