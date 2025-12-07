Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στις 20:00, μεταφέρεται το street party του Μουσείου Μαρία Κάλλας που αναβλήθηκε λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική.

Η οδός Πετράκη, πίσω από το Μουσείο θα φορέσει τα γιορτινά της και θα γεμίσει μουσική και ρυθμό, για το τρίτο κατά σειρά πάρτι που έχει ήδη γίνει θεσμός. Το φετινό Callas Lines On: The Party! υπόσχεται μια βραδιά εκπλήξεων και καλής μουσικής.

Σε συνεργασία με τον Kosmos 93.6, τη μουσική υπογράφει ο Μιχάλης Καμάκας, που θα επιμεληθεί ένα ειδικά σχεδιασμένο DJ set σε groovy funk–disco αισθητική και επιλεγμένες world-music αναφορές.

Το café του Μουσείου, La Divina, θα σερβίρει εκλεκτά κρασί, ποτά και cocktails σε ειδικές τιμές, ενώ το museum shop θα προσφέρει εκπτώσεις σε επιλεγμένα αντικείμενα αποκλειστικά για εκείνη τη βραδιά, ιδανικά για δώρα ή συλλεκτικές αγορές.

Κατά τη διάρκεια του party, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί τη μόνιμη έκθεση του Μουσείου Μαρία Κάλλας με μειωμένη γενική είσοδο.

Info

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου, Ώρα: 20.00

Μουσείο Μαρία Κάλλας, Μητροπόλεως 44

Το street party: οδός Πετράκη (πίσω πλευρά του Μουσείου)

Δωρεάν συμμετοχή

Κατά την διάρκεια του street party, μειωμένη γενική είσοδος στην μόνιμη έκθεση του μουσείου – Κλείστε το εισιτήριό σας εδώ

