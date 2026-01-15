Το Μουσείο Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων εγκαινιάζει τη σειρά «Τραγούδια από τον Τρίτο Όροφο», μια μηνιαία συνάντηση με τη σύγχρονη ελληνική μουσική δημιουργία, σε επιμέλεια του ραδιοφωνικού παραγωγού Γιώργου Φλωράκη (Τρίτο Πρόγραμμα ΕΡΤ, Kosmos 93.6).

Σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό στον τρίτο όροφο του μουσείου, κάθε συνάντηση φιλοξενεί διαφορετικό καλλιτέχνη μάς και ταξιδεύει σε ένα άλλο μουσικό είδος, μεταμορφώνοντας την κάθε βραδιά σε μια μυσταγωγική εμπειρία: ένας διάλογος πάνω στη μουσική, την προσωπική ιστορία κάθε δημιουργού και το τώρα της ζωντανής performance.

Advertisement

Advertisement

Ημερομηνίες: Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου, 19 Φεβρουαρίου, 19 Μαρτίου, 16 Απριλίου, 14 Μαΐου, 11 Ιουνίου

1ο Live Music Session – Guest η Μυρτώ Παπαθανασίου

Η σειρά ανοίγει με την καταξιωμένη σοπράνο Μυρτώ Παπαθανασίου, μια καλλιτέχνιδα που έχει εμφανιστεί σε μερικές από τις σημαντικότερες σκηνές όπερας παγκοσμίως και έχει συνεργαστεί με κορυφαίες ορχήστρες και μαέστρους.

Μαζί με τον πιανίστα Δημήτρη Γιάκα, θα μοιραστούν επιλεγμένες στιγμές από το λυρικό ρεπερτόριο, ενώ παράλληλα, μέσα από μια ανοιχτή συζήτηση με τον Γιώργο Φλωράκη, θα φωτίσουν όψεις της καλλιτεχνικής της διαδρομής, ρόλους, συνεργασίες και εμπειρίες από τις μεγάλες σκηνές του κόσμου.

Γιώργος Φλωράκης

Info

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου

Ώρα προσέλευσης 20.00

Ώρα έναρξης: 20.30 – Διάρκεια: 2 ώρες

Εισιτήριο εισόδου: 17€ – Περιλαμβάνεται η είσοδος στην μόνιμη έκθεση του μουσείου πριν την έναρξη της εκδήλωσης.

Περιορισμένος αριθμός θέσεων – Απαραίτητη η προκράτηση μέσω more.com