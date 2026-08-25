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Ο ηθοποιός αντικαθιστά τον Νίκολας Χουλτ, ο οποίος αποχώρησε από την παραγωγή λόγω προβλημάτων στο πρόγραμμα των γυρισμάτων του.

Ο Χάρινγκτον εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τον ρόλο, έχοντας ήδη εμπειρία από τον χαρακτήρα μέσω της ηχητικής έκδοσης των βιβλίων.

Τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν αναμένεται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο, μετά την επικείμενη πρεμιέρα της πρώτης σεζόν της σειράς.

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Ο σταρ του «Game of Thrones» Κιτ Χάρινγκτον (Kit Harington) θα υποδυθεί τον Gilderoy Lockhart στη 2η σεζόν της τηλεοπτικής μεταφοράς του «Harry Potter», αντικαθιστώντας τον Νίκολας Χουλτ (Nicholas Hoult), ο οποίος αποχώρησε από την παραγωγή λόγω προβλημάτων με το πρόγραμμά του.

Σύμφωνα με το Deadline, το HBO προσπάθησε αρχικά να συντονίσει τα γυρίσματα με δύο άλλα προγραμματισμένα πρότζεκτ του Χουλτ. Όταν όμως οι σκηνές του Lockhart μετακινήθηκαν χρονικά στο πρόγραμμα παραγωγής, η συνεργασία δεν ήταν εφικτή, με αποτέλεσμα ο ηθοποιός του «Superman» να αποδεσμευτεί από το πρότζεκτ.

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Το ΗΒΟ προσέγγισε στη συνέχεια τον Χάρινγκτον, ο οποίος ήταν διαθέσιμος και δέχτηκε τον ρόλο με ενθουσιασμό.

Kit Harington is returning to HBO in an unexpected role. The Hollywood Reporter has confirmed that the #GameofThrones and #Industry star has been cast in season two of #HarryPotter as the vain Defense Against the Dark Arts teacher Gilderoy Lockhart. #THRNews pic.twitter.com/9XEWw1Lxsn August 24, 2026

Μιλώντας αποκλειστικά στη Χριστίνα Ράντις (Christina Radish) του Collider ο ηθοποιός περιέγραψε την ευκαιρία να υποδυθεί έναν από τους αγαπημένους του χαρακτήρες από τον σύμπαν του Harry Potter ως ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα.

«Είσαι ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο μιλάω γι΄αυτό. Είμαι ενθουσιασμένος. Έχω πει εκατομμύρια φορές ότι είμαι τεράστιος θαυμαστής του Harry Potter», δήλωσε ο Χάρινγκτον προσθέτοντας: «Είναι ένας από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες. Νομίζω ότι θα έχει τρομερή πλάκα».

Kit being cast as Gilderoy Lockhart genuinely makes me so happy for him knowing he has always been such a potterhead and he did the audiobook version of Gilderoy Lockhart so beautifully.. no wonder why hbo gave him this role.. he'd be perfect💓. We're gonna cheer for you Kit😚! pic.twitter.com/2hmLp48e2k — Lady Muck (@kissedbyjonsnow) August 24, 2026

Ο Βρετανός ηθοποιός είχε ήδη μια πρώτη επαφή με τον χαρακτήρα, καθώς δάνεισε τη φωνή του στις ηχητικές εκδόσεις «Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions», οι οποίες κυκλοφόρησαν στα τέλη της περασμένης χρονιάς.

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«Δεν θα τον υποδυθώ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στη σειρά επειδή εκεί ήταν μια ηχητική παραγωγή, αλλά έχω πάρει μια γεύση από τον χαρακτήρα και τον έχω εξερευνήσει. Είναι απλά ένας υπέροχος χαρακτήρας», ανέφερε.

Σημειώνεται ότι ο Gilderoy Lockhart είναι ένας από τα βασικούς ήρωες του δεύτερου βιβλίου με τίτλο «Harry Potter and the Chamber of Secrets», ενώ στην αντίστοιχη κινηματογραφική μεταφορά το 2002, τον είχε υποδυθεί ο Κένεθ Μπράνα (Kenneth Branagh). Παρουσιάζεται ως ένας ματαιόδοξος, καυχησιάρης και εμμονικός με τη δημοσιότητα μάγος, ιδιαίτερα ικανός στα ξόρκια μνήμης, τον οποίο ο Dumbledore προσλαμβάνει ως καθηγητή Άμυνας κατά των Σκοτεινών Τεχνών στο Χόγκουαρτς. Έχοντας κερδίσει πέντε φορές το βραβείο «Πιο Γοητευτικό Χαμόγελο» του περιοδικού Witch Weekly, ο Lockhart έχει γράψει πολλά βιβλία για σκοτεινά πλάσματα και τις υποτιθέμενες συναντήσεις του μαζί τους.

Η δεύτερη σεζόν του «Harry Potter» πήρε το πράσινο φως τον Μάιο και τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο, ενόψει της χριστουγεννιάτικης πρεμιέρας της 1ης σεζόν, η οποία φέρει τον τίτλο «Harry Potter and the Philosopher’s Stone».

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Η σειρά θα προβάλλεται στο HBO και θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά για streaming στο HBO Max.