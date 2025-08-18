Η Σόφι Τέρνερ και ο Κιτ Χάρινγκτον, που υποδύθηκαν τα αδέλφια Σάνσα Σταρκ και Τζον Σνόου, και στις οκτώ σεζόν του «Game of Thrones», συναντώνται και πάλι στην οθόνη, αυτή τη φορά ως πρωταγωνιστές της gothic ταινίας τρόμου «The Dreadful».

Αν και το CoT ολοκληρώθηκε το 2019, οι δύο ηθοποιοί διατηρούν μέχρι σήμερα μία αγαπημένη, αδελφική φιλία, όπως αποκάλυψε η Σόφι Τέρνερ στην εκπομπή «Late Night With Seth Meyers», προσθέτοντας ότι ήταν εκείνη που πρότεινε τον Χάρινγκτον για τον ρόλο στη σκηνοθέτιδα Νατάσα Κερμάνι, καθώς εκτός από πρωταγωνίστρια είναι και παραγωγός.

«Έστειλα το σενάριο στον Κιτ και μου απάντησε με ένα μήνυμα που έλεγε: “Ναι, θα ήθελα πολύ να το κάνω, αλλά αυτό θα είναι πραγματικά περίεργο, Σοφ”», είπε η Τέρνερ στην εκπομπή. «Οπότε αναρωτήθηκα, “Τι εννοεί;” Μετά διάβασα [το σενάριο] και οι σκηνές ήταν, “Φιλί, φιλί, σεξ, φιλί, σεξ…” Και μετά σκέφτηκα: “Ω, αυτός είναι ο αδερφός μου».

Παρά την αρχική αμηχανία, αποφάσισαν να προχωρήσουν επειδή ότι το σενάριο του «The Dreadful» ήταν τόσο καλό, που «έπρεπε να το κάνουν». «Το βγάλαμε από το μυαλό μας, αλλά όταν μπήκαμε στο πλατό και ήρθε η πρώτη σκηνή με το πρώτο φιλί, ήμασταν έτοιμοι και οι δύο να κάνουμε εμετό. Πραγματικά, είναι απαίσιο. Ήταν ό,τι χειρότερο», είπε η Τέρνερ.

Το «The Dreadful» διαδραματίζεται τον 15ο αιώνα και ακολουθεί δύο γυναίκες, την Αν και την πεθερά της Μόργουεν, οι οποίες ζουν μια μοναχική, σκληρή ζωή, απομονωμένες από την κοινωνία. Η επιστροφή ενός άνδρα από το παρελθόν τους προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις που ανατρέπουν τη ζωή τους. Στο καστ επίσης οι Μάρσια Γκέι Χάρντεν, Λόρενς Ο’Φουάρεϊν και Τζόναθαν Χάουαρντ. Η ταινία που γυρίστηκε στην Κορνουάλη, δεν έχει ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας.

Με πληροφορίες από Variety