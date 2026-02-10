Μία εμπειρία, δύο εκδοχές. Ένας ορειβάτης που έζησε μια απίστευτη περιπέτεια στο βουνό. Και ένας ηθοποιός που ενσάρκωσε την ιστορία του στο σινεμά. Ο διεθνώς διακεκριμένος Αργεντινός σκηνοθέτης και συγγραφέας, Μαριάνο Πενσότι σκηνοθετεί στη Στέγη για τρίτη φορά και από 5 Μαρτίου έως 24 Απριλίου μας χαρίζει «Μια αχόρταγη σκιά», μια ιστορία φορτισμένη με ένταση αλλά και τρυφερότητα, με αμείωτη αγωνία και καταιγιστικό σαρκασμό.

Πατέρες και γιοι. Ορειβασίες και πτώσεις. Παγόβουνα, φαντάσματα, η αλήθεια και η κινηματογραφημένη εκδοχή της, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και κωμικές ανατροπές, με ένα tour de force ντουέτο, τους Γιάννη Νιάρρο και Κώστα Νικούλι, στην πρώτη τους θεατρική συνύπαρξη.

Advertisement

Advertisement

Μετά την πρεμιέρα του έργου στην Αβινιόν το 2024 και τις ξεχωριστές εκδοχές του για την Αυστρία και την Αργεντινή, τη σκυτάλη παίρνουν δύο ηθοποιοί στην Ελλάδα για να μιλήσουν, μεταξύ άλλων, όπως χαρακτηριστικά λέει ο Πενσότι, «για απόντες πατέρες που τα παιδιά τούς μυθοποιούν και παρόντες πατέρες που τα παιδιά τούς περιφρονούν. Όπως η κλιματική αλλαγή λιώνει τους πάγους του κόσμου, έτσι και ο χρόνος φαίνεται να αποδομεί τους μύθους που οι οικογένειες πλάθουν γύρω τους».

Οι εμπειρίες που μας χώρισαν, οι κοινές πορείες που μας ένωσαν, οι πόθοι και τα πάθη μας, η αλήθεια και η μυθοπλασία, με φόντο μια ιστορία που δένει τις ζωές των ανθρώπων με έναν άρρηκτο δεσμό. Με επιρροές από τον Σταντάλ, τον Μπαλζάκ και τον Τολστόι, ο Πενσότι θέλησε να γράψει ένα έργο που να θυμίζει ένα ανέφικτο μυθιστόρημα, μια ιστορία μέσα στην οποία υπάρχει ένα παλίμψηστο από άλλες ιστορίες, σαν ρωγμές που ανοίγουν περάσματα σε λησμονημένες ζωές και ανείπωτες αλήθειες. Γιατί η ανάβαση σε ένα βουνό και τα γυρίσματα μιας ταινίας μετατρέπονται τελικά σε μια υπαρξιακή πρόκληση: να αντιμετωπίσεις το ύψος και να αφουγκραστείς το βάθος.

Σκηνοθετικό Σημείωμα

«Στο Μια αχόρταγη σκιά, βλέπουμε μόνο δύο ανθρώπους επί σκηνής: έναν πραγματικό άνθρωπο στον οποίο συνέβη κάτι εξαιρετικό και έναν ηθοποιό που ενσάρκωσε αυτόν τον άνθρωπο και την ιστορία του σε μια ταινία. Και οι δύο αφηγούνται και αναπαριστούν τις εμπειρίες τους, αλληλεπιδρώντας κατά διαστήματα και δημιουργώντας μια ανταλλαγή ανάμεσα στο πρωτότυπο και το είδωλό του.

Πάντα με συνάρπαζαν οι ταινίες που απεικονίζουν τις ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι είναι ακόμα ζωντανοί. Τι συμβαίνει σε αυτούς τους ανθρώπους όταν βλέπουν τη μυθοπλαστική απεικόνισή τους; Τι συμβαίνει στους ηθοποιούς που υποδύονται το πραγματικό πρόσωπο; Σε ποιον βαθμό αλλάζει η ζωή και των δυο τους; Το να σκεφτόμαστε πώς η μυθοπλασία μεταμορφώνει την πραγματικότητα είναι επίσης ένας τρόπος να αναλογιστούμε πώς αφηγούμαστε μια ζωή, πώς αφηγούμαστε τον εαυτό μας.

Το Μια αχόρταγη σκιά είναι ακριβώς ένα πρότζεκτ που διερευνά τη φόρμα της “μυθοπλαστικής ντοκιμαντερίστικης αφήγησης”, κάτι που παρουσιάζεται στο κοινό ως αληθινό αλλά το μυθοπλαστικό του στοιχείο είναι σχεδόν απόλυτο». –Mariano Pensotti

© Margarita Yoko Nikitaki

Η ιστορία της Αχόρταγης σκιάς: Ο Γιώργος Σταματιάδης είναι ορειβάτης, γιος ενός διάσημου αλπινιστή που εξαφανίστηκε το 1989, στην προσπάθειά του να κατακτήσει την κορυφή της Αναπούρνα, όταν εκείνος ήταν ακόμη μικρό παιδί. Το 2021, ο ορειβάτης αποφασίζει να ολοκληρώσει την ανάβαση στην οποία έχασε τη ζωή του ο πατέρας του. Όμως, κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας, του συμβαίνει κάτι ασυνήθιστο, που κάνει την ιστορία του παγκοσμίως γνωστή. Το 2023 γυρίζεται μια ταινία βασισμένη σε όσα συνέβησαν στον ορειβάτη. Τον ρόλο καλείται να ερμηνεύσει ο Μάνος Ρούσσος, ένας ηθοποιός του οποίου η καριέρα είναι στάσιμη τα τελευταία χρόνια. Η συμμετοχή του στην ταινία θα αλλάξει τη ζωή του και θα αποκαλύψει πολλά κοινά με την ιστορία του ορειβάτη. Κατά τη διάρκεια του έργου, βλέπουμε μαζί στη σκηνή τον ορειβάτη και τον ηθοποιό. Ο καθένας αφηγείται τη δική του εκδοχή. Οι δύο ιστορίες ξετυλίγονται παράλληλα και εναλλάξ, αναδεικνύοντας τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στην πραγματικότητα και την κινηματογραφική αναπαράσταση των γεγονότων.

Το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ της Αβινιόν το 2024, στο πλαίσιο του προγράμματος Pièce commune, στο οποίο κάθε χρόνο, μετά από πρόσκληση του Φεστιβάλ της Αβινιόν και του Wiener Festwochen, ένας δημιουργός παρουσιάζει ένα νέο έργο του που προορίζεται να περιοδεύσει στην Ευρώπη.

Advertisement

Info

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107

Μικρή Σκηνή

Από 5 Μαρτίου έως 24 Απριλίου 2026

Πέμπτη έως Σάββατο στις 21:00, Κυριακή ματινέ στις 17:00

Διάρκεια: 90 λεπτά

Παραστάσεις με αγγλικούς υπέρτιτλους

Τις Κυριακές, 15 & 29 Μαρτίου και 19 Απριλίου 2026

Advertisement

Συζήτηση μετά την πρεμιέρα

Μετά την πρεμιέρα της παράστασης την Πέμπτη 5 Μαρτίου, θα ακολουθήσει συζήτηση με τον σκηνοθέτη Μαριάνο Πενσότι, τη συνεργάτιδα σκηνοθέτιδα Γιολάντα Μαρκοπούλου και τους ηθοποιούς Γιάννη Νιάρρο και Κώστα Νικούλι στη Μικρή Σκηνή της Στέγης.

Masterclass με τον Mariano Pensotti: «Subtitling Reality»

Advertisement

Σάββατο 7 Μαρτίου 2026, 16:00-18:00, Μικρή Σκηνή

Ομιλία του καλλιτέχνη και στη συνέχεια συζήτηση (Q&A) με τα συμμετέχοντα άτομα

Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Απευθύνεται σε σκηνοθέτες, θεατρικούς συγγραφείς, καλλιτέχνες από διάφορα πεδία, αλλά είναι επίσης ανοιχτό σε όσους/όσες ενδιαφέρονται να μάθουν για αυτή τη συγκεκριμένη δημιουργική διαδικασία.

Εισιτήρια

Κανονικό εισιτήριο: 28 €

Μειωμένο εισιτήριο, Φίλος Στέγης, Κάτοικος Γειτονιάς: 22,40 €

Ανεργίας: 19,60 €

ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ: 10 €

Advertisement