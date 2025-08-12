Η Sony Pictures έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τα παρασκήνια της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day», προσφέροντας στους λάτρεις του υπερήρωα μια ματιά από τα γυρίσματα της πρώτης ημέρας στη Γλασκώβη.

Στο κλιπ, διάρκειας 60 δευτερολέπτων, ο πρωταγωνιστής Τομ Χόλαντ εμφανίζεται με τη νέα στολή του Spider-Man, να συνομιλεί με ενθουσιώδεις νεαρούς θαυμαστές και να γυρίζει μία σκηνή δράσης πάνω σε ένα κινούμενο τανκ.

Advertisement

Advertisement

«Είναι η πρώτη ημέρα, η 4η φορά στην ιστορία μου στο “Spider-Man”», ακούγεται να λέει ο Χόλαντ στο βίντεο.

«Είναι αστείο, βάζοντας τη στολή αυτήν τη φορά, νιώθω κάπως διαφορετικά. Είναι, επίσης, η πρώτη φορά που έχουμε θαυμαστές στο γύρισμα της πρώτης ημέρας, οπότε είναι πραγματικά συναρπαστικό που το μοιραζόμαστε μαζί τους», πρόσθεσε.

Μία από τις όμορφες στιγμές του βίντεο είναι όταν ο πρωταγωνιστής σηκώνει ένα πιτσιρικά ντυμένο επίσης με τη στολή του Spider-Man, πάνω από ένα κιγκλίδωμα για μία αναμνηστική φωτογραφία.

«Έχουμε κάποια γνωστά πρόσωπα στο γύρισμα», ανέφερε ο ηθοποιός, προσθέτοντας: «Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, ελπίζω να το κάνω σωστά χωρίς πίεση».

Υπό τους ήχους μίας επικής μουσικής, το υπόλοιπο βίντεο δείχνει τον Χόλαντ να εκτελεί μία εναέρια σκηνή πάνω σε ένα τανκ και να ελέγχει στη συνέχεια την απόδοσή του σε μία οθόνη.

Σε μία σκηνή τραβάει με δύναμη την είσοδο του στρατιωτικού οχήματος, αλλά η λαβή σπάει από την «υπεράνθρωπη» δύναμή του. Στο τέλος του γυρίσματος, ο Χόλαντ σφίγγει τους μυς του και φωνάζει στην κάμερα: «Αυτό ήταν φοβερό».

Στο πλευρό του πρωταγωνιστή βρίσκονται οι Ζεντάγια, Τζέικομπ Μπάταλον, Σέιντι Σίνκ, Λίζα Κολόν-Ζάγιας, Τζον Μπέρνταλ, Μαρκ Ράφαλο υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον (Destin Daniel Cretton) και σε σενάριο των Κρις Μακένα και Έρικ Σόμερς

Το «Spider-Man: Brand New Day» θα κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 31 Ιουλίου του 2026.

Advertisement