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Ο δημιουργός σχεδιάζει μια πρωτότυπη κινηματογραφική προσέγγιση για το εμβληματικό έργο του 1947 που εξερευνά θέματα κοινωνικής ανισότητας και εξουσίας.

Ο Χέινς εξέφρασε την πρόθεση να συνεργαστεί ξανά με την Κέιτ Μπλάνσετ, η οποία έχει ερμηνεύσει στο παρελθόν τον ρόλο της Κλερ στο θέατρο.

Η παραγωγή αυτή θα ακολουθήσει την ολοκλήρωση της τρέχουσας ταινίας του σκηνοθέτη με τίτλο «De Noche» και πρωταγωνιστές τον Πέδρο Πασκάλ και τον Ντάνι Ραμίρεζ.

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Ο Τοντ Χέινς θα μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τις «Δούλες» (Les Bonnes) του Ζαν Ζενέ, ένα από τα σημαντικότερα έργα του γαλλικού θεάτρου του 20ού αιώνα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεργαστεί ξανά με την Κέιτ Μπλάνσετ, πρωταγωνίστρια στις ταινίες του «I’m Not There» (2007) και «Carol» (2015).

Την είδηση αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο γαλλικό περιοδικό Le Point, ο ίδιος ο σκηνοθέτης, ο οποίος αυτή την περίοδο ολοκληρώνει την επόμενη ταινία του, «De Noche», με πρωταγωνιστές τον Πέδρο Πασκάλ και τον Ντάνι Ραμίρεζ.

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«Η επόμενη ταινία μου, μετά το “De Noche”, θα είναι μια διασκευή του έργου Οι Δούλες του Ζαν Ζενέ», ανέφερε ο Χέινς, προσθέτοντας ότι έχει κατά νου μια ιδιαίτερη προσέγγιση της ιστορίας, που, όπως υποστηρίζει, δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ στο παρελθόν. «Πιστεύω ότι η Κέιτ Μπλάνσετ, η οποία είχε παίξει το έργο στο θέατρο με την Ιζαμπέλ Ιπέρ, θα συμμετάσχει στην ταινία μου».

Η Αυστραλή ηθοποιός γνωρίζει καλά το έργο του Ζενέ. Το 2013 είχε υποδυθεί την Κλερ στην παράσταση της Sydney Theatre Company, σε σκηνοθεσία Μπένεντικτ Άντριους, με την Ιζαμπέλ Ιπέρ στον ρόλο της Σολάνζ και την Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι στον ρόλο της Κυρίας. Η παράσταση ταξίδεψε την επόμενη χρονιά και στη Νέα Υόρκη, στο Lincoln Center Festival.

Δύο αδελφές σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας

Οι «Δούλες», που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά το 1947, αφηγούνται την ιστορία δύο αδελφών, της Κλερ και της Σολάνζ, οι οποίες εργάζονται ως υπηρέτριες στο σπίτι μιας πλούσιας γυναίκας.

Όταν η εργοδότριά τους απουσιάζει, οι δύο γυναίκες επιδίδονται σε ένα τελετουργικό παιχνίδι ρόλων. Η μία υποδύεται την Κυρία και η άλλη την υπηρέτρια, αναπαριστώντας σχέσεις υποταγής, ταπείνωσης και εξουσίας. Σταδιακά, οι φαντασιώσεις τους αποκτούν ολοένα πιο βίαιο χαρακτήρα, καθώς ονειρεύονται τη δολοφονία της εργοδότριάς τους.

Μέσα από αυτή τη σκοτεινή ιστορία, ο Ζενέ διερευνά την κοινωνική ανισότητα, την καταπίεση, την ταυτότητα και την επιθυμία για ανατροπή των σχέσεων εξουσίας.

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Κριστίν και Λεά Παπέν – Φωτογραφία wikimedia commons

Το έργο έχει συνδεθεί με μια πραγματική υπόθεση που συγκλόνισε τη Γαλλία το 1933. Οι αδελφές Κριστίν και Λεά Παπέν, οι οποίες εργάζονταν ως υπηρέτριες σε οικογένεια της πόλης Λε Μαν, δολοφόνησαν την εργοδότριά τους και την κόρη της. Το έγκλημα προκάλεσε έντονη δημόσια συζήτηση και απασχόλησε τη διανόηση της εποχής, ενώ πολλοί μελετητές θεωρούν ότι συνδέεται με τις «Δούλες», παρά το γεγονός ότι σε συνέντευξή του το 1949, ο ίδιος ο Ζενέ είχε αρνηθεί ότι εμπνεύστηκε το έργο από τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Μια νέα συνάντηση του Χέινς με τον κόσμο του Ζενέ

Η επιλογή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κινηματογραφική πορεία του Τοντ Χέινς. Άλλωστε, η σχέση του με το έργο του Ζενέ ανάγεται στα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, «Poison» (1991), είχε αντλήσει έμπνευση από τον Γάλλο συγγραφέα και είχε τιμηθεί με το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ του Σάντανς.

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Δεν είναι η πρώτη φορά που «Οι Δούλες» του Ζενέ μεταφέρονται στη μεγάλη οθόνη. Ο Κρίστοφερ Μάιλς σκηνοθέτησε την ταινία «The Maids» (1975), με πρωταγωνίστριες την Γκλέντα Τζάκσον, τη Σουζάνα Γιορκ και τη Βίβιαν Μέρτσαντ. Η ταινία βασίστηκε στην αγγλική μετάφραση του έργου από τον Μίνω Βολανάκη και παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του American Film Theatre, ενός εγχειρήματος αφιερωμένου στην κινηματογραφική μεταφορά σημαντικών θεατρικών έργων.

Με πληροφορίες από worldofreel, The Playlist

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