Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η εξαιρετική ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ αναλαμβάνει θέση επισκέπτριας καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα διδάξει σύγχρονο θέατρο στο St Catherine’s College κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2026/27.

Η θέση του επισκέπτη καθηγητή θεσπίστηκε το 1990 και μεταξύ των προκατόχων της συγκαταλέγονται ο Ίαν ΜακΚέλεν και η αείμνηστη Νταϊάνα Ριγκ.

Advertisement

Advertisement

Σχολιάζοντας τον διορισμό της, η Μπλάνσετ δήλωσε ότι ανυπομονεί να ξεκινήσει αυτό το συναρπαστικό ταξίδι δημιουργικής ανταλλαγής ιδεών.

«Η θέση της επισκέπτριας καθηγήτριας αποτελεί για μένα μια συναρπαστική ευκαιρία να βρεθώ σε άμεσο και ουσιαστικό δημιουργικό διάλογο με τη νέα γενιά στοχαστών και δημιουργών», ανέφερε η Αυστραλή ηθοποιός.

Η Μπλάνσετ έχει κερδίσει δύο βραβεία Όσκαρ κατά τη διάρκεια της λαμπρής καριέρας της: το πρώτο για την ερμηνεία της ως Κάθριν Χέπμπορν στην ταινία «The Aviator» και το δεύτερο για τον ρόλο της στην ταινία «Blue Jasmine» του Γούντι Άλεν.

Η 57χρονη ηθοποιός έγινε αρχικά γνωστή χάρη στον ρόλο της ως Ελισάβετ Α΄ στην ταινία «Elizabeth» του 1998 και έκτοτε έχει πρωταγωνιστήσει στις παραγωγές «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών», «Ocean’s 8», «Carol», «Ημερολόγιο ενός Σκανδάλου» και «Tár». Έχει επίσης εμφανιστεί στο θέατρο, τόσο στο West End του Λονδίνου όσο και στο Broadway της Νέας Υόρκης.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της ως Cameron Mackintosh Visiting Professor of Contemporary Theatre, θα δώσει διαλέξεις και θα συμμετέχει σε συζητήσεις και δράσεις με φοιτητές και μέλη του πανεπιστημίου.

«Η τέχνη καταρρίπτει τα σύνορα και τα όρια της φαντασίας μας· θέτει ερωτήματα και, μέσα από την εξερεύνηση και την ανάλυσή της, διευρύνει και επαναπροσδιορίζει την αντίληψή μας για την πραγματικότητα», δήλωσε.

Advertisement

«Τα χρόνια της δημιουργικής μου πορείας μού έδωσαν την ευκαιρία να μετατρέπω τα συναισθήματα σε ιδέες με μεγαλύτερη ακρίβεια και να ανακαλύπτω δρόμους που οδηγούν σε βαθύτερη κατανόηση».

Ο θεατρικός παραγωγός και ιδιοκτήτης θεάτρων Cameron Mackintosh, ο οποίος δημιούργησε τη θέση του επισκέπτη καθηγητή, δήλωσε ότι είναι «ενθουσιασμένος» που η Μπλάνσετ αποδέχθηκε τη θέση.

«Γνωρίζω ότι η εντυπωσιακή της πορεία, τόσο ως ηθοποιού όσο και ως παραγωγού στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, θα αποτελέσει σημαντική πηγή έμπνευσης για τους φοιτητές της Οξφόρδης», πρόσθεσε.

Advertisement

Με πληροφορίες από BBC