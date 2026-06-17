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Το νέο sci-fi θρίλερ του Netflix, με τίτλο «The Last House» και πρωταγωνιστές τον υποψήφιο για Όσκαρ Βάγκνερ Μόουρα και την Γκρέτα Λι, αφηγείται την ιστορία μιας οικογένειας η οποία ξαφνικά βρίσκεται εγκλωβισμένη μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Χωρίς κανέναν τρόπο διαφυγής, ενώ μια μυστηριώδης και απειλητική δύναμη τους κρατά παγιδευμένους, ο Τζέισον και η Άν δεν έχουν καμία εξήγηση να δώσουν στα παιδιά τους, τα οποία υποδύονται οι νεαροί ηθοποιοί Ράιλι Τσουνγκ και Νόα Αλεξάντερ Σοσνόφσκι.

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Καθώς η ιστορία εξελίσσεται και η κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο δραματική, η μία μέρα γίνεται τρεις, οι τρεις γίνονται μια εβδομάδα και οι εβδομάδες από μήνες, χρόνια.

Πρόκειται για μία ιστορία επιβίωσης τόσο σε επίπεδο σωματικής αλλά και ψυχικής αντοχής. Με τις προμήθειες να εξαντλούνται σταδιακά, τα μέλη της οικόγενειας πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να επιβιώσουν όχι μόνο από την έλλειψη βασικών αγαθών, αλλά και από τη μυστηριώδη, αόρατη απειλή που τους κρατά παγιδευμένους.

Το ίδιο το σπίτι λειτουργεί σχεδόν σαν ένας ακόμη χαρακτήρας της ταινίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το πρώτο μισό της ταινίας γυρίστηκε σε φιλμ 35mm, ενώ το συνεργείο βασίστηκε όσο το δυνατόν περισσότερο σε πρακτικά εφέ για να ενισχύσει την αίσθηση του ρεαλισμού.

Όπως ανέφερε και ο σκηνοθέτης της ταινίας, Λουί Λετεριέ, «Ένιωσα αμέσως ότι με τράβηξε αυτή η ιστορία. Μου αρέσουν τα ερωτήματα που θέτει η ταινία για τον κόσμο μας και για το πώς επιλέγουμε να ζούμε μέσα σε αυτόν. Και ενθουσιάστηκα με την προοπτική να μπορέσουμε να θέσουμε αυτά τα ερωτήματα με έναν νέο και διασκεδαστικό τρόπο».

Το «The Last House» θα είναι διαθέσιμο στο Netflix από τις 7 Αυγούστου.

Με πληροφορίες από Netflix Tudum