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Ο Πολ Σρέιντερ και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έχουν κοινή πορεία δεκαετιών. Ανήκαν στη γενιά του Νέου Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1970 και κινήθηκαν στον ίδιο κύκλο δημιουργών, μαζί με τον Μάρτιν Σκορσέζε, τον Μπράιαν Ντε Πάλμα, τον Τζορτζ Λούκας και τον Φράνσις Φορντ Κόπολα. Παράλληλα, υπήρξαν ανταγωνιστές στο πεδίο της σκηνοθεσίας.

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα στοιχεία που τους συνδέουν είναι ότι ο Σρέιντερ είχε γράψει ένα πρώιμο προσχέδιο του σεναρίου για τις «Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου» (“Close Encounters of the Third Kind”).» Τελικά, το σενάριο απορρίφθηκε, με τον Σπίλμπεργκ να δηλώνει αργότερα ότι η εκδοχή του Σρέιντερ ήταν υπερβολικά σκοτεινή για την ταινία που ο ίδιος ήθελε να γυρίσει.

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Το κοινό αυτό παρελθόν καθιστά ακόμη πιο ενδιαφέρουσα τη δημόσια κριτική που άσκησε ο Σρέιντερ στη νέα ταινία του Σπίλμπεργκ, «Disclosure Day», μέσω social media.

Η άποψη του δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας : «DISCLOSURE DAY: Ένας κορυφαίος σεφ κάνεισουφλέ με περισσεύματα».

Με άλλα λόγια, κατά τον Σρέιντερ, παρότι ο Σπίλμπεργκ παραμένει ένας δεξιοτέχνης του κινηματογράφου, στο «Disclosure Day» παραδίδει κάτι γνώριμο και ανακυκλωμένο.

Στα σχόλια της ανάρτησής του, ο Σρέιντερ ανέπτυξε περαιτέρω την κριτική του, συμφωνώντας με χρήστη που χαρακτήρισε την ταινία «ένα χλιαρό δίωρο κυνηγητό που οδηγεί σε δέκα λεπτά κινηματογραφικής ιδιοφυΐας». Προχώρησε μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι η ταινία τελειώνει στο σημείο όπου θα έπρεπε να ξεκινά: «Αφηγήθηκε τη λάθος ιστορία. Η πραγματική ιστορία είναι ό,τι συμβαίνει μετά την αποκάλυψη των αποδεικτικών στοιχείων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σρέιντερ είχε στηρίξει θερμά τις τελευταίες ταινίες του Σπίλμπεργκ, μεταξύ των οποίων το «West Side Story» και το «The Fabelmans», τις οποίες είχε επαινέσει δημόσια και συμπεριλάβει στις ετήσιες λίστες του με τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς.

Το «Disclosure Day» έκανε εισπράξεις 44 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του στις ΗΠΑ. Οι κριτικές δίνουν 81% στο Rotten Tomatoes, ενώ οι βαθμολογίες του κοινού είναι ανάμεικτες (βαθμολογία «Β» στις δημοσκοπήσεις εξόδου του CinemaScore), επομένως δεν είναι σαφές πώς θα εξελιχθούν οι πωλήσεις εισιτηρίων τις επόμενες εβδομάδες. Ωστόσο, οι ταινίες του Σπίλμπεργκ τείνουν να έχουν σημαντική αντοχή στο box office.

Με πληροφορίες από worldofreel, Variety