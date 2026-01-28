«Φαραώ του πολέμου» τιτλοφορείται η νέα σειρά ντοκιμαντέρ τεσσάρων επεισοδίων που κάνει πρεμιέρα στο Viasat History την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου και αφηγείται, όχι τα μυστικά των πυραμίδων, αλλά τη στρατιωτική ιστορία της Αρχαίας Αιγύπτου, καλύπτοντας περισσότερους από δέκα αιώνες πολέμων, διπλωματίας και επέκτασης.

Κάθε επεισόδιο εστιάζει σε μία κομβική στρατιωτική αναμέτρηση, αποκαλύπτοντας πώς η στρατηγική, η φιλοδοξία και η καινοτομία επέτρεψαν στους φαραώ όχι απλώς να επιβιώσουν, αλλά να κυριαρχήσουν στον αρχαίο κόσμο.

Μέσα από προηγμένα CGI γραφικά, προσομοιώσεις πεδίων μάχης και γυρίσματα σε αυθεντικές τοποθεσίες, η σειρά ανασυνθέτει τις κινήσεις των στρατευμάτων, τη σημασία του εδάφους και τις κρίσιμες αποφάσεις που άλλαξαν την πορεία της ιστορίας.

Τέσσερις μάχες που άλλαξαν την ιστορία

Κάθε επεισόδιο εξετάζει μία καθοριστική σύγκρουση, προσφέροντας νέες οπτικές για το πώς αυτές οι μάχες επηρέασαν το μέλλον της Αιγύπτου:

Μεγιδδώ (περ. 1457 π.Χ.)

Η σειρά ξεκινά με την ιστορική εκστρατεία του Τούθμωσι Γ΄, που θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους στρατηγούς της αρχαιότητας. Με περίπου 15.000 άνδρες, επέλεξε μια τολμηρή και επικίνδυνη διαδρομή μέσα από στενό ορεινό πέρασμα, αιφνιδιάζοντας μια συμμαχία επαναστατημένων πόλεων-κρατών. Η μάχη ξεχωρίζει όχι μόνο για την τόλμη, αλλά και επειδή αποτελεί μία από τις πρώτες μάχες που έχουν καταγραφεί με λεπτομέρεια από ιστορικές πηγές.

© PERNEL MEDIA

Καντές (περ. 1274 π.Χ.)

Μία από τις πιο διάσημες και αμφιλεγόμενες μάχες της αρχαιότητας, η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ραμσή Β΄ και τον Χετταίο βασιλιά Μουβατάλλι Β΄. Και οι δύο πλευρές ισχυρίστηκαν τη νίκη, όμως το πραγματικό αποτέλεσμα οδήγησε στη σύναψη της πρώτης γνωστής συνθήκης ειρήνης στην ιστορία. Το επεισόδιο εξερευνά τη δύναμη της προπαγάνδας, το χάος της μάχης και τις πολιτικές σκοπιμότητες που θολώνουν τα όρια ανάμεσα στη νίκη και την ισοπαλία.

Ραφία (217 π.Χ.)

Εδώ, η κλίμακα του πολέμου φτάνει σε εντυπωσιακά επίπεδα. Η σύγκρουση μεταξύ του Πτολεμαίου Δ΄ και του Αντίοχου Γ΄ του Μέγα περιλαμβάνει πάνω από 100.000 στρατιώτες και εκατοντάδες πολεμικούς ελέφαντες. Πέρα από το θέαμα, η μάχη αποκαλύπτει τις τεράστιες υλικοτεχνικές προκλήσεις του αρχαίου πολέμου και σηματοδοτεί μια καμπή στη διαμάχη για την κυριαρχία στον ελληνιστικό κόσμο.

Άκτιο (31 π.Χ.)

Το τελευταίο επεισόδιο μεταφέρει τη δράση στη θάλασσα, στη ναυμαχία που έκρινε τη μοίρα της Κλεοπάτρας Ζ΄ και του Μάρκου Αντώνιου απέναντι στον Οκταβιανό. Η ήττα στο Άκτιο σήμανε το τέλος της ανεξαρτησίας της Αιγύπτου και αναδιαμόρφωσε το μέλλον της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Μέσα από λεπτομερείς ναυτικές αναπαραστάσεις, η σειρά δείχνει πώς η τακτική και οι πολιτικές φιλοδοξίες καθόρισαν την τύχη μιας αυτοκρατορίας.

Όταν η τεχνολογία συναντά την αρχαία ιστορία

Η σειρά ντοκιμαντέρ αξιοποίησε σύγχρονες τεχνολογίες -δορυφορική χαρτογράφηση, ψηφιακά μοντέλα εδάφους και πειραματική αρχαιολογία- για την επανεξέταση θεωριών σχετικά με τις κινήσεις στρατευμάτων, τις πολεμικές παρατάξεις και τις γραμμές ανεφοδιασμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη γεωγραφία – ερήμους, ποτάμια, οχυρώσεις και ακτές, που συχνά αποδεικνύονται εξίσου καθοριστικά με τον αριθμό των στρατιωτών ή τον οπλισμό τους.

© PERNEL MEDIA

Παρότι ο πόλεμος αποτελεί τον πυρήνα της σειράς, το «Φαραώ του πολέμου» εξερευνά και τα πολιτικά διακυβεύματα πίσω από κάθε σύγκρουση: διαδοχικές κρίσεις, αυτοκρατορικές φιλοδοξίες, οικονομικά συμφέροντα και την εύθραυστη ισορροπία μεταξύ διπλωματίας και επιβολής ισχύος, σκιαγραφώντας ένα πορτρέτο ηγεσίας στον αρχαίο κόσμο, όπου μια ήττα μπορούσε να σημάνει το τέλος μιας ολόκληρης δυναστείας.

Info

Πρεμιέρα στο ευρωπαϊκό τηλεοπτικό κανάλι Viasat History -που διαθέσιμο στο δίκτυο της NOVA και στην Cosmote TV- την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, στις 22:00, και προβολή κάθε Τετάρτη την ίδια ώρα, με νέο επεισόδιο.