Ένα πανόραμα της τέχνης της και των θεματικών της που περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά έργα από όλη την πορεία της, είναι η αναδρομική έκθεση της βραβευμένης ζωγράφου Μαρίας Κτιστοπούλου, με τίτλο «Μνήμες του Βλέμματος» που εγκαινιάστηκε πριν από λίγες ημέρες στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων.

Όπως σημειώνει η Ιστορικός Τέχνης & Θεωρίας του Πολιτισμού (ΕΚΠΑ) και επιμελήτρια της έκθεσης Αθηνά Σχινά, «Η Μαρία Κτιστοπούλου, μετά το πέρας των σπουδών και την αποφοίτησή της με άριστα, ξεκίνησε την εικαστική της διαδρομή από τα μέσα της δεκαετίας του ’90, με επιλεγμένες και συγκροτημένες εκθέσεις που συχνά πραγματοποιούσε με επιτυχία, συνεχίζοντας ανελλιπώς να ζωγραφίζει μέχρι και σήμερα.

Advertisement

Advertisement

Γυμνό Σπουδή, λάδι σε καμβά, 150Χ100 εκ, 1986

Έχει εδώ και χρόνια ευρύτερα αναγνωριστεί η εντυπωσιακή επιδεξιότητά της στο σχέδιο και στο χρώμα, χωρίς ποτέ να έχει γίνει αυτοσκοπός της. Επιλέγοντας μάλιστα ως εκφραστική της βάση το ιδίωμα του ρεαλισμού, ποτέ δεν αναλώθηκε η ζωγράφος στην εντυπωσιοθηρία και στην αυταρέσκεια. Στόχος της πάντα ήταν και συνεχίζει να είναι η αναγνωρισιμότητα των εκάστοτε θεμάτων της, διατυπωμένων ωστόσο με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην επαφίενται αυτά στην ψευδαίσθηση του ορατού ή στην υποτιθέμενη νοσταλγία, αλλά να κινητοποιούν την διάθεση περίσκεψης και τον συνειρμό του θεατή, όπως επίσης τον βαθύτερο στοχασμό και την δημιουργική του φαντασία. Ο «ρεαλισμός» της Μ. Κτιστοπούλου άλλωστε ήταν και συνεχίζει να είναι πάντα αποκαθηλωτικός, καθώς συνδυάζεται τεχνοτροπικά και υφολογικά στα έργα της, με τα περισσότερα ιδιώματα της σύγχρονης τέχνης, όπως με ποικίλες διατυπώσεις του μετεμπρεσσιονισμού, του εξπρεσσιονισμού, του κυβισμού, της γεωμετρικής αφαίρεσης κ.ά.

Μικτή τεχνική 173×158 2000

Η ζωγράφος ποτέ δεν έπαψε υφολογικά να προβληματίζεται και δημιουργικά να πειραματίζεται, αφενός ως προς τον χώρο και το φως, μέσα από την σχεδιαστική γραφή της, (με θαυμαστή συνθετική ικανότητα), αφετέρου ως προς τα χρώματα που χρησιμοποιεί και τα υλικά της, διευρύνοντας την αίσθηση της αμεσότητας και της απτότητας, της εγγύτητας και παράλληλα εκείνης των αποστάσεων, της έννοιας επίσης του εφήμερου και της παραδοξότητας, της φθοράς και της αναγέννησης.

Οι ενότητες και οι χρονικές περίοδοι που διακρίνει κανείς στην εικαστική πορεία της Μαρίας Κτιστοπούλου αφορούν τα θέματά της, όπως π. χ. είναι τα ανθρώπινα σώματα, τα γεμάτα υπαινιγμούς βλέμματα, οι μνήμες και οι διεργασίες του υποσυνειδήτου, μαζί με τα τοπία της, τα όστρακα, τα δέντρα, τα καράβια και τις θάλασσές της, όπου μπορεί πάντα να επιστρέφει, μέσα από διαφορετικές κάθε φορά και πάντα νέες εκδοχές. Ο λόγος είναι γιατί η ζωγράφος ουσιαστικά μας μεταγγίζει λεπτές ισορροπίες κι αντιπαραθέσεις, υποσημαίνοντας χροιές και ποιότητες, καθώς ανεπίληπτα συνενώνει στα έργα της το φανερό με το αθέατο, το καθημερινό με το υπερβατικό, τον ελεγχόμενο λυρισμό με την κρυμμένη δραματικότητα, μέσα από την ελεγεία και την ποιητικότητα των θεμάτων της, στα οποία διακρίνεται με συμβολισμούς κι αλληγορίες του προφανούς, η υπαρξιακή αγωνία των ημερών μας και η ανάγκη μας για αυτογνωσία.»

Κορμός, 2007, λάδι σε καμβά, 170Χ110 εκ.

Info

Διάρκεια έως Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων: Λεωνίδου και Μυλλέρου, Πλατεία Αυδή, τηλ. 210-5202420

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Σάββατο 11:00-19:00, Κυριακή 10:00 – 16:00, Δευτέρα κλειστά





