Σε ηλικία 102 ετών έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου ο Λέανδρος Παπαθανασίου, πατέρας της Βίκυ Λέανδρος. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Πευκί Ευβοίας, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια.

Ο Λέανδρος Παπαθανασίου, γνωστός καλλιτεχνικά ως Λεό Λέανδρος, υπήρξε τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός με σημαντική πορεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ήταν ο δημιουργός πολλών από τις πρώτες επιτυχίες της κόρης του, ανάμεσά τους και του «Après toi», με το οποίο η Βίκυ Λέανδρος κέρδισε τη Eurovision το 1972, εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο.

Ωστόσο, οι σχέσεις πατέρα και κόρης είχαν διαρραγεί εδώ και πολλά χρόνια. Το 2023, ο Λέανδρος είχε αποστείλει εξώδικο στη Βίκυ Λέανδρος, ζητώντας να μη συμπεριληφθούν τα τραγούδια του στη συναυλία της στο Ηρώδειο, καθώς το όνομά του δεν αναφερόταν στο πρόγραμμα.



Από την Ελλάδα στη Γερμανία και το ξεκίνημα της καριέρας του

Ο Λέανδρος Παπαθανασίου ξεκίνησε την πορεία του στην Ελλάδα, ερμηνεύοντας ελαφρά τραγούδια και συνεργαζόμενος με γνωστούς συνθέτες της εποχής. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, μετανάστευσε στη Γερμανία με τη σύζυγό του, αναζητώντας νέες ευκαιρίες στη μουσική.

Ήταν ο πρώτος ερμηνευτής του ύμνου του Παναθηναϊκού, που συνέθεσαν το 1958 οι Γιώργος Οικονομίδης και Γιώργος Μουζάκης.

Η κόρη του, Βασιλική (Βίκυ), έμεινε αρχικά στην Ελλάδα με τη γιαγιά της και μετακόμισε στη Γερμανία το 1958, σε ηλικία 8 ετών. Τρία χρόνια αργότερα, μετά τον χωρισμό των γονιών της, εξέφρασε την επιθυμία να ζήσει με τον πατέρα της στο Αμβούργο.



Η γέννηση της καριέρας της Βίκυ Λέανδρος

Σε ηλικία 13 ετών, η Βίκυ εξομολογήθηκε στον πατέρα της πως ήθελε να ακολουθήσει το τραγούδι. Αν και εκείνος αρχικά την αποθάρρυνε, τελικά τη στήριξε, κάνοντάς της μαθήματα φωνητικής και βοηθώντας την να κυκλοφορήσει τον πρώτο της δίσκο στα 16 της χρόνια.

Η νίκη στη Eurovision το 1972 άνοιξε νέους δρόμους στη διεθνή καριέρα της κόρης του. Ο ίδιος αποφάσισε τότε να εγκαταλείψει την προσωπική του καριέρα ως τραγουδιστής (Λεό Λέανδρος) και να αφοσιωθεί πλήρως στη Βίκυ.

Υπέγραφε τη μουσική των τραγουδιών της με το ψευδώνυμο Mario Panas, ενώ είχε αναλάβει την παραγωγή όλων των δίσκων και συναυλιών της. Παράλληλα, συνεργάστηκε ως παραγωγός και με διεθνείς καλλιτέχνες όπως ο Χούλιο Ιγκλέσιας, ο Ντέμης Ρούσος και η Νάνα Μούσχουρη.





Τα τελευταία χρόνια

Ο Λέανδρος Παπαθανασίου αποσύρθηκε το 1993 από τη μουσική, για να αφοσιωθεί στη νέα οικογένεια που είχε δημιουργήσει και στη μικρότερη κόρη του, που τότε ήταν μόλις τριών ετών.

Παρέμεινε συνδεδεμένος με την πορεία της Βίκυ Λέανδρος μέχρι και τη δεκαετία του 2000. Ήταν μάλιστα εκείνος που ανακοίνωσε το διαζύγιό της με τον Γερμανό βαρόνο Enno von Ruffin το 2005.