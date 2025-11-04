Η ηθοποιός Ντάιαν Λαντ, τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ, γνωστή από τους ρόλους της στις ταινίες «Alice Doesn’t Live Here Anymore» (Η Αλίκη δε μένει πια εδώ) και «Wild at Heart» (Ατίθαση Καρδιά), πέθανε τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, σε ηλικία 89 ετών.

«Η υπέροχη ηρωίδα μου και πιο μεγάλο δώρο μου, η μητέρα Ντάιαν Λαντ, έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί στο σπίτι της στην Καλιφόρνια», δήλωσε η κόρη της Λόρα Ντερν, η οποία αποκάλυψε ότι βρισκόταν στο πλευρό της. «Ήταν η καλύτερη κόρη, μητέρα, γιαγιά, ηθοποιός, καλλιτέχνις, μια συμπονετική ψυχή που μόνο τα όνειρα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν. Ήμασταν ευλογημένοι που την είχαμε. Τώρα πετάει με τους αγγέλους της».

Η Λόρα Ντερν με την μητέρα της Νταϊάν Λαντ, Χρυσές Σφαίρες, 15 Ιανουαρίου 2012

Ο πατέρας της Λόρα Ντερν, Μπρους Ντερν, ο οποίος ήταν παντρεμένος με τη Λαντ από το 1960 έως το 1969, δήλωσε: «Η Ντάιαν ήταν μια καταπληκτική ηθοποιός και θεωρώ ότι ήταν ένας ‘κρυμμένος θησαυρός’ μέχρι που συνάντησε τον Ντέιβιντ Λιντς. Όταν την επέλεξε για τον ρόλο της μητέρας της Λόρα στην ταινία ‘Ατίθαση Καρδιά’, ένιωσα ότι ο κόσμος κατάλαβε πραγματικά το ταλέντο της. Ήταν πολύτιμη ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου του SAG (Σωματείο Ηθοποιών) προσφέροντας επί δεκαετίες την πραγματική άποψη μιας ηθοποιού. Έζησε μια καλή ζωή. Έβλεπε τα πάντα όπως ήταν. Ήταν μια υπέροχη συνάδελφος για τους συναδέλφους της ηθοποιούς. Ήταν αστεία, έξυπνη, ευγενική. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι ήταν μια υπέροχη μητέρα για την απίστευτη κόρη μας. Και γι’ αυτό θα της είμαι για πάντα ευγνώμων».

Η Λαντ απέσπασε υποψηφιότητες για Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Η Αλίκη δε μένει πια εδώ» (1974), για την ερμηνεία της στην ταινία του Ντέιβιντ Λιντς «Ατίθαση Καρδιά» (1990), στην οποία υποδύθηκε την μητέρα της Λόρα Ντερν και την ταινία «Rambling Rose» της Μάρθα Κούλιτζ –πρόκειται για την μοναδική περίπτωση που μητέρα και κόρη απέσπασαν υποψηφιότητα για την ίδια ταινία.

Ντάιαν Λαντ και Λόρα Ντερν είχαν παίξει μαζί αρκετές φορές, με πιο πρόσφατη την κοινή τους εμφάνιση στη σειρά «Enlightened» του HBO (2011-13) και στην ταινία του Ντέιβιντ Ο.Ράσελ «Joy» (2015), με πρωταγωνίστρια τη Τζένιφερ Λόρενς.

Η Νταϊάν Λαντ το 2014

Η Ντάιαν Λαντ είχε παίξει μεταξύ άλλων στο «Chinatown» (1974) με πρωταγωνιστή τον Τζακ Νίκολσον, στο «All Night Long» (1981) με τον Τζιν Χάκμαν και τη Μπάρμπρα Στρέιζαντ, στο «Ghosts of Mississippi» με τη Σάντρα Μπούλοκ και στο «The World’s Fastest Indian» με τον Άντονι Χόπκινς.

