Ο Τομ Νούναν που είχε αποκτήσει το προσωνύμιο ο «τέλειος κακός», για την εμφάνισή του στην ταινία «Robocop 2» πέθανε σε ηλικία 74 ετών.

Εκτός από τον ρόλο του Cain / RoboCain, ο Νούναν έγινε ευρέως γνωστός και ως Francis Dollarhyde στην ταινία «Ο Ανθρωποκυνηγός» (Manhunter) του 1986.

«Ο αγαπητός μου φίλος και συμπρωταγωνιστής μου, Τομ Νούναν, έφυγε ήσυχα την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του 2026. Εύχομαι η κληρονομιά του να συνεχίσει να λάμπει» έγραψε σε ανάρτησή της η συμπρωταγωνίστριά του Κάρεν Σίλας.

Ο Τομ Νούναν ξεκίνησε την καριέρα του το 1980 εξασφαλίζοντας αρκετούς μικρούς ρόλους σε ταινίες όπως το γουέστερν «Η πύλη της Δύσεως» (Heaven’s Gate) του 1980. Ο ρόλος που τον ανέδειξε ήταν στο προαναφερθέν Manhunter πριν πρωταγωνιστήσει ως το Τέρας του Φρανκενστάιν στο The Monster Squad (1987).

Συμμετείχε επίσης στο «Το σπίτι του Διαβόλου» (The House of the Devil) το 2009, την «Ενταση» (Heat) το 1995 με τον Ρόμπερ ντε Νίρο, τον Αλ Πατσίνο και τον Βαλ Κίλμερ, ενώ είχε συχνές συμμετοχές σε σειρές όπως τα X-Files και το CSI.