Ένα σπάνιο αντίτυπο του κόμικ του 1938 που σύστησε για πρώτη φορά τον Superman στο κοινό πουλήθηκε σε ανώνυμο συλλέκτη έναντι του αστρονομικού ποσού των 15 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ), όπως μετέδωσε το BBC.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ιδιωτική πώληση του Action Comics No 1, το οποίο είχε κλαπεί από το σπίτι του ηθοποιού Νίκολας Κέιτζ, ανακοινώθηκε την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου και πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Metropolis Collectibles/Comic Connect με έδρα τη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, τόσο ο ιδιοκτήτης, όσο και ο αγοραστής επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Το προηγούμενο ρεκόρ πώλησης κόμικ είχε καταγραφεί τον Νοέμβριο, όταν ένα άριστα διατηρημένο «Superman No 1» πωλήθηκε σε δημοπρασία για 9,12 εκατομμύρια δολάρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι, και οι δύο αυτές πωλήσεις ξεπερνούν κατά πολύ την αρχική τιμή των δέκα σεντς στην οποία πωλούνταν τότε τα κόμικς.

Η πρώτη εμφάνιση του Superman αποτελεί μία από τις ιστορίες που περιλαμβάνονται στο Action Comics No 1, το οποίο θεωρείται ευρέως ότι διαμόρφωσε το είδος των υπερηρώων όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν λιγότερα από εκατό σωζόμενα αντίτυπα.

Σύμφωνα με τον διαμεσολαβητή, η αξία του κόμικ ενισχύθηκε περαιτέρω λόγω της ιδιαίτερης ιστορίας του και της σύνδεσής του με τον χολιγουντιανό σταρ Νίκολας Κέιτζ. Ο διάσημος ηθοποιός είχε αγοράσει το συγκεκριμένο αντίτυπο το 1996 έναντι 150.000 δολαρίων, ποσό-ρεκόρ για την εποχή.

Ωστόσο, το κόμικ κλάπηκε σε ένα πάρτι στο σπίτι του Κέιτζ το 2000 και εντοπίστηκε μόλις το 2011 μέσα σε μια αποθήκη στην Καλιφόρνια. «Κατά τη διάρκεια αυτών των έντεκα ετών, η αξία του εκτοξεύτηκε. Ο κλέφτης έκανε τον Νίκολας Κέιτζ πολύ πλουσιότερο κλέβοντάς το», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Metropolis/ComicConnect, Στίβεν Φίσλερ.

Έξι μήνες αργότερα, το κόμικ γύρισε ξανά στα χέρια του Κέιτζ για να το πουλήσει σε δημοπρασία έναντι των 2,2 εκατομυρίων δολαρίων.

Με πληροφορίες από BBC, Associated Press