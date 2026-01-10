Το Netflix ανακοίνωσε την ημερομηνία πρεμιέρας και έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ ενός μέχρι πρότινος άγνωστου ντοκιμαντέρ το οποίο καταγράφει τη δημιουργία της τελευταίας σεζόν του «Stranger Things», σε σκηνοθεσία της Μαρτίνα Ραντουάν, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Variety.

Το «One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5» προσφέρει «μια εκ των έσω ματιά στα χρόνια προσπάθειας και δημιουργικής δουλειάς που απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωση της τελευταίας σεζόν της σειράς των αδελφών Ντάφερ, η οποία καθόρισε μια ολόκληρη γενιά».

«Είμαι απεριόριστα ευγνώμων στους αδελφούς Ντάφερ που μου εμπιστεύτηκαν μια θέση στην πρώτη σειρά αυτής της απίστευτης διαδρομής», ανέφερε σε δήλωση της η Ραντουάν. «Ένας ολόκληρος χρόνος στα γυρίσματα μαζί τους ήταν ένα πραγματικό προνόμιο αλλά και μία συναρπαστική εμπειρία».

Το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ ξεκινά με στιγμιότυπα από την τελευταία ανάγνωση σεναρίου του «Stranger Things», ενώ ακούγεται η φωνή του Ρος Ντάφερ να λέει: «Το να γράφουμε τις τελευταίες ατάκες που θα έλεγαν ποτέ αυτοί οι χαρακτήρες ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο». Ο Ματ Ντάφερ συμπληρώνει: «Θυμάμαι περισσότερο απ’ όλα τη στιγμή που έγραφα τις λέξεις ”End Series” και το τεράστιο συναισθηματικό βάρος που ένιωσα».

Στη συνέχεια, το τρέιλερ προβάλλει φωτογραφίες του νεαρού καστ από τα πρώτα χρόνια της σειράς. Παράλληλα ακούγεται το τραγούδι του Ντέιβιντ Μπόουι, «Heroes», το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερες από μία φορές στο «Stranger Things», μεταξύ άλλων και στους τίτλους τέλους του φινάλε της σειράς. Το τρέιλερ κλείνει με τον Ρος Ντάφερ, την τελευταία ημέρα των γυρισμάτων, να δηλώνει: «Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το ”Stranger Things”», ενώ κομφετί πέφτουν από το ταβάνι.

Το «One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5» θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.

Με πληροφορίες από Variety, Netflix Tudum