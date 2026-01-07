Η ρομαντική σειρά του Netflix «Emily in Paris» με πρωταγωνίστρια την Λίλι Κόλινς ανανεώθηκε και για έκτη σεζόν, όπως ανακοίνωσε η δημοφιλής πλατφόρμα. Η απόφαση για τη συνέχιση της σειράς ήρθε μόλις τρεις εβδομάδες μετά την πρεμιέρα της πέμπτης σεζόν, η οποία σημείωσε τεράστια επιτυχία.

Σε αυτή, η Έμιλι ζει και εργάζεται στην Ρώμη, ανοίγόντας ένα δικό της παράρτημα μιας διαφημιστικής εταιρείας. Παράλληλα, μία νέα ερωτική σχέση ξεκινά για την αγαπημένη ηρωίδα, η οποία τελικά αποφασίζει να γυρίσει στο Παρίσι.

Όπως εξήγησε ο δημιουργός της σειράς, Ντάρεν Σταρ, σε συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter, η απόφαση της Έμιλι δεν είναι τυχαία. «Στην πραγματικότητα επιλέγει τη ζωή της στο Παρίσι, τη δουλειά της και όλα όσα έχει καταφέρει με τόσο κόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Εκεί βρίσκεται τελικά η καρδιά της και συνειδητοποιεί ότι θέλει να ζήσει στο Παρίσι μόνιμα και όχι προσωρινά».

Παράλληλα, ο Σταρ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι στην έκτη σεζόν ενδέχεται να δούμε μια επανένωση της Έμιλι με τον Γκαμπριέλ (Λούκας Μπράβο), η οποία μέχρι σήμερα έχει δοκιμαστεί πολλαπλώς και σε αρκετά επίπεδα. «Δεν πιστεύω ότι η Έμιλι και ο Γκαμπριέλ θα βρεθούν αμέσως ξανά μαζί. Ωστόσο, θεωρώ ότι οι άνθρωποι μπορούν τελικά να ξαναβρούν τον δρόμο ο ένας προς τον άλλον», δήλωσε.

Πέρα από τη Λίλι Κόλινς και τον Λούκας Μπράβο, στο καστ της πέμπτης σεζόν συμμετείχαν επίσης οι Φιλιπίν Λίροϊ-Μπολιέ, Άσλεϊ Παρκ, Σαμουέλ Άρνολντ, Μπρουνό Γκουερί και Γουίλιαμ Αμπαντί.

Η πέμπτη σεζόν του «Emily in Paris» σημείωσε εντυπωσιακή πορεία, καθώς μέσα σε μόλις έντεκα ημέρες αναδείχθηκε η νούμερο ένα τηλεοπτική σειρά σε 24 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ιταλία, η Βραζιλία και η Γερμανία. Παράλληλα, βρέθηκε στο Top 10 σε συνολικά 91 χώρες, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση της σειράς.

Από όσο φαίνεται, τόσο η ίδια η Έμιλι, όσο και το κοινό, ανυπομονεί να την δει να επιστρέφει στην βάση της παρά τις διασκεδαστικές περιπέτειες σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης.

Με πληροφορίες από The Hollywood Reporter, Netflix Tudum