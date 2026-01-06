Ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτις με συναρπαστική καριέρα, στην πρώτη της γνωριμία με το ελληνικό κοινό, η Diane Morgan έρχεται στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης για μια συζήτηση με την Αφροδίτη Παναγιωτάκου και φέρνει μαζί της έναν κόσμο από καυστικό χιούμορ, απρόσμενες ιστορίες και αποκαλυπτικές λεπτομέρειες.

Η κατ’ επανάληψη υποψήφια για βραβεία BAFTA και Emmy, Diane Morgan, είναι ίσως περισσότερο γνωστή για την ενσάρκωση της σατιρικής περσόνας της Philomena Cunk – από το Charlie Brooker’s Weekly Wipe, το καυστικό τηλεοπτικό πρόγραμμα του δημιουργού του Black Mirror που σατίριζε τη βρετανική ποπ κουλτούρα, μέχρι τα Cunk on Shakespeare (υποψήφιο για BAFTA), Cunk on Christmas, Cunk on Britain και Cunk on Earth στο BBC Two. Μέσα από τον ρόλο αυτόν, η Μόργκαν δημιούργησε την πιο διάσημη ψευδοντοκιμαντερίστρια της βρετανικής τηλεόρασης, που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο.

Η Νταϊάν Μόργκαν κάνει ποδαρικό στη Στέγη, στις 7 Ιανουαρίου στην Κεντρική Σκηνή, για να μιλήσει για τα πάντα, επιστρατεύοντας το παράλογο χιούμορ, την απενοχοποιημένη σάτιρα και την ξεκαρδιστική αφέλεια που επιτάσσει η εποχή.

Η Μόργκαν υπήρξε δημιουργός, σεναριογράφος, σκηνοθέτις και πρωταγωνίστρια της σειράς Mandy (επίσης στο BBC Two), μιας αλλόκοτης, σουρεαλιστικής κωμωδίας που από ένα απλό πιλοτικό επεισόδιο το 2019 κατέληξε σε τρεις σεζόν και έγινε η πιο δημοφιλής κωμωδία του καναλιού εκείνο το καλοκαίρι. Την έχουμε δει επίσης ως Λιζ στη σατιρική σειρά Motherland του BBC, ως Καθ στο After Life του Ricky Gervais στο Netflix, καθώς και στις σειρές Frayed (Sky/HBO Max), Intelligence, The Cockfields και Rovers. Aκόμη, έχει εμφανιστεί στα διεθνή σατιρικά σπέσιαλ shows Death to 2020 και Death to 2021 στο Netflix, δίπλα στους Samuel L. Jackson, Hugh Grant και Lisa Kudrow.

Η διαδρομή της Μόργκαν δεν ήταν καθόλου προβλέψιμη: δούλεψε από πωλήτρια της Avon και τηλεφωνήτρια σε call center μέχρι εργάτρια σε γραμμή παραγωγής εργοστασίου που συσκεύαζε αντιπαρασιτικά χάπια, προτού καταλήξει στη σκηνή και στις οθόνες ως κωμικός και ηθοποιός – και με τεράστια απήχηση στο TikTok. Μια πορεία που δείχνει πώς το απροσδόκητο μπορεί να γίνει ατόφιο υλικό κωμωδίας και να μετατραπεί σε παγκόσμιο αναγνωρίσιμο ύφος.

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά, με ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά και την ελληνική νοηματική γλώσσα.

Info

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107, Κεντρική Σκηνή

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, 20:30

Εισιτήρια

Κανονικό εισιτήριο: 25 €

Μειωμένο εισιτήριο, Φίλοι Στέγης, Κάτοικος Γειτονιάς: 20 €

Ανεργίας: 17,50 €

ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ: 10 €

