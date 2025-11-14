Η Taylor Swift λέει «αντίο» στην παγκόσμια περιοδεία Eras Tour μέσα από τη σειρά ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων The End of an Era, που θα προβληθεί στο Disney+.

«Είμαι πλήρως συνειδητοποιημένη όσον αφορά τις μυστηριώδεις δυνάμεις που δρουν γύρω μας και τις οποίες δεν θα μπορέσω ποτέ να ελέγξω», ακούγεται να λέει η ποπ σταρ στην αρχή του τρέιλερ, που δόθηκε στη δημοσιότητα, ενώ προβάλλονται πλάνα που τη δείχνουν να μεταφέρεται στη σκηνή μέσα σε ένα καρότσι – μια εικόνα που έχει ήδη γίνει θρυλική για τους φαν της. «Αυτό το σόου δημιούργησε μια εμπειρία σύνδεσης για περίπου 70.000 ανθρώπους ταυτόχρονα. Υπάρχει κάτι πραγματικά ξεχωριστό σε αυτό», προσθέτει.

Η σειρά, τα δύο πρώτα επεισόδια της οποίας θα κάνουν πρεμιέρα στις 12 Δεκεμβρίου στην πλατφόρμα, καταγράφει την «εξέλιξη, την επίδραση και τα παρασκήνια» της περιοδείας Eras Tour, που έσπασε κάθε ρεκόρ στην ιστορία της μουσικής βιομηχανίας.

Πέρα από τα παρασκήνια και μία συνέντευξη της Swift, το τρέιλερ αποκαλύπτει ότι η σειρά καταγράφει και τα πρώτα βήματα της σχέσης της με τον -πλέον αρραβωνιαστικό της– αστέρα των Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

«Ο Τράβις Κέλσι της φέρνει πολλή χαρά», λέει στο τρέιλερ η μητέρα της Σουίφτ, με τη σταρ να προσθέτει χαμογελώντας: «Στην ουσία κάνουμε το ίδιο επάγγελμα». Σε άλλη σκηνή, η κάμερα καταγράφει ένα τρυφερό φιλί του ζευγαριού την ώρα που η Swift κατεβαίνει από τη σκηνή.

Στο τρέιλερ εμφανίζονται επίσης, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο Έντ Σίραν, η Γκρέισι Έιμπραμς και η Φλόρενς Γουέλτς, που συμμετείχαν ως γκεστ στο Eras Tour. Σε ένα στιγμιότυπο από τα παρασκήνια, Swift και Κάρπεντερ κάνουν πρόβα το κομμάτι τους πριν από τη συναυλία στη Νέα Ορλεάνη.

Το The End of an Era αποκαλύπτει εκτός των άλλων, τον τρόπο με τον οποίο η Taylor Swift σχεδιάζει το πιο αγαπημένο μέρος κάθε συναυλίας της -την ενότητα με τα «surprise songs».

Με πληροφορίες από Variety