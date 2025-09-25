Το βιβλίο «Τι είναι αγάπη;» της Λίνας Σωτηροπούλου (εκδόσεις Μεταίχμιο, εικονογράφηση Ντανιέλα Σταματιάδη), είναι ένα δώρο αφιερωμένο στο μαγικό συναίσθημα της αγάπης.

«Μα πώς επιτέλους μπορείς να την πεις την αγάπη; Μπορείς να τη ζωγραφίσεις; Έχει σχήμα; Έχει χρώμα; Μυρίζει; Φαίνεται; Μπορούν να τη δουν όλοι; Τελειώνει η αγάπη; Τεράστια και ατελείωτα ερωτήματα, όπως ακριβώς και η αγάπη…»

Advertisement

Advertisement

Με αφορμή το βιβλίο, η συγγραφέας σε συνεργασία με την ηθοποιό, Δώρα Δόριζα, δημιούργησαν ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών και τους συνοδούς τους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε αυτοτελείς συναντήσεις, μέρη μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας γύρω από την αγάπη, τα συναισθήματα και τις αισθήσεις.

Παιχνίδια, χρώματα και εξερεύνηση συναισθημάτων

Πρώτη συνάντηση: Τα χρώματα θα είναι έντονα ροζ και κίτρινο.

Θα παίξουμε παιχνίδια που θα μας γεμίσουν χαρά. Θα τη μοιράσουμε μεταξύ μας και χρησιμοποιώντας την αίσθηση της ακοής θα έρθουμε πιο κοντά ο ένας στον άλλον. Διάφορα παιχνίδια με το σώμα μας θα μας κάνουν να ξεκαρδιστούμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα υπάρχει πολλή αγάπη.

Δεύτερη συνάντηση: Τα χρώματα θα είναι κόκκινα.

Θα θυμώσουμε και θα ξεθυμώσουμε, θα εκφραστούμε χρησιμοποιώντας την αίσθηση της αφής. Τα σώματά μας πάλι θα μας βοηθήσουν να ξετυλίξουμε τα συναισθήματά μας και να μιλήσουμε για αυτά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχει πολλή αγάπη. Ίσως λίγη παραπάνω από την προηγούμενη φορά.

Advertisement

Τρίτη συνάντηση: Τα χρώματα θα είναι λίγο πιο σκούρα, κάπως μπλε.

Τι μπορεί να κρύβεται στο σκοτάδι; Πόσο μακριά μπορούμε να είμαστε ο ένας από τον άλλον χωρίς να χάνεται η αγάπη; Φακούς να φέρετε. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε μια μικρή εξερεύνηση για την αγάπη.

Τέταρτη συνάντηση: Ίσως ο καιρός να έχει κρυώσει λιγάκι και να φοράμε ρούχα με μακριά μανίκια.

Advertisement

Καμιά φορά εμείς έτσι σκουπίζουμε τα δάκρυά μας, στο μανίκι μας. Θα μιλήσουμε για τη λύπη αλλά και για την ξελύπη. Με τη βοήθεια της όσφρησης θα χαλαρώσουμε και θα παίξουμε μέχρι να γεμίσουμε αγάπη.

Πέμπτη και τελευταία συνάντηση: Θα έχει όλα τα χρώματα.

Θα περικυκλώσουμε την αγάπη, θα την κρατήσουμε στα χέρια μας και θα τη σηκώσουμε ψηλά. Τόσο ψηλά ώστε να φαίνεται από παντού, σαν ένα αστέρι. Δεν θα αποκαλύψουμε πολλά για αυτή τη συνάντηση, αλλά καλό είναι να μην λείπει κανείς. Γιατί θα έχει σίγουρα χαρά, γέλια, μουσική και… ουπς, μέχρι εδώ μπορεί να αποκαλυφθεί. Ένα μεγάλο πάρτι σας περιμένει.

Advertisement

Info

Κυριακή 5 & 19 Οκτωβρίου, 2 & 16 Νοεμβρίου, 7 Δεκεμβρίου, 10:00 – 11:30

Τεχνοχώρος Pro The Tree, Μακεδονίας 83, Πειραιάς

15 ευρώ για ένα παιδί και τον συνοδό του

Advertisement

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Advertisement

Κρατήσεις θέσεων και πληροφορίες: 6972726038 ή στο Playmore.gr