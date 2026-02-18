PA μέσω Reuters Ο Τομ Κρουζ και ο Μπραντ Πιτ φτάνουν στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα της ταινίας F1 The Movie, στο Cineworld, Leicester Square. Πηγή: Doug Peters

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε τα τελευταία 24ωρα στα κοινωνικά δίκτυα, παρακολουθούμε δύο από τους κορυφαίους σταρ του Χόλιγουντ να παλεύουν σε μια ετοιμόρροπη ταράτσα, υπό το φως του λυκόφωτος.

Το αποτέλεσμα μοιάζει με παραγωγή εκατομμυρίων δολαρίων. Εντυπωσιακές γωνίες λήψης και επαγγελματικός ήχος, που προς στιγμήν πείθει ότι πρόκειται για το τρέιλερ ενός νέου blockbuster.

Kι όμως… δημιουργήθηκε με το πάτημα ενός κουμπιού και με AI…

Ο Ιρλανδός σκηνοθέτης Ρουέρι Ρόμπινσον χρησιμοποίησε το Seedance 2.0, το νέο πανίσχυρο εργαλείο της κινεζικής ByteDance (μητρικής εταιρείας του TikTok), το οποίο υπόσχεται «επαγγελματική ακρίβεια» και απόλυτο έλεγχο στον χρήστη-σκηνοθέτη.

«Κρύος ιδρώτας» για τους δημιουργούς

Για τους ανθρώπους της κινηματογραφικής βιομηχανίας, το βίντεο δεν είναι απλώς ένα τεχνολογικό επίτευγμα, αλλά μια υπαρξιακή απειλή. Ο Ρετ Ρις, σεναριογράφος των ταινιών «Deadpool», δήλωσε χαρακτηριστικά στους New York Times, που έφεραν στο φως τις πολλαπλές «παρενέργειες» της δημοσιοποίησης του βίντεο με Κρουζ – Πιτ, ότι ένιωσε ένα «ρίγος» να διαπερνά τη σπονδυλική του στήλη.

«Για όλους εμάς που αφιερώσαμε τη ζωή μας σε αυτόν τον χώρο, αυτό που βλέπουμε είναι τρομακτικό. Μπορώ να δω θέσεις εργασίας να χάνονται παντού», λέει σοκαρισμένος, ενώ συμπληρώνει ότι αν ήταν στο χέρι του να εξαφανίσει το AI, θα το έκανε σε μία στιγμή με «μαγικό ραβδί».

Disney εναντίον ByteDance: Ο επόμενος «πόλεμος»

Η αντίδραση των μεγάλων στούντιο ήταν αστραπιαία. Η Disney, η οποία πρόσφατα υπέγραψε συμφωνία μαμούθ 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων με την OpenAI για τη νόμιμη χρήση των χαρακτήρων της, έστειλε εξώδικο στην ByteDance. Την κατηγορεί ευθέως, ότι το Seedance εκπαιδεύτηκε πάνω σε μια «πειρατική βιβλιοθήκη» περιεχομένου, χρησιμοποιώντας την πνευματική ιδιοκτησία της Disney σαν να ήταν δωρεάν υλικό αρχείου.

Αντίστοιχα, ο Τσαρλς Ρίβκιν, πρόεδρος της Ένωσης Κινηματογράφου (MPA), καλεί την κινεζική εταιρεία να σταματήσει αμέσως την «παράνομη δραστηριότητά» της, κάνοντας λόγο για κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων σε μαζική κλίμακα.

Αληθινοί ηθοποιοί σε νευρική κρίση

Όμως, πέρα από τα πνευματικά δικαιώματα των στούντιο, τίθεται το ζήτημα της επιβίωσης των ίδιων των ηθοποιών. Τα σωματεία των Αμερικανών ηθοποιών διαμηνύουν προς πάσα κατεύθυνση, ότι τέτοιο περιεχόμενο δεν μπορεί να παραχθεί νόμιμα χωρίς τη ρητή και ενημερωμένη συγκατάθεση των καλλιτεχνών.

Το βέβαιο είνα, σημειώνουν στο συμπέρασμά τους οι NYT, ότι είτε πρόκειται για «σκουπίδια» είτε για την «επανάσταση του μέλλοντος», το Χόλιγουντ βρίσκεται σε αχαρτογράφητα νερά. Μετά τις μεγάλες απεργίες των σεναριογράφων το 2023, η μάχη για τις «δικλείδες ασφαλείας» απέναντι στην AI μόλις πέρασε στην επόμενη, δυσκολότερη πίστα.