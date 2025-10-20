Η διοίκηση του Λούβρου διέψευσε τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι επικοινώνησε με ισραηλινή εταιρεία προκειμένου να της αναθέσει να ερευνήσει την «κλοπή του αιώνα» από την Αίθουσα Απόλλων.

«Η διεύθυνση του Λούβρου διαψεύδει», απάντησε το Μουσείο, σε ερώτηση που έθεσε το AFP, χωρίς άλλο σχόλιο. Η ισραηλινή εταιρεία πληροφοριών CGI Group, με έδρα το Τελ Αβίβ, ισχυρίστηκε ότι το Λούβρο ήρθε σε επαφή μαζί της προκειμένου να διεξάγει έρευνα «δεδομένης της εμπειρίας της και της επιτυχίας της στην επίλυση της κλοπής ύψους 1 δισεκατομμυρίων ευρώ στη Δρέσδη, στη Γερμανία, το 2019».

Advertisement

Advertisement

«Εκτάκτως, το Λούβρο μας ζήτησε να αποκαλύψουμε την ταυτότητα των προσώπων που ενεπλάκησαν στην κλοπή και να επιστρέψουμε τους κλεμμένους θησαυρούς…», δήλωσε μεταξύ άλλων σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ζβίκα Νάβεχ, διευθύνων σύμβουλος της CGI Group. Η CGI Group, που ιδρύθηκε το 1989, είναι συνιδιοκτησία του Νάβεχ και ενός πρώην αρχηγού της Σιν Μπετ, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ. Σε ερώτημα που έθεσε εκ νέου το AFP στην Ιερουσαλήμ, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διευκρίνισε πως «το αίτημα έγινε μέσω ενός ενδιάμεσου εξ ονόματος του Λούβρου και άλλων, κυρίως ασφαλιστικών εταιρειών».

«Δεν επικοινωνήσαμε με κανέναν», επέμεινε ωστόσο η διεύθυνση του Λούβρου.

Οδηγία για ενίσχυση της ασφάλειας των μουσείων (μετά τη ληστεία)

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Λοράν Νουνιές ανακοίνωσε ότι θα σταλεί οδηγία για την ενίσχυση της ασφάλειας των μουσείων της χώρας. Η απόφαση ελήφθη σε σύσκεψη που είχε το πρωί της Δευτέρας με την υπουργό Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί και τις αστυνομικές αρχές προκειμένου να εντοπιστεί τι λειτούργησε και τι δεν λειτούργησε.

Η Ρασιντά Ντατί αναφέρθηκε από την πλευρά της στα στοιχεία που βρέθηκαν στον τόπο του συμβάντος.

«Βρήκαμε μοτοσικλέτες με πινακίδα κυκλοφορίας», δήλωσε στον ειδησεογραφικό σταθμό CNews. «Θέλω επίσης να αναφερθώ τους αστυνομικούς ασφαλείας που εμπόδισαν την πυρπόληση του ανυψωτικού μηχανήματος. Ένας από τους ληστές προσπάθησε να του βάλει φωτιά, αλλά τον ανάγκασαν να τραπεί σε φυγή. Αυτό μας επέτρεψε να ανακτήσουμε στοιχεία στο σημείο του συμβάντος».

Advertisement

Πλήθος επισκεπτών έξω από το κλειστό Λούβρο – Πάνω από 30 ξένα ΜΜΕ στο Παρίσι για τις εξελίξεις

Το Λούβρο παρέμεινε κλειστό για δεύτερη μέρα, σήμερα Δευτέρα, στον απόηχο της μεγάλης ληστείας. Δεκάδες ήταν οι επισκέπτες που βρέθηκαν ωστόσο, το πρωί έξω από το Μουσείο. Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Λούβρο ανέφερε ότι όσοι έχουν κάνει κράτηση εισιτηρίων θα λάβουν επιστροφή χρημάτων, χωρίς περαιτέρω πληροφορίες.

🇫🇷 Après le vol qu’a subi le Louvre hier, le musée a le regret de vous informer qu’il restera fermé au public ce jour. Les visiteurs ayant déjà réservé leurs billets seront remboursés.



🌎Following yesterday's robbery at the Louvre, the museum regrets to inform you that it will… pic.twitter.com/1UMDtyCty1 Advertisement October 20, 2025

Το Λούβρο είναι κατά παράδοση κλειστό κάθε Τρίτη και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανακοίνωση για το πότε θα ανοίξει ξανά τις πύλες του. Αναμένεται να επαναλειτουργήσει όταν ολοκληρωθεί η συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων.

Η είδηση της μεγάλης ληστείας συνεχίζει να κάνει τον γύρο του κόσμου, ενώ σύμφωνα με το BBC, περισσότερα από τριάντα ξένα μέσα ενημέρωσης βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Παρίσι προκειμένου να καλύψουν τις εξελίξεις.

Advertisement