Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το HBO επιβεβαίωσε ότι ο Νίκολας Κέιτζ και ο Αντόνιο Μπαντέρας θα πρωταγωνιστήσουν στην πέμπτη σεζόν της αστυνομικής σειράς True Detective.

Οι ηθοποιοί θα υποδυθούν τους Χένρι Λόγκαν και Ράι Γκαρσία αντίστοιχα, με τα γυρίσματα να ξεκινούν εντός του 2027.

Η Ίσα Λόπες αναλαμβάνει ξανά το σενάριο και τη σκηνοθεσία της νέας ιστορίας, η οποία θα διαδραματίζεται στην περιοχή Τζαμάικα Μπέι της Νέας Υόρκης.

Ο νέος κύκλος θα διατηρήσει στοιχεία υπερφυσικού μυστηρίου και μαγικού ρεαλισμού, ενώ θα συνδέεται θεματικά με το ίδιο μυθοπλαστικό σύμπαν της προηγούμενης σεζόν.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Νίκολας Κέιτζ και ο Αντόνιο Μπαντέρας θα ενώσουν τις δυνάμεις τους στην πέμπτη σεζόν του «True Detective», όπως επιβεβαίωσε το HBO. Οι δύο καταξιωμένοι ηθοποιοί αναλαμβάνουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στον νέο κύκλο της αστυνομικής σειράς, τα γυρίσματα του οποίου αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο 2027.

Ο Κέιτζ θα υποδυθεί τον Χένρι Λόγκαν, ενώ ο Μπαντέρας θα ενσαρκώσει τον Ράι Γκαρσία. Προς το παρόν, οι δημιουργοί δεν έχουν αποκαλύψει πληροφορίες όσον αφορά την πλοκή και τη σχέση μεταξύ των δύο χαρακτήρων.

Advertisement

Advertisement

Η νέα ιστορία θα εκτυλίσσεται στην περιοχή Τζαμάικα Μπέι της Νέας Υόρκης, εγκαταλείποντας το παγωμένο τοπίο της Αλάσκας, όπου διαδραματιζόταν η τέταρτη σεζόν, με τίτλο «Night Country». Η αλλαγή του σκηνικού σηματοδοτεί μια νέα αφηγηματική κατεύθυνση, χωρίς ωστόσο να απομακρύνει τη σειρά από τα μυστήρια και την ψυχολογική ένταση που αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία της.

Η Ίσα Λόπες , η οποία είχε αναλάβει την τέταρτη σεζόν, με πρωταγωνίστριες την Τζόντι Φόστερ και την Κάλι Ράις, θα υπογράψει και πάλι το σενάριο και τη σκηνοθεσία, ενώ θα συμμετέχει και στην εκτελεστική παραγωγή.

Σύμφωνα με το TheWrap, η Λόπες έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η πέμπτη σεζόν θα διατηρήσει ορισμένες συνδέσεις με την προηγούμενη ιστορία, καθώς οι δύο κύκλοι εκτυλίσσονται στο ίδιο μυθοπλαστικό σύμπαν. Παράλληλα, αναμένεται να επανέλθουν στοιχεία υπερφυσικού μυστηρίου και μαγικού ρεαλισμού, τα οποία είχαν συμβάλει στη διαμόρφωση της ιδιαίτερης ατμόσφαιρας του «Night Country».

Η συμμετοχή του Νίκολας Κέιτζ παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς το «True Detective» αποτελεί μία από τις ελάχιστες τηλεοπτικές πρωταγωνιστικές εμφανίσεις στην πολυετή καριέρα του.

Το «True Detective», δημιουργία του Νικ Πιτσολάτο, έκανε πρεμιέρα το 2014, με τους Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Έκτοτε, κάθε σεζόν αφηγείται μια διαφορετική αστυνομική ιστορία, με νέους χαρακτήρες και διαφορετικό γεωγραφικό περιβάλλον. Στους ηθοποιούς που έχουν συμμετάσχει στη σειρά συγκαταλέγονται επίσης ο Κόλιν Φάρελ, η Ρέιτσελ ΜακΆνταμς και ο Μαχερσάλα Άλι.

Η τέταρτη σεζόν σημείωσε, σύμφωνα με το HBO, τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στην ιστορία της σειράς, συγκεντρώνοντας κατά μέσο όρο 12,7 εκατομμύρια θεατές σε όλες τις πλατφόρμες προβολής. Η επιτυχία αυτή ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη για τον επόμενο κύκλο, η ημερομηνία πρεμιέρας του οποίου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Με πληροφορίες από Variety, The Wrap