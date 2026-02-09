Εμπνευσμένη από την κλασική ταινία της Φίνος Φιλμ είναι η παράσταση «Τζένη Τζένη» που ανεβαίνει την άνοιξη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου και κείμενο-διασκευή Γιάννη Αποσκίτη.

Στη διανομή είναι οι Χάρις Αλεξίου, Νίκος Καραθάνος (στον ρόλο του πατέρα της Τζένης που υποδύθηκε ο σπουδαίος Διονύσης Παπαγιαννόπουλος), Γιάννης Κότσιφας, Χρήστος Λούλης, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Κώστας Μπερικόπουλος, Ιωάννα Μπιτούνη, Άγγελος Παπαδημητρίου (σε ρόλο-έκπληξη), Αλέξανδρος Σκουρλέτης και Γαλήνη Χατζηπασχάλη -η οποία και αναλαμβάνει τον ρόλο της Τζένης.

Κρίνοντας τουλάχιστον από την ανακοίνωση των συντελεστών, η παράσταση, που κάνει πρεμιέρα στις 23 Απριλίου, δεν θα είναι απλά μία αναβίωση της αγαπημένης ταινίας -πρώτης έγχρωμης της Τζένης Καρέζη- αλλά μία νέα αφήγηση.

«Μια Ελλάδα που καταδύεται καθημερινά στο πέλαγος των αναμνήσεων της»

«Με αρχική έμπνευση το “Τζένη Τζένη”, την κλασική ταινία της Φίνος Φίλμς, ο Νίκος Καραθάνος στρέφει το βλέμμα του στην μυθική πλέον αφήγηση των ελληνικών ταινιών, την αφήγηση μιας Ελλάδας φωτός, καλοκαιριού, ελαφρότητας και ομορφιάς που στην σύγχρονη εποχή φαντάζει όλο και πιο μακρινή. Με νοσταλγία για την χαμένη αυτή αφέλεια των καλοκαιρινών βραδιών, και με ένα θίασο “σκιών”, φαντασμάτων των ηρώων της κλασικής ταινίας, στήνει ένα καλοκαιρινό, ηλιόλουστο ρέκβιεμ, έναν θρήνο για το τέλος αυτής της εποχής και συνάμα μια γιορτή για την αθανασία που της χάρισε η ασημένια οθόνη. Μέσα σε αυτό το γιορτινό και πένθιμο κλίμα, οι ηθοποιοί του θιάσου αναζητούν αυτές τις θεϊκές μορφές που συνόδεψαν τα κυριακάτικα τραπέζια των παιδικών τους χρόνων, σε μια Ελλάδα που καταδύεται καθημερινά στο πέλαγος των αναμνήσεων της, αναζητώντας τον εαυτό της, ξανά και ξανά», όπως αναφέρει το σημείωμα των συντελεστών της παράστασης.

Η υπόθεση της ταινίας

Το «Τζένη Τζένη» κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους τον Φεβρουάριο του 1966, σε σκηνοθεσία Ντίνου Δημόπουλου, σενάριο Ασημάκη Γιαλαμά – Κώστα Πρετεντέρη και φωτογραφία Νίκου Καβουκίδη.

Όπως δε, διαβάζουμε στην ιστοσελίδα της Φίνος «το σενάριο είναι επηρεασμένο από τα πολιτικά γεγονότα εκείνης της εποχής – αλλεπάλληλες εκλογές, αποστασία κλπ – ρίχνοντας μια ενδιαφέρουσα ματιά στο πολιτικό κλίμα που επικρατούσε και στη δύναμη των κατά τόπους κομματαρχών».

Φωτογραφία Φίνος Φιλμ

Η υπόθεση στην ταινία είναι η εξής: Στο νησί των Σπετσών, υπάρχει έντονη πολιτική έχθρα μεταξύ του τοπικού κομματάρχη Σκούταρη και του εφοπλιστή Κασσανδρή. Ο τελευταίος κατεβάζει για υποψήφιο βουλευτή τον ανηψιό του, Νίκο Μαντά, που μέχρι τώρα έλειπε στο εξωτερικό, ενώ ο Σκούταρης υποστηρίζει με πάθος τον Γκόρτσο που έχει ήδη προβάδισμα. Όταν η κόρη του Σκούταρη, η φοιτήτρια φιλολογίας Τζένη, αντιληφθεί τα οικονομικά προβλήματα του πατέρα της, θα δεχθεί την πρόταση του Κασσανδρή για λευκό γάμο με τον ανηψιό του, με αντάλαγμα να ξελασπώσει οικονομικά τον πατέρα της. Ο λευκός γάμος, όμως, θα φέρει απρόσμενες εξελίξεις.

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία: Νίκος Καραθάνος

Κείμενο/Διασκευή: Γιάννης Αποσκίτης

Σκηνικά: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης

Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Μουσική: Άγγελος Τριανταφύλλου

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Κίνηση: Αμάλια Μπένετ

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Δημήτρης Σταυρόπουλος & Ορέστης Σταυρόπουλος



Η προπώληση έχει αρχίσει.

Info

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων

Τετάρτη & Κυριακή: 19.00

Πέμπτη & Παρασκευή: 20:30

Σάββατο 17.30 & 21.00



Εισιτήρια από 15 ευρώ



Προπώληση:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/tzeni-tzeni/