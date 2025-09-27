Σε μια τολμηρή δημόσια τοποθέτηση για τον πόλεμοσ στην Γάζα προχώρησε η ηθοποιλος Τζένιφερ Λόερνς και μάλισα από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπάστιαν, στην Ισπανία.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός χαρακτήρισε όσα συμβαίνουν στον παλαιστινιακό θύλακα ως «γενοκτονία» και επέκρινε στηλιτεύσει και τη στάση των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για «έλλειψη ακεραιότητας» στην αμερικανική πολιτική σκηνή.

«Αυτό που συμβαίνει δεν είναι τίποτα λιγότερο από γενοκτονία και είναι απαράδεκτο», δήλωσε χαρακτηριστικά η Λόρενς σε συνέντευξη Τύπου, λίγες ώρες πριν παραλάβει το τιμητικό βραβείο Donostia.

Actress Jennifer Lawrence, speaking at the San Sebastian Film Festival, says what’s happening in Gaza “is no less than a genocide and it’s unacceptable.”#JenniferLawrence #Gaza #Palestine #Israel pic.twitter.com/3GFRrv0Eh2 September 26, 2025

Εξέφρασε τη βαθιά της ανησυχία για τις συνέπειες του πολέμου και την επίδραση που έχει στους αμάχους και ιδιαίτερα στα παιδιά: «Είμαι τρομοκρατημένη. Ανησυχώ πολύ για τα παιδιά μου, για όλα μας τα παιδιά», ανέφερε, προσθέτοντας πως η σημερινή πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ δημιουργεί επικίνδυνες “κανονικότητες” για τις επόμενες γενιές.

«Αυτό που με θλίβει είναι ότι η έλλειψη σεβασμού και ο διάλογος που επικρατεί στην αμερικανική πολιτική θα θεωρείται φυσιολογικός από τους νέους που ψηφίζουν για πρώτη φορά. Η πολιτική δεν έχει πλέον ακεραιότητα. Οι πολιτικοί ψεύδονται, δεν υπάρχει ενσυναίσθηση. Και όταν αγνοείς τι συμβαίνει στην άλλη πλευρά του κόσμου, δεν θα αργήσει να συμβεί και στη δική σου», είπε.