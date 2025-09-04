Στέκεται άγρυπνος φρουρός στην κορυφή της μιας από τις δύο γρανιτένιες κολόνες που κοσμούν την πλατεία του Αγίου Μάρκου στη Βενετία. Σύμφωνα ωστόσο, με έρευνα Ιταλών επιστημόνων, ο μεγάλος χάλκινος φτερωτός Λέοντας κατασκευάστηκε, τουλάχιστον εν μέρει, στην Κίνα και πιθανόν κατέληξε στη Βενετία μέσω του Δρόμου του Μεταξιού, από τον πατέρα και τον θείο του εμπόρου και θρυλικού εξερευνητή Μάρκο Πόλο.

Στην έρευνα, η οποία πρόκειται να δημοσιευτεί στο περιοδικό Antiquity, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Πάδοβα ανακάλυψαν ότι το μετάλλευμα χαλκού που χρησιμοποιήθηκε για τη χύτευση του φτερωτού λέοντα της Βενετίας εξορύχθηκε στη λεκάνη του ποταμού Γιανγκτσέ στη νοτιοανατολική Κίνα. «Τα ισότοπα μολύβδου είναι ένα αξιόπιστο μέσο για τη σύνδεση των μετάλλων με τα αρχικά κοιτάσματα τους», υπογραμμίζουν οι επιστήμονες.

Advertisement

Advertisement

Η έρευνα υποδηλώνει επίσης ότι το λιοντάρι έχει ομοιότητες με το άγαλμα που θα μπορούσε να φυλάει έναν τάφο της αυτοκρατορίας των Τανγκ, που κυβέρνησε την Κίνα από το 618 έως το 907 μ.Χ.

Οι επιστήμονες εικάζουν ότι το γλυπτό θα μπορούσε να έχει μεταφερθεί στη Βενετία, από τον Νικολό και τον Μαφέο Πόλο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στην Αυλή των Μογγόλων στο Khanbaliq, το σημερινό Πεκίνο. Μόλις έφτασε στη Βενετία, πιθανότατα τροποποιήθηκε ώστε να μοιάζει με το έμβλημα της Δημοκρατίας, το φτερωτό λιοντάρι του Αγίου Μάρκου.

Μία εξέταση του γλυπτού διαπίστωσε ότι παλαιότερα έφερε κέρατα, στοιχείο που επισημαίνει ότι έμοιαζε περισσότερο με zhènmùshòu, το λιοντάρι-φύλακα που έδιωχνε τα κακά πνεύματα από τους τάφους της δυναστείας των Τανγκ. Εκτιμάται ότι τα κέρατα αφαιρέθηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο και τα αυτιά μίκρυναν για να προσαρμοστεί περισσότερο στο λιοντάρι του Αγίου Μάρκου.

Το σύμβολο του φτερωτού λέοντα είναι πανταχού παρόν στη Βενετία, από κτίρια ώς νομίσματα. Είναι επίσης το έμβλημα του μεγάλου βραβείου του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας.

Ωστόσο, λίγα είναι γνωστά για την ιστορία του αγάλματος. «Δεν γνωρίζουμε πότε έφτασε το γλυπτό στη Βενετία, πού ανακατασκευάστηκε, ποιος το έκανε ή πότε τοποθετήθηκε στη στήλη που βρίσκεται μέχρι σήμερα», δήλωσε ο συν-συγγραφέας της μελέτης Massimo Vidale.

Η μελέτη επιβεβαιώνει ακόμη μία φορά τη γεωγραφική εμβέλεια της Γαληνοτάτης, μιας από τις πιο μεγάλες εμπορικές δυνάμεις της μεσαιωνικής Ευρώπης.

Advertisement

Οι μελετητές είχαν προηγουμένως υποθέσει ότι το γλυπτό προέρχονταν από τη Μεσοποταμία (σημερινό Ιράκ), την αρχαία Περσία ή την αρχαία Ελλάδα.

«Η Βενετία είναι μια πόλη γεμάτη μυστήρια, αλλά ένα από αυτά έχει λυθεί: ο Λέων του Αγίου Μάρκου είναι Κινέζος και περπάτησε στο Δρόμο του Μεταξιού», δήλωσε ο Vidale.

Με πληροφορίες από Guardian

Advertisement